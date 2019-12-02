Блоги / Юрий Моисеенко

Мы – провинциалы. Нам все нравится…

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы Юрия Моисеенко «Диванная политика».

Сюрпризы декабря

Первая наша новость, которая реально окажет на организмы радиослушателей благотворное воздействие, касается всех и каждого – сегодня 2 декабря, а значит до Нового года осталось совсем ничего. Однако не будем торопить события, потому что сначала надо переварить целую кучу нововведений, которые, так или иначе, повлияют на нашу жизнь. Начнем с того, что со вчерашнего дня расширяется перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. До недавнего времени каждый гражданин, состоящий в трезвом уме, твердой памяти и обладающий айфоном, мог с помощью специального приложения без труда определить, не является ли спиртное или меховые изделия контрафактом. Теперь в этот список подпадают парфюм, шины, одежда из кожи, женские и детские вязаные изделия, верхняя одежда, как мужская так и женская, постельное белье, а также фотокамеры и лампы вспышки. В перспективе предполагается маркировка всей «молочки», других не менее ходовых товаров, которые выпускаются на территории РФ, и не только. Пока же начинают чесаться те, кто на рынках пытаются впарить гражданам поддельный «Хьюго Босс», разлитый в соседнем подвале. Сразу хотим предупредить: появление новых маркировочных знаков - не благотворительная акция, а нововведения, которые мы будем оплачивать из собственного кармана. Тем не менее, чтобы не быть обманутыми, не ленитесь, граждане, качайте приложение «Честный знак» - и вы без труда узнаете, кто вас пытается обуть в прямом и переносном смысле этого слова.

Из других сюрпризов декабря отметим возвращение института распределения, который, в первую очередь, коснется студентов медицинских вузов, обучающихся за бюджетные деньги – те, кто платят за свое образование, под действие этого закона не попадают. Точные сроки и механизмы трудоустройства пока не проговорены, однако уже известно, что молодые специалисты будут распределяться сугубо в муниципальные и государственные учреждения здравоохранения. Лукавить не станем, но у этой идеи, по-прежнему, немало сторонников и противников. Кто-то считает, что загонять в принудительном порядке представителей цифрового поколения на село неправильно. Другие убеждены, что только так можно решить проблему кадрового дефицита. Без сомнения, к последним в едином порыве присоединяются господа чиновники, усилия которых заманить в глубинку врачебные кадры оказались тщетными. Все это мы видим на примере Псковской области, где программа «Земский доктор», другие материальные посулы и обещания так и не стали поводом для того, чтобы «людям в белых халатах» отправиться на работу в районы. Видимо, поэтому наверху решили не мудрствовать лукаво и тупо включили рычаг распределения, расписавшись, таким образом, в своем административном бессилии.

Встретились, поговорили…

Если продолжать разговор о здравоохранении, то на прошлой неделе широкую диванную общественность взволновало сообщение о нападении на доктора Детской областной больницы.

Напомним, что несколько месяцев назад от онкологического заболевания скончался ребенок. Его отец посчитал, что во всем виноват врач, поэтому, выпив для храбрости, он решил с ним поговорить, а дальше (по его словам) уже всё было, как в тумане. В конечном счете, доктор с проникающим ножевым ранением оказалась на операционном столе, а отец ребенка - в следственном изоляторе, и теперь ему (с учетом его персонального уголовного анамнеза) грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем, как сообщили телеграм-каналы, проведенная ранее проверка установила, что врачебной ошибки в выборе методики лечения не было. Однако нашлись такие, кто не согласился с выводами экспертов, начав активно продвигать свое мнение в соцсетях, собирая «лайки» у тех, кто меньше всего понимает в онкологии, гематологии, но при этом «нутром чуют», что здесь что-то не так. По обыкновению вся грязь полилась на больницу, ее персонал и самого доктора. Попутно досталось и областному онкодиспансеру, который не стал (?) лечить заболевшего ребенка, а отправил (!?) его в Москву. Кто-то вспомнил «характерный случай» со знакомым своего знакомого, который был женат на внучатой племяннице и… пошло-поехало. При этом у местных кумушек, которые с удовольствием подогревали скандал, не возникло мысли о том, что, прежде чем валить с больной головы на здоровую, может, для начала следовало бы вспомнить, скольких детей спасла врач? Ну, просто ради любопытства. Кроме этого следовало бы поинтересоваться протоколом лечения детей, страдающих онкозаболеваниями, который, между прочим, весьма строг и требует, чтобы лечение проводилось не в местных диспансерах, а в специализированных клиниках, куда квоты выделяются без промедления. Есть еще тысяча мелочей, о которых не догадывается наша широчайшая общественность, но при этом хлебом не корми, а дай кинуть камень в чужой огород. Если следовать такой логике, то давайте заодно ополчимся на кардиологов. Таковых в областном центре раз-два и обчелся, зато по смертности от болезней сердца мы чуть ли «не впереди планеты всей». Еще можно устроить облавы на персонал той же Детской областной больницы, где практически каждый врач по сути дела является штучным экземпляром. Ну а после того, как медиков в регионе совсем не остается, можно, как советуют некоторые депутаты, окончательно перейти на лечение подорожником, боярышником и прочими дикосборами.

Не детская проблема

Широкий общественный резонанс вызвало сообщение об автобусе, который на прошлой неделе совершил оверкиль в Новоржевской районе. Как сообщил представитель пресс-службы УМВД по региону, машина, которая перевозила 13 человек (десять детей и троих взрослых), съехала в кювет и перевернулась. Как следствие, четыре школьника и один взрослый были госпитализированы: двое отделались ушибами, еще у двоих диагностированы переломы носа и ключицы, у пострадавшей женщины — перелом лопатки.

Как позже стало известно, автобус был технически исправен, снабжен ремнями безопасности, тахометром, блоком ГЛОНАСС, водитель трезв и вообще ничего не предвещало беды, если бы не гололед. Понятно, что губернатор немедленно отдал распоряжение провести проверку и раздать всем сестрам по серьгам. Полагаем, что первая «серьга» должна быть адресована руководству ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», потому что детвору везли на обычном рейсовом автобусе. Вопрос на засыпку: почему и где в таком случае был школьный автобус? Насколько нам помнится, еще три года назад на специальном заседании в областной администрации было заявлено, что по распоряжению правительства России в регион ожидается поступление 49 новых школьных автобусов. При этом каждый район обязан был получить по одному «ПАЗику», а некоторые образовательные учреждения для организации перевозки детей - специально оборудованные «Газели». Тогда же губернатор Турчак поручил главе ведомства Александру Седунову оповестить руководителей школ о сроках поставки транспорта, подчеркнув, что в автобусах с надписью «Дети» должны ездить только (!) учащиеся. Более того, представителям госкомитета по транспорту было предложено лично проехаться по маршрутам движения школьных автобусов, чтобы оценить их состояние. Одно из двух: либо автобусов уже нет вовсе, либо в Новоржеве ничего не получили, поэтому ребят повезли на обычном, рейсовом. Есть подозрение, что на контроль за перевозкой школьников махнули рукой не только величественные обладатели деревянных калабашек, но и остальное чиновничество от образования. И ведь такая школьно-автобусная чехарда сплошь и рядом. Помнится, еще по весне мы рассказывали, как в Дновском районе решили закрыть сразу две малокомплектные школы. При этом их директора высказывали опасения, что добраться детям до райцентра будет весьма проблематично из-за распутицы. Когда же дороги подсыхали, то в автобусы по большей части набивались бабки с кошелками, поэтому ребятне приходилось ехать стоя – понятно, что в таком положении об использовании ремней безопасности речи быть не могло. Вы, наверное, подумаете, что мы против бабок с кошелками? Уверяем, что нет, потому что они тоже люди и хотели бы пользоваться рейсовыми маршрутами, но последние, увы, не ходят, и тут уже никакой ГЛОНАСС не поможет. Нет, мы, безусловно, верим, что автомобильные начальники получат по своим административным сусалам, но в связи с тем, что впереди зима, а следом за ней весенняя распутица, то подобные происшествия не заставят себя ждать. Однако, когда машины снова будут переворачиваться, то не пеняйте, господа чиновники, на нашу диванную публику: типа, накаркали. Если у вас пассажирский «ПАЗик» на ровной дороге спотыкается, то до лучезарной зари нам еще пихать и пихать.

С непосредственностью, достойной лучшего применения

Еще одной печальной новостью можно считать решение об очередном повышении тарифа на услуги ЖКХ в следующем году. К этому же следует добавить и то, что в регионе с 1 января увеличивается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Таким образом, граждане, проживающие в обыкновенных пятиэтажках, будут платить по 7 рублей с копейками (08) за квадратный метр. Кому же выпала нелегкая доля куковать в доме с лифтом, то приготовьтесь раскошелиться по 8 рублей 25 копеек.

Как говорится, распишитесь в получении, потому что сбылось еще одно предначертание экспертов нашей диванной партии, которые сразу же после введения капитального налога констатировали: чиновники, полагающие, что население России – это новая нефть, на достигнутом не остановятся. При этом неважно, что люди покупают квартиру, как правило, через кабальную ипотеку, кроме того, они платят налог на жильё, но – согласитесь - грех не распатронить «фраера ушастого» еще на одну платежку. Ко всему прочему есть еще и старый жилой фонд, который продолжает ветшать, и здесь снова появляется повод решить эту проблему за наш с вами счет. Ну… если не решить, так хоть денег собрать. К слову, не так давно Счетная палата РФ провела аудит ранее разработанной и реализованной схемы оплаты капремонта многоквартирных домов и пришла к неутешительным выводам - ветхого и аварийного жилья становится всё больше, а региональные программы капремонта при этом не работают. Но, может быть, псковский региональный оператор является приятным исключением? Увы, но в 2016-17 годах программа была благополучно провалена, потом в руководстве этой благотворительной конторы начались кадровые перестановки, которые не повлияли (в положительном смысле) на качество строительства и ударные темпы ремонта. Опережая события, скажем, что 6 декабря истекает срок подачи документов персоналий, которые рискнут принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности управляющего. Чтобы потом (уже официально) взвалить на себя весь груз ответственности за капитальный ремонт расположенных в области 4740 многоэтажных домов, жильцы которых исправно продолжают платить взносы на гипотетический капитальный ремонт. Также ему предстоит отчитываться за обещанный в этом году ремонт 39 домов в Пскове и еще сотни в последующие три года тоже в областном центре. Так-то, если по уму, то давно уже пора понять, что за счет граждан, реальные доходы которые последние шесть лет стремительно сокращаются, невозможно обустроить Россию. Как считает большинство экспертов, программу жилищного капитального ремонта давно пора финансировать напрямую из госказны, которая сейчас буквально лопается от избытка денег. Однако с непосредственностью, достойной лучшего применения, чиновники продолжают перекладывать эту проблему на плечи населения. Ну а мы - провинциалы, нам, похоже, все нравится…

Медаль имени Матросова

В заключении не забудем упомянуть и последнюю сессию областного Собрания, где в очередной раз поднималась мусорная проблема, над разрешением которой день и ночь бьется региональный оператор – компания «Экопром». Что характерно: в последнее время тема эта стала настолько болезненная, что гнев праведный заставил господ парламентариев, разных по вере и политическим убеждениям, выступить единым фронтом. Буквально в один голос они чихвостят регоператора и в хвост и в гриву. Однако последний, судя по всему, не очень беспокоится по этому поводу, чувствуя себя весьма комфортно за спиной господина Грахова, председателя комитета по ЖКХ, который давно заслужил медаль имени Матросова за неоднократный бросок на мусорную амбразуру.

При этом упреки в некомпетентности, обвинения в том, что регоператор выдавливает с рынка местные компании, которые ранее работали с вывозом мусора, в нежелании работать в глубинке с населением во внимание не принимаются. На все упреки чиновник неизменно отвечает, что «в целом он доволен работой регионального оператора». Остается лишь удивляться, что господин Грахов в упор не замечает (или не хочет замечать) критики народных избранников. Так же глух он остается и к жалобам рядовых граждан, которых сейчас по сути дела поставили на «мусорный счетчик». Мы у себя на диване долго ломали голову, почему эта система работает по принципу «ниппеля»: туда - пожалуйста, а обратно - хрен. Пока, наконец, на доперли: дело в том, что и налог на капитальный ремонт, и мусорные поборы, прочие скрытые платежи, которые нам бесцеремонно навязывают сверху, не призваны решать поставленные проблемы. Их задача более проста и прозаична: снимать денежные сливки с граждан – новой нефти, избегая при этом обратной содержательной связи с обществом. Вы им про то, что деньги уходят из региона, другие косяки, а они отвечают: вы не понимаете масштабности задачи и вообще – нас всё устраивает. Если бы было наоборот с тем же мусором, то давно бы началась рекультивация той же самой псковской мусорной свалки, но подобные задачи (повторимся) не стоят. Главное - выжать народонаселение, как лимон, а там хоть трава не расти, что мы и наблюдаем воочию - таково будет наше оценочное и очень субъективное мнение.

На этом мы заканчиваем выпуск. Последние 15 минут на нашем радио-манеже кувыркался автор и ведущий программы журналист Юрий Моисеенко, но если наше представление оставило у вас тягостное впечатлений, то аптека, где торгуют успокоительным, как всегда, за углом.

Юрий Моисеенко