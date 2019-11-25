Блоги / Юрий Моисеенко

«Терзать и трясти!»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Тотальный привет! В эфире – очередной выпуск еженедельной познавательно-медитативной программы «Диванная политика», главной целью которой является изгнание из подкорки всех тревожных мыслей и достижение благословенного состояния стагнации.

Углубить и улучшить

Традиционно мы начинаем с федеральной повестки дня, одним из пунктов которой значится недавно прошедший в Москве 19-й съезд правящей партии.

Признаемся честно: диванную братию, которая знакома со стилистикой подобных сборищ еще со времен КПСС, последний междусобойчик единороссов не сильно взволновал – нечто подобное мы уже видели и не раз. А в контексте обещаний, что в 2020-м году каждый добропорядочный гражданин будет получать по 2700 долларов в месяц (кто не верит, обратитесь к сайту главной правительственной газеты — там, еще в 2008-м, публиковали Концепцию социально-экономического развития России до 2020 года от Минэкономразвития) все нынешние заклинания «углубить и улучшить» выглядят, мягко говоря, довольно курьезно. Единственное, что как-то задело наших диванных политиков, так это заявление руководителей правящей партии, что на предстоящих выборах в Госдуму, они намерены получить 301 мандат из 450 возможных. Задача, не будем лукавить, сложная, однако о технологии достижения этой цели на съезде лапидарно, но предельно ясно высказался президент, который призвал партийцев (дословно) «терзать и трясти!».

Кому непосредственно было адресовано ценное указание, можно только догадываться. Однако надеемся, что его не поймут превратно, например, в избирательных комиссиях. Потому как чиновничье рвение в таком случае может обеспечить победу единороссов на предстоящих выборах в Госдуму даже не на 100, а на все 200%.

Мечтать не вредно

Между тем, как бы ни отпирались современные властители дум, жизнь все-таки состоит из мелочей. Поэтому, наших диванных экспертов по большей части волнуют вопросы простые, понятные всем и каждому, а потому – актуальные, на которые многим нашим высоколобым коллегам, честно говоря, до лампочки. Ну, кто из них, например, обратил внимание на репортаж об открытии движения поездов по радиальным веткам в центре столицы? К слову сказать, одним из первых пассажиров суперкомфортабельных составов стал президент вместе с московским мэром г-ном Собяниным и главой региона мистером Воробьевым. Кроме этих узнаваемых лиц корреспондент заострил внимание зрителей «шайтан-ящика» на скорости движения и стоимости проекта, сделав вывод о том, что столица по своему обыкновению хорошеет. Теперь жителю Одинцово или каких-нибудь Филей можно будет быстро (в течение часа) добраться до центра Москвы, чтобы отдохнуть, повеселиться и вообще - красиво по-европейски провести время. Вне всякого сомнения, жители Пскова, как и вся прогрессивная общественность, только порадовались этому событию.

Однако скобари не носили бы это гордое имя, если бы не понимали: Москва златоглавая, подобно классической Эллочке Людоедке в очередной раз напыжилась, чтобы дать адекватный ответ законодателю транспортных мод, коим без сомнения является наш благословенный Псков.

Не успели у нас объявить, что уже в следующем году псковичи и жители региона смогут летать на выходные в Ригу и Прагу, чтобы попить пивка, как Собянин напрягся радиальными линиями. Узнав об этом, скобари лишь смачно, по пролетарски, высморкались, давая понять столичным мэрам-пэрам, что такими фортелями они никого не удивят. Еще в советские времена среди мужской части областного центра, где летом пива днем с огнем было не найти, имелось обыкновение рано утром, с тяжелого бодуна, отправляться за свежим «жигулевским» прямо в Тарту на «Ракете». Там наших страждущих братьев всегда с распростертыми объятиями встречал эстонский общепит, где пива было – хоть залейся. Убежден, что грядущие авиаперелеты в столицы стран НАТО лишь продолжат древнюю псковскую традицию с небольшими оговорками. В частности, для того, чтобы отведать того же вилкопоповицкого «козла», для начала нужно поиметь загранпаспорт, который немалых денег стоит. Далее к нему потребуется шенгенская виза (еще почти сотня евро) ну и кое-какие наличные – пиво даже в Риге за красивые глаза никто не наливает. Оно, конечно, мечтать не вредно, но может для разминки запустим уже ставшую привычной «ласточку» по маршруту Псков-Великие Луки, через Дно и Новосокольники? Уверяем, что такого демарша Москва однозначно не перенесет и будет пыжиться, наподобие Эллочки Людоедки, чтобы подложить скобарям какую-нибудь пакость. Ну, да нам не привыкать…

Российским терпилам посвящается

Продолжая транспортную тему, вспомним, как на прошлой неделе российские терпилы выстроились в очереди в наркологические диспансеры, чтобы получить справку о здоровье. Проявить сознательность граждан подстегнула новость том, что с 22 ноября при получении или обновлении водительского удостоверения они обязаны будут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали, если пациент вызывал серьезные опасения или хотел получить огнестрельное оружие, теперь эту норму решили сделать обязательной, как обязательной стала и совершенно непотребная сумма, которую следует заплатить за стоимость водительской комиссии: до пяти с половиной тысяч. И это только по минимуму, потому что в некоторых городах финансовые воротилы в белых халатах от водителей категории А, В потребовали 7,5, а с профессиональных водителей (категорий А.В,С Д) было решено содрать чуть ли не девять. Не мудрено, что люди, к которым на каждом шагу хотят залезть в карман, все кому не лень, ополоумели и бросились в наркодиспансеры. До потасовок в очереди дело не дошло, но жертвы были. Рассказывают, что в Казани прямо перед кабинетом скончался 70-летний мужчина. Пришел, как говорится, на своих двоих, а вынесли вперед ногами. И это уже не смешно, граждане-крестьяне. Случай, что и говорить экстраординарный, поэтому потребовалось вмешательство первого лица государства, который в кои-то веки прикрикнул на оторвавшихся от корней столичных чинуш из ведомства мадам Скворцовой.

- Вы что, там с ума посходили? – недоуменно спросил гарант, - Работяга получает в среднем около 12 тысяч, а у вас за простую бумажку от него требуют больше половины месячного оклада!

На месте Владимира Владимировича мы бы добавили любимое выражение одного из героев города Глупова: запорю! Но мы лишь на своем месте. Тем не менее, драконовскую норму тут же отменили, а главу какой-то нервной комиссии, где подготовили еще один план ограбления автолюбителей страны, в тот же день уволили. И сразу как-то стало спокойно на душе, тихо, но эту тишину, тем не менее, продолжают тревожить проклятые русские вопросы: ребята, ну доколе вы будете считать проживающих на просторах России-матушки быдлом и скотами неповоротливыми? Не дадут соврать старожилы, но у нас, если вдруг объявляют какую-то реформу, обмен денежных знаков, облигаций, то требуют это сделать в течение светового дня - и ни минутой позже. Помню, какой наступил ажиотаж, когда уже в новейшее время премьер – некий упитанный толстячок по фамилии Павлов – объявил о том, что прежние купюры прекращают хождение на территории СССР. Что творилось на следующий день в сберкассах! Дело ко всему прочему было летом, многие находились на отдыхе с детьми, а меняли какие-то ограниченные суммы – отчего впору было сойти с ума! Нечто подобное мы наблюдали и теперь. В не меньшей степени нашу диванную когорту удивило и другое обстоятельство – это полнейшее молчание по поводу этих самых пресловутых справок сильных мира сего. Сжал зубы, как партизан на допросе, премьер; засунули язык в известное место лидеры всех думских фракций, включая как партию власти, так и пресловутую оппозицию. Не говоря уже о молчании регионов, где, видимо, до последнего ждали команды сверху: открывать рот или само рассосется? Не рассосалось, но всем вам за это - минус очков в рейтинг общественного доверия.

Памяти Михаила Медникова

Из региональных тем обратим внимание на событие, которые проходит по категории «культурная политика». Минувший вторник в церкви Козьмы и Дамиана «с примостья» состоялось отпевание Михаила Михайловича Медникова (1933-2019).

Для тех, кто знает свой город, любит его, представлять этого человека лишний раз не надо. Он, Натан Левин, Евгений Матвеев уже в новейшее время считались подлинными хранителями исторической памяти древнего Пскова - их мнение высоко ценилось, к нему неизменно прислушивались в том числе и специалисты. Сказать последнее «прости» земляку, приехал из Петербурга Юрий Мудров - директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», на отпевании также присутствовали писатель Валентин Курбатов, искусствовед Игорь Лагунин, реставратор Ирина Голубева, сотрудники областного музея-заповедника, археологи, учителя школы, где Михаил Михайлович долгие годы преподавал регионоведение, немногочисленные журналисты - те, кому посчастливилось лично знать этого уникального человека. Странно, но на церемонии прощания не было никого из, так называемых, «отцов города», чиновников от культуры, не говоря о том, что ни у кого из начальства не возникла мысль организовать гражданскую панихиду.

Если какому-нибудь ганзейскому гостю рассказать о том, с каким «пиететом» отнеслись в городе к памяти этого поистине легендарного человека, то цивилизованный европеец не поверил бы этому и возмутился, но таковы современные реалии российского капитализма с нечеловеческим лицом и этот факт следует принять как медицинский.

И уже совсем неприличным выглядело, что ни одно из ведомств (имеются в виду управления культуры, образования, школа, где Медников преподавал) не побеспокоилось даже о траурных венках. Мелочь, но противно…

«От чистого сердца, простыми словами…»

Ну и в заключение о событии, мимо которого не прошел, ни один пскович, не говоря уже о записных патриотах. Сегодня утром в ГКЦ состоялась торжественная сессия городской Думы, где официально бразды правления были возложены на депутата г-жу Полонскую.

Говорим мы так витиевато хотя бы потому, что в Уставе муниципального образования нет такого слова, как «инаугурация». Поздравить Елену Александровну пришли представители трудовых коллективов – в основном бюджетники, а также представители ветеранских организаций, общественности, которые всегда кстати, когда нужно в нужном месте нужному человеку в нужном ракурсе подарить цветы. Понятно, что мы не будем по этому поводу злословить, потому как убеждены: все подарки, слова и добрые пожелания были высказаны от чистого сердца и по мере их осуществления приведут к невероятному расцвету города и его окрестностей. Начнем с реализации национального проекта «Дороги», в рамках которого несколько месяцев назад перекопали до основания половину улицы Яна Фабрициуса, но, судя по всему, конца края этому процессу в этом году не будет. Согласно ранее опубликованным планам его должны были закончить в первой декаде ноября, однако, чтобы перейти к следующему этапу, следует решить вопросы по переносу электрических столбов. Меж тем, как заметили энергетики, этот процесс не скорый и займет несколько месяцев, что может означать серьезную задержку по срокам. Плюс к этому выяснилось, что нужно выпилить еще хренову кучу деревьев. Таким образом, после ремонта дорогую нашу «янушку» вряд ли можно будет назвать одной из лучших улиц города, потому что зеленых насаждений на ней, судя по всему, может и не быть. Как будет разруливать эту ситуация новый глава города?- мы пока не знаем, но хотелось бы.

Продолжая тему задержек, коснемся и стадиона «Машиностроитель», хотя бы потому, что в этом году его клятвенно обещали торжественно открыть. Еще весной областное начальство требовало усилить внимание, ликвидировать отставание. Увы, но те заклинания, видно, не произвели ожидаемый каталитический эффект. Затем работы на объекте перешли в режим замедленного кино. Короче, смотрят сторонники Здорового образа жизни на недостроенный объект, как Рей Чарльз на ноты, и точно также, как незабвенный классик, ничего не видят – может у главы города получится разглядеть дату окончания строительства?

На этом мы заканчиваем программу – в эфире для вас кувыркался ее автор и ведущий, журналист Юрий Моисеенко, ну а если кого наше шапито расстроило, то аптека – за углом.