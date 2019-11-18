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«Падайте лицами вниз… Ниц!»

18.11.2019 20:11|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Добрый день. Всего самого наилучшего желает своим радиослушателям еженедельная программа «Диванной политики» и персонально - ее автор и ведущий журналист Юрий Моисеенко. Как всегда к ланчу, мы подготовили свежий аудио-обзор наиболее занимательных событий минувшей недели, которые ужалили наши пикейные жилеты в самое сердце.

Не вставая с колен

Если говорить о федеральной повестке дня, то диванных экспертов поразил не саммит БРИКС с участием президента России, не решение американских властей прекратить хождение 100-долларовой купюры и даже не обнаружение у высокопоставленного столичного полицейского двух тонн денег, а поездка премьера на Алтай, в республику Хакасия. Там его, понятно, встречали радушно, хлебом-солью и прочими местными деликатесами. Любовь всенародную к лидеру правящей партии невозможно выразить словами, поэтому некая жительница деревни Санниково от избытка чувств не нашла ничего лучшего, как бухнуться Дмитрию Анатольевичу прямо в ноги. Одновременно, не вставая с колен, она попыталась решить свою персональную проблемку. Как оказалось, у этой тетки уже три года нет горячей воды, а местные власти, несмотря на все просьбы, отмахиваются от нее, как от назойливой мухи. Видимо, поэтому она и решилась на такой отчаянный шаг, который ее земляки, увы, не оценили, заклеймив женщину позором. Между тем коленопреклоненная поза вызвала у высоких гостей ответные теплые чувства.

Фото: mk.ru

После отъезда премьера к ней в квартиру пожаловал губернатор. Оглядев убогое жилище, он распорядился выделить на ремонт котельной, к которой подключен этот злосчастный 140-квартирный дом, аж, 25 млн рублей. Сейчас, когда дело сделано, виновница социального скандала отнекивается: дескать, мне поставили подножку, я упала не по своей воле, но подобная, скажем так, оригинальная форма подачи заявлений, как мы видим, сработала. С сожалением приходится признать, что холопы, несмотря на немыслимый экономический прогресс, по-прежнему должны вымаливать коммунальные и прочие услуги у власть предержащих. Взять хотя бы наш богоспасаемый город, где проблем накопилось столько, что пальцев на руке не хватит, чтобы всё перечислить. Тут и вопрос референдума относительно целесообразности строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», и скудное освещение столицы региона, упадочное здравоохранение, загубленная на корню программа «Чистая вода» - да мало ли у нас косяков, которые не решаются годами. Некоторые оптимисты бомбардируют АПО и мэрию обращениями, а нет, чтобы пойти к Дому Советов, бухнуться на газончик – глядишь, партийно-чиновный аппарат и заметит. Не уверены, что благословит, но то, что им понравятся согбенные фигуры просителей – сто процентов.

К вопросу о компетенции

Продолжая федеральную тему, вспомним мы и вспыльчивого главу Печорского района г-на Сопотова, которого на прошлой неделе не прополоскал, разве что ленивый. Вышеозначенный товарищ грудью встал на защиту своего подчиненного, которому бдительный полицейский предложил пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления. Это до такой степени не понравилось чиновнику районного масштаба, что он решил прибегнуть к простым русским выражениям, чтобы изложить стражу порядка собственное «правильное» видение ситуации. Короче, полицейский, находясь при исполнении, был послан г-м Сопотовым по всем известному адресу прямым текстом. Немаловажное замечание, видео, где чиновник объясняет, кто есть кто в этом мире, было отснято еще весной, а появилось относительно недавно, видимо, в ознаменование назначения Дмитрия Геннадьевича на пост секретаря местного отделения «Единой России», которое состоялось 1 ноября 2019 года.

Дмитрий Сопотов

Не будем тянуть кота за хвост и сразу же сообщим, что не далее, как в минувший четверг, герой федеральных хроник, застыдившись своего поступка, подал в отставку с поста главы района, которая немедленно была удовлетворена. Понятно, что теперь на его политической карьере можно поставить жирный крест, но мы сегодня хотим поговорить не об этом. «Его пример – другим наука», однако, если смотреть правде в глаза, то вряд ли печорский инцидент остановит «потный ваал» комчванства, который катится по всей России-матушке. Граждане, понятно, возмущаются, но давайте проанализируем ситуацию с точки зрения самого чиновного люда. Это мы сидим на диване и ни о чем другом, кроме личной выгоды, не помышляем, а они – поголовно, как оголенный нерв, день и ночь ломают головы, где бы взять денег, чтобы осчастливить народ. Поэтому во избежание повторения подобных инцидентов, наша диванная партия напоминает, что нецензурно выражаться, обращаясь к стражам порядка на дорогах, категорически нельзя.

Ну, хотя бы потому, что нарушается буква закона (ст.319 УК РФ), в котором прямо пишется, что «публичное грубое высказывание в адрес сотрудника полиции (оскорбление) в момент присутствия его на службе и исполнения обязанностей является уголовно наказуемым деянием». Проконсультировавшись с опытными юристами, мы позволим себе дать один совет: если вы большой начальник, едете пьяный, и вас остановили полицейские, то не надо качать права. Будет правильнее, если вы сообщите о случившемся по телефону службы ГИБДД, не пытаясь спорить с представителями закона. Единственная фраза, которую вы можете себе позволить в этой ситуации, будет звучать из ваших уст так: «вы - некомпетентный сотрудник ГИБДД», и это не будет считаться оскорблением. Запомните ее, господа начальники, хотя с другой стороны, если на ногу упал кирпич, а вы не знаете русского языка, то получается, что вам и сказать нечего.

Как копить на черный день?

Есть и еще одна горячая тема, которая продолжает волновать умы и сердца не только жителей Псковской области. Речь идет о пенсионной реформе - граждане по-прежнему ею недовольны, чего-то требуют, руками размахивают, глотки дерут, поэтому власть предержащие в последнее время все больше озабочены изысканием способов, чтобы хоть как-то подсластить пилюльку. Об одном из вариантов рассказала на прошлой неделе зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике г-жа Бибикова. Во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» она поведала о последних новациях на этом фронте, и далее – цитата:

- Сегодня наибольшее число вопросов вызывает накопительная пенсия… Поэтому министерство финансов совместно с Центробанком предложили новую концепцию ее развития, которая предусматривает гарантийный пенсионный план, - отметила Елена Александровна. Речь идет о том, что жители сами, не ожидая милостей от природы, должны будут вносить взносы в отдельную пенсионную систему, дополнительно к страховым пенсиям. Таким образом, у них появится возможность самостоятельно накопить на старость энную сумму, чтобы потом не искать крайних и виноватых: сколько накопил – столько и получи. При этом Елена Бибикова добавила, что законопроект уже представлен на сайте министерства финансов, а весь контроль над перемещением и сохранностью средств по этой концепции будет осуществлять Центробанк.

Оно бы, конечно, очень хотелось поверить г-же сенаторше, однако наши диванные собратья не так оптимистичны, потому что т.н. «гарантированный пенсионный план» (ГПП) в нынешних экономических условиях может оказаться попросту нежизнеспособным, и вот почему. Начнем с того, что во всем, что касается пенсий, очень важно постоянство норм и правил. Накопления на старость идут не год и не два, а минимум, лет 35-40. При этом у людей должна быть уверенность, что предлагаемые правила не изменятся. И это, пожалуй, первая и самая главная беда в стране, где уже принятые законы и нормы перелицовываются, чуть ли, не ежегодно. На нашей памяти было, как минимум, шесть законодательных попыток реформировать пенсионную систему, но все они потерпели оглушительное фиаско. Как следствие многоярусная и плохо понятная система начисления пенсий подорвала доверие людей к системе в целом. К тому же граждане по-прежнему не видят смысла в «белых» зарплатах, поскольку не верят, что через пару десятков лет сведения об отчислениях сохранятся в полном порядке. Не говоря уже о курсе рубля. Ты копишь, собираешь копейку к копейке, а потом – бац! – и все твои кровные по велению какого-нибудь последователя идей Егора Гайдара превращаются в бесполезные фантики, как это уже не раз было. И вот на этом зыбком поле, когда не знаешь, что будет завтра, россиянам снова предлагают тянуться в ниточку, чтобы отложить лишний рубль на «черный день». При этом, видимо, забывая, что за последние пять лет, по данным Левада-центра, реальные доходы населения сократились более чем на 20 процентов: хватило бы до зарплаты, а не то чтобы отложить в кубышку.

На партию власти, равняйсь!

Ну и вдогонку пару слов о выборах главы Пскова г-жи Полонской, которые у многих наших диванных политиков оставили неоднозначное впечатление. Нет, в том, что победу одержит представительница партии власти, сомнений никаких не было. Полагаю, что даже ее соперник - председатель комитета по бюджету и налогам г-н Турчин особых иллюзий на свой счет не питал. В его случае было, скорей всего, дело принципа: если заявился на едроссовских праймериз – полезай в кузов, что, характеризует, Григория Михайловича, как человека слова. С нами, конечно, могут не согласиться и даже поспорить, но на наших глазах сейчас формируется настоящий политический лидер, который, как убеждены наши диванные эксперты, еще заставит о себе говорить в полный голос. Однако сейчас мы не о перспективах, а о протоколе внеочередного заседания городской Думы, которое вызвало вопросы у некоторых депутатов и сторонних наблюдателей. Начнем с того, что согласно Регламенту представительного органа власти (№439 от 16.05.2018) постановление главы города о созыве внеочередной сессии должно быть опубликовано в муниципальной газете не позднее, чем за один день до ее проведения с учетом периодичности выхода СМИ. Сессия проходила в среду, а депутатам сказали, что газета с объявлением вышла во вторник, хотя день был не газетный. На этот момент обратил внимание и свежий «яблочный» депутат г-н Пермяков, который в самом начале собрания поинтересовался: где я могу увидеть этот номер газеты и вышел ли он вообще? Ответ юристов прозвучал не очень убедительно: типа, в уставе издания есть упоминание о том, что газета отправляется к читателям два раза в неделю, а в какие дни - не важно. Хотим, печатаем во вторник, а хотим в понедельник – когда хотим, тогда и выпускаем. Это объяснение успокоило Дмитрия Вячеславовича, однако оно плохо сочетается с технологией процесса. Между изданием и предприятием есть договор, согласно которому накануне дня выхода редакция должна прислать до указанного срока полосы. Обычно их отправляют по электронке в формате ПДФ. Поэтому, когда возник вопрос о том, где газета с объявлением, то, наверное, следовало представить в редакторский почтовый ящик с письмом, к которому приаттачены ПДф-ки полос. Нет, то что газета с объявлением вышла - это нам известно, но к назначенному часу сессии не лежала у каждого депутата перед глазами, что и вызвало лишние вопросы и подозрения.

И еще один момент нельзя упустить из внимания – это то, как быстро построил под себя представителей оппозиционных партий в городской Думе сити-менеджер Александр Братчиков. Особо это было заметно, когда глава администрации тихо, но внятно предложил руководителям всех фракций высказаться, что они думают по поводу кандидатуры г-жи Полонской. Его реплика была воспринята как приказ, и местные партийцы тут же со старательностью первых учеников начали рассказывать, почему они поддержат Елену Александровну. Ту-то сразу стало понятно: чьи в лесу шишки. Что они «наговорили», повторять дословно не будем, однако на некоторые нюансы обратим внимание. Например, эсер Олег Брячак вспомнил свою молодость (типа, были и мы рысаками когда-то), признал, что быть главой города тяжелый труд, поэтому… пусть трудится коллега Полонская. Товарищ Баев из фракции КПРФ сообщил, что они (коммунисты) тут собрались не для того чтобы делиться по партийным признакам, а для того чтобы служить горожанам. Поэтому он двумя руками за Елену Александровну – так, во всяком случае, мы поняли его короткий спич. Не буду скрывать, но эта фраза многих наших диванных братьев резанула, как серпом по причинному месту. Ребята, а ничего, что перед началом сессии был вручен мандат депутату, который стал парламентарием по списку КПРФ? Если вы на сессии отметаете партийные принципы, то какого хрена вне стен городской Думы клянетесь в верности идеям Маркса-Энгельса-Ленина? Получается, там, где нужно показать свою партийную принципиальность, то стараетесь спрятать ее в задний карман. Где логика? Разочаровал и «яблочник» г-н Пермяков. Послушно взяв слово, он заявил, что среди кандидатов на пост главы города нет ни одного достойного, поэтому будет лучше… испортить свой бюллетень. Прозвучало этот как «назло маме уши отморожу», хотя согласно законам парламентской драматургии Дмитрий Вячеславович, скорей всего, должен был выдвинуть свою кандидатуру – иначе зачем, спрашивается, пришел в Думу? Но нет… один бюллетень на самом деле был испорчен, что, впрочем, не помешало г-же Полонской одержать убедительную победу. От себя лично и от лица всех диванных экспертов поздравим Елену Александровну с избранием, но, воспользовавшись служебным положением у микрофона, обратим ее внимание на многочисленные проблемы города, которые не уменьшились.

И в частности - на свежевырытую траншею вдоль улицы Кузнецкой, по которой будет проложен силовой кабель к стадиону «Машиностроитель». Совсем недавно там был закончен ремонт, и вот снова роют, снова крушат – тратят муниципальные деньги, о необходимости экономить которых давно и настойчиво говорят не только большевики. Кто готовил техзадание, кто утверждал, кто подмахнул документы, в какую сумму обойдется головотяпство? – все эти вопросы далеко не праздные и требуют немедленного ответа, потому что своих антигероев горожане должны знать в лицо.

На этом мы заканчиваем программу. Последние 15 минут пытался вселить уверенность в завтрашнем дне ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко, но если мне это не удалось, то аптека за углом. Пока!

Теги: #диванная политика #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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