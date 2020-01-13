Блоги / Юрий Моисеенко

Со Старым Новым годом, холопы, сироты, крепостные!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

И снова – здорово! В эфире первый в этом году выпуск утомительно-праздничной программы «Диванная политика» и с вами я, ее автор и ведущий, журналист Юрий Моисеенко. По странному стечению обстоятельств мы встречаемся в канун одного из самых любимых праздников дорогих россиян, а именно - Старого Нового года. Если в прошлый раз мы обозревали покидающий нас Год Свиньи, то на этот раз наша задача проста, как апельсин: вспомнить первые две недели 2020-го и попытаться, так сказать, заглянуть за горизонт: чего хорошего (или плохого) стоит ждать от Металлической Крысы в ближайшее время.

Грибной месяц январь

Если говорить о вещах понятных всем и каждому, то первое, что приходит на ум, это затянувшаяся осень, которая, если верить календарю, скоро плавно перейдет в весну. Лишним подтверждением сказанному служат снимки, которыми щедро делятся фейсбукеры и прочие обитатели социальных сетей. Кто-то, гуляя по лесу, набрел на распустившиеся подснежники, а в Пустошкинском районе, говорят, уже начался сезон белых грибов. Создается впечатление, что 12 месяцев, которые, если верить сказке, имеют обыкновение заседать у новогоднего костра, то ли перепились, то ли перессорились, но, как следствие, братец Ноябрь так и зажал волшебный посох. Не удивлюсь, если уже в апреле на Псковщине зацветет земляника, а в мае нас завалит снегом и замерзнет Великая.

Впрочем, «пскцы» (как изящно обозвал скобарей известный комик) уже привыкли к причудам глобального потепления, с одной лишь оговоркой: и без того не сильно толстые кошельки за время зимних каникул похудели еще больше.

Раньше как было: выгнал молодежь на бесплатную горку и дело с концом - ребятня довольна, а взрослым какой-то роздых. Но если нет снега, то новогодняя декада превращается для мам и пап в настоящую пытку: несовершеннолетнее воинство требует развлечений, которые ноне, увы, платные. Имеются в виду бассейны, прыжки на батутах, катание на коньках плюс - прочие рукомашества и дрыгоножества, не говоря уже о кино, где всей семьей без «косаря» делать нечего. В этой связи мы, безусловно, поддерживаем предложение депутата Онищенко, который призвал укоротить новогодние вакации по самые помидоры - в самом деле, какой смысл гулять десять дней, если деньги кончаются уже на второй? Не «зомбоящик» же целыми днями смотреть!

Голосуем ногами!

К слову, о телевизоре… Помнится, после каждой новогодней ночи основной темой продолжающихся застолий был, конечно же, традиционный «голубой огонек»: чем удивила народ Пугачиха, почему не показали Ротару - и тому подобные чудеса в решете. Нынче, кажется, явление примадонн народу, мало кого воодушевило, потому что увиденное в ночь с 31-е на 1-е, без всяких исключений, оставило глубокое разочарование: все это уже было, было, было… Начнем, с того, что за последние годы на федеральных каналах произошло окончательное разделение труда: 1-й и «Россия» специализируются на различных шоу, начиная от доктора Малышевой, которая учит зрителей, как по науке сходить в туалет, и кончая соловьевскими мистериями. НТВ само подсело и страну подсадило на бандитские сериалы. РЕНТВшники день-деньской ловят зеленых человечков. На ТНТ вечные юноши, многим из которых уже порядком за сорок, без остановки пытаются острить ниже пояса. Однако до недавнего времени хранители большой и малых телевизионных печатей в Новый год старались хоть как-то удивить публику - продемонстрировать свою, прости господи, креативность. Однако нынче решили ничего не выдумывать, явив миру отечественную поп-пенсионную рать во всей ее красе. Как следствие, согласно данным разного рода рейтингомеров, тот же Первый канал в новогоднюю ночь потерял порядка 300 тысяч зрителей по сравнению с «огоньком-2018», а «Россия 1» - около миллиона. Следует отметить, что за последние три года новогодняя аудитория этих двух федеральных каналов заметно уменьшилась на 18 и 12% соответственно. И это не демография виновата – увы, но те, кто родился уже в 21-м веке, относят зомбо-ящик к пережиткам прошлого, отдавая предпочтение интернет-платформам (тот же самый Ютуб), где по своему желанию можно найти все, что душе угодно. Что касается граждан избирательного возраста, то они уже устали от картинок натужного веселья в параллельной теле-реальности, поэтому глядя на новогоднюю феерию, тупо проголосовали против… ногами. Как считает наша диванная оппозиция, еще одна беда создателей телевизионного оливье заключается в том, что их «повара» превратно понимают понятие «стабильность». Эстрада - не трибуна Госдумы, с которой десятилетиями блистают лысинами записные «борцы с кровавым режимом». В легоньком жанре всегда ценился кураж, красивые тела, стройные ноