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Блоги / Юрий Моисеенко

Здравоохранительное «фигаско»

11.11.2019 18:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Наше вам - с кисточкой! В эфире очередной выпуск «Диванной политики», а у микрофона автор и ведущий программы журналист Юрий Моисеенко. Верные своему принципу «держать руку на пульсе», сегодняшний аудио-обзор самых значимых событий минувшей недели мы начнем с массового чиновного «каминг-аута» по случаю плачевного состояния российского здравоохранения.


Карикатура Александра Хорошевского

Красивое слово «оптимизация»

Не знаю, кто и как оценивает происшедшее, но на моей памяти это, кажется, первый случай, когда сразу несколько высших чиновников признали, что отечественная медицина оставляет желать лучшего. Первым, кто «ударил по бездорожью и разгильдяйству» отрасли, стал сам президент на встрече в Калининграде. Знающие люди рассказывают, что после протокольной съемки журналистов попросили удалиться. Потом у сидящих в зале потребовали отключить телефоны, зато включили глушилки, и только после этого президент перестал сдерживаться и раздал всем сестрам по серьгам. Не знаю, какие выводы для себя сделали кремлевские топ-менеждеры, однако, судя по их репликам, крайними в этом разгроме снова оказались «люди в белых халатах».

Например, г-н Песков ошарашил публику откровением, что, типа, российское здравоохранение «не способно к самообновлению», так как в нем «отсутствуют механизмы саморегулирования». Таким тоном подобные «открытия» обычно делает г-н Соловьев, в который раз сообщая о затянувшемся кризисе государственности в сопредельной Украине. Не заставила себя долго ждать и небезызвестная мадам Голикова, которая в правительстве России курирует социальный блок. И, примерив роль «Капитана очевидность», сообщила россиянам, что во многих регионах оптимизация здравоохранения «была проведена неудачно» - а то мы не знали!

Не осталось в стороне и подведомственное ей министерство здравоохранения, где официально подтвердили: в результате реформы в России стало в два раза меньше поликлиник и больниц. А дальше-то что? - озадаченно спрашивают россияне и не находят ответа. Есть подозрение, что свои кресла все эти господа-товарищи покидать не собираются из чего следует печальный вывод: процесс оптимизации (это когда платить будут еще меньше, а требовать - еще больше) продолжится. Остается лишь удивляться, что отрасль после различного рода финансовых манипуляций еще подает признаки жизни. Может, есть смысл посыпать государственную медицину дустом, чтобы оставшийся там народ окончательно убежал в платные больницы, клиники и лечебные кабинеты? Чего тут ваньку-то валять?


Карикатура Александра Хорошевского

«Меры недостаточны и не конкурентно способны»

На тему здравоохранения уже в региональном разрезе говорила на минувшей неделе и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове она признала, что «здравоохранение является одним из болезненных направлений социального развития региона», добавив, что «доступность и качество первичной медико-санитарной помощи является ключевым вопросом здравоохранения». Однако, увы, «меры, принимаемые в регионе, сегодня недостаточны и не конкурентоспособны, чтобы привлекать специалистов» - конец цитаты. Как говорится, приплыли! В контексте сказанного вице-губернатором, которая курирует социальные вопросы, живо вспоминаются доклады областных чиновников, скажем, 5-7-летней давности, в которых они бодро рапортовали, что рождаемость у нас растет, увеличиваются зарплаты врачей, среднего медперсонала, санитарок, и недалек тот день, когда основные проблемы сферы будут решены. Тогда же некоторые скептики не поленились и обратили внимание региональных топ-менеджеров, что оно, конечно, вкладывать деньги в здравоохранение необходимо, но без подъема экономики в целом, обеспечить процветание края - задача невыполнимая. Короче, на них в очередной раз махнули рукой.

Прошли годы. От былых прожектов осталось хрен да ни хрена, и вот уже умные люди сообщают, ссылаясь на данные Псковстата, что если в 2000 году в области проживали 793 тысячи человек с «небольшим гаком», то на 1 января 2019 года - таковых осталось уже 629 тысяч. Нетрудно сосчитать, что при средней убыли населения в пределах 3 тысяч человек ежегодно, через пару сотен лет в регионе не останется ни одного жителя. Если же судить по нарастающему оскудению соплеменников, то это знаменательное событие может наступить гораздо раньше.

Подтверждает сказанное итоги анонимного анкетирования, проведенного Псковской Лентой Новостей. Читателям был задан прямой, как палка, вопрос: как вы оцениваете уровень своего благосостояния? Ответы респондентов, наших диванных политиков не сильно удивили, но и не порадовали. Например, только 0,87% горожан и жителей области (меньше одного процента!) заявили, что они живут - не тужат, их доходы высоки, как никогда, поэтому они ни в чем себе не отказывают. Полпроцента признались, что могут себе позволить все, кроме предметов роскоши. Жаль, что редакция в данном случае не уточнила, что следует считать предметом роскоши: автомобиль или загранпаспорт с видом на жительство в странах Евросоюза? К среднему классу отнесли себя 5,5% респондентов, которые сообщили, что им не на что жаловаться. Если просуммировать полученные данные, то получается, что порядка 7% от числа опрошенных чувствуют себя более-менее комфортно в нынешней экономической ситуации. Однако остальных участников (тех, кто живет за чертой бедности, кому хватает средств только на еду и одежду, кто может себе позволить крупные покупки только в кредит) получается более 92%.

Экстраполируя полученную цифирь на общее количество, проживающих в регионе, получаем неутешительный вывод, что регион может схлопнуться значительно раньше. Короче, не нужно будет ждать два столетия, чтобы территория, на которой в 1940 году проживало более полутора миллионов человек, превратилась в пустынное пространство.

Нас, диванных политиков, конечно, можно упрекнуть в излишнем пессимизме, но - поверьте - это только на первый взгляд. Потому что в каждом минусе всегда найдутся плюсы. Например, можно будет совершенно спокойно, не обращая внимание на протесты населения, которого на тот момент уже совершенно не останется, вывозить отходы мегаполисов на скудные суглинки псковского нечерноземья. Конечно, могут возбухнуть недружелюбные соседи из Балтии, но этот вопрос уже будет разруливать не г-жа Голикова, а ведомство под водительством Сергея Лаврова.

Левый марш

Впрочем, не все довольны существующим положением вещей. Поэтому по давно заведенной традиции 7 ноября с красными знаменами наперевес представители левых партий вышли на улицы и площади городов страны, чтобы выразить свой протест существующим порядкам. Псков в этом смысле не стал исключением, потому что в первых рядах шли представители КПРФ, который, правда, оказалось немного - человек 80. Если присовокупить к этому количеству протестующих в Опочке, Локне, Дедовичах, Новоржеве и Великих Луках, то все равно даже до трех сотен не дотянет. Тем не менее, от этого лозунги и требования не стали менее актуальными.

Конечно, можно потешаться над немногочисленностью колон протестующих, ставить в вину той же КПРФ отсутствие боевитости, неумение работать с массами, но у других, в том числе, и у партии власти, дела обстоят ненамного лучше. Пока ее выручает административный ресурс, а чиновничество получает высокие зарплаты. Но начнись сокращение штатов или снижение заработной платы, и протестные ряды будут только пополняться.

Есть, конечно, еще один способ сохранить свое влияние на массы: увеличить количество телевизионных каналов, подобрав для каждого из них своего «соловьева». Однако нынешняя телепропаганда в отсутствии креативных идей уже исчерпала свой ресурс. Изменение настроений зафиксировал и «Левада-центр», специалисты которого в канун 7 ноября провели масштабные социологические исследования. Оказывается, количество жителей страны, выступающих за «решительные и полномасштабные перемены» с лета 2017 года увеличилось с 42 до 59%. При этом граждане предлагают провести перераспределение доходов в их пользу. Вместе с тем сторонников «незначительных изменений» стало меньше - 31 вместо 41% два года назад. Любопытно в этом случае и вот что: меньше остальных, как отмечают социологи, изменений потребовали люди предпенсионного возраста и старше, с образованием ниже среднего и - главное - в основном это были жители Москвы. Не спорим, что степень удовлетворенности уровнем и качеством жизни в столице достаточно высокая, поэтому ее жители не очень хотят что-либо менять.

Если сравнивать «узкий круг этих революционеров», которые прошагали 7 ноября в малолюдных колоннах с итогами опроса, но вывод напрашивается сам собой: не важно, сколько шагает в протестных колоннах, важно, что думают те, кто пока наблюдает за ними со стороны. К тому же Москва - еще не вся Россия, а россияне - не москвичи.

Профсоюзный замес

Не можем мы пройти и мимо очередного уголовного дела, которое было возбуждено в отношении несгибаемой и по-прежнему неунывающей Ульяны Михайловой. Напомним, что первое появилось на свет в последние дни сентября. Тогда лидера обсовпрофа обвинили в «присвоении и растрате» денежных средств этой общественной организации на «астрономическую» сумму, аж в 200 тысяч рублей. По версии следствия подозреваемая ездила по своим (?) делам в Петербург, останавливалась в шикарных отелях, скорей всего пила «коктейли пряные», а счет за проживание и прочие удовольствия оплачивали рядовые члены профсоюза из своего кармана.

Чувствуете, куда клонят гроздья гнева классовой ненависти? Комментируя выводы следствия, г-жа Михайлова позже заявила, что во время т.н. «частных визитов» она принимала участие в работе профсоюзных конференций и, признаться, не понимает сути обвинения.

Пока региональный облсовпроф вырабатывал стратегию защиты, не далее как на прошлой неделе г-же Михайловой прилетело еще одного уголовное дело. На этот раз оно касалось «злоупотребления полномочиями» (ст. 201 УК РФ). В данном случае речь идет о неоднократном премировании директора профсоюзного санатория «Хилово», который одновременно является мужем Ульяны Александровны. Так вот, этот самый муж в прошлом году получил премиальных на общую сумму около 7,5 миллионов рублей. Незаконно - утверждает следствие.

Но, как бы не мучила стороннего наблюдателя жаба, рассуждают наши диванные аналитики, давайте взывать не к эмоциям, а к закону, согласно которому санаторий «Хилово» является по сути дела частным предприятием. В его обустройство и развитие не было вложено ни одной государственной копейки и тем более - нет там средств членов профсоюза. Премиальный фонд здравницы формировался из доходов «Хилово» - короче, сколько зарабатываем, столько и тратим. С таким же успехом можно привлекать к уголовной ответственности руководство многочисленных госкорпораций, которые выписывают себе заоблачные премиальные. Короче, все ответы на риторические вопросы журналистов г-жа Михайлова дала в ходе пресс-конференции, высказав напоследок предположение, что количество уголовных дел может увеличиться.

Так это или нет? - мы будем посмотреть, но сдается, что не одна Ульяна Александровна попала под этот криминальный замес. Может, кто-то не знает, но на прошлой неделе группа сотрудников следственного аппарата Главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу проникла в здание ставропольского облсовпрофа, объяснив свое появление там необходимостью проведения оперативно-розыскных мероприятий. Первым делом были затребованы внутриорганизационные документы, начиная с 2005 года, связанные с хозяйственной деятельностью здравниц края. Если учесть, что более 85% всех санаториев Ставрополья принадлежат именно профсоюзам, то появляется ощущение, что конечной целью этой «операции кооперация» является ни что иное, как передел собственности в масштабах страны.

Недаром глава Минфина Антон Силуанов не так давно сообщил, что для решения экономических проблем России необходима еще одна волна приватизации. Причем, радикальная, как в 90-е годы. Когда нас накроет это цунами? - неизвестно. Однако, первые «ласточки» грядущего передела собственности, по всей видимости, уже «прилетели» в региональные отделения Федерации независимых профсоюзов. Так это будет или иначе? - покажет будущее, поэтому мы запасемся попкорном, как советует поступать в сложных ситуациях один из наших виртуальных друзей, памятуя лишь о том, что жизнь берет только свое, а все остальное забирают чужие.

Долой кумовство с депутатских подмостков!

Впрочем, что мы Гекубе, что Гекуба нам… Поэтому от чужих денег, которые решили пересчитать силовики, перейдем лучше к нашим, городским финансам. И повод для этого вполне подходящий: скоро Новый год и пора подводить пусть предварительные, но все-таки итоги. Что и попытался сделать на прошлой неделе сайт Псковской Ленты Новостей, представив широкой публике графику выполнения депутатских наказов по избирательным округам. Эта веселая картинка наглядно показала, как в течение года расходовались по каждому конкретному округу деньги от народных избранников.

Если глянуть по округам, то где-то их было потрачено на 100%, где-то 25, а где-то и вовсе ноль, что вызвало в блогосфере немалый переполох, но… не спешите, сограждане, возмущаться. Давайте в этом непростом вопросе будем плясать от печки, а именно - от Положения о бюджетном процессе, где черным по белому сказано, что депутат-одномандатник может направить предложения по обустройству своего округа на сумму в пределах 3% от доходов города, что в материальном выражении получается в пределах 3,5 млн рублей. Повторимся: речь идет только о предложениях, потому что самих денег на руках у мундепа нет, и никто ему их не даст, потому что они «зашиты» в самом бюджете. Депутат выслушивает наказы избирателей, и уже потом предлагает, куда эти деньги можно потратить. Так, в конструктивном диалоге с администрацией формируется программа, куда вносятся все «хотелки» и суммы на них предназначенные. При этом можно доказать необходимость трат, но можно от них и отказаться.

Как, например, сделал депутат Турчин (округ №1), который сначала предлагал использовать свою сумму на ремонт двора дома по улице Калинина, 14. Однако ввиду того, что в настоящее время там продолжается капитальный ремонт, включая ливневую канализацию, то по согласованию с администрацией, инициативной группой жильцов было решено привести двор в порядок уже в следующем году. Не мудрено, что на 1 сентября исполнение заявок по этому округу стоит ноль копеек, ноль процентов. Это один, но характерный пример, потому что куда важнее, чтобы бюджетный процесс был абсолютно прозрачным. А такие случаи, когда «своим» депутатам давалась «зеленая улица» в выделении средств, а остальные только вытирались, имели место быть. Можно привести пример, как в год выборов в первую очередь были выделены деньги на ремонт придомовых территорий тем депутатам, которые активно поддерживали того же г-на Цецерского - наиболее вероятного кандидата на пост главы города. Причем, в суммах в несколько раз превышающих установленный лимит, что вызывало понятное возмущение у парламентариев. Скандал тогда не получил развития, но, зная нравы нашей «растеряевой улицы», выразим общее мнение, что подобные подковерные игры должны уйти в прошлое, что только поднимет престиж народного избранника.

 

Бюджет муниципальных округов - 2019 
ИНФОГРАФИКА

 

На этом мы заканчиваем программу. Поделился своим оптимистичным видением грядущей лучезарной зари журналист Юрий Моисеенко, но если вы, в отличие от наших диванных аналитиков, так и остались пессимистом, то аптека с «узбагоительным» - за углом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
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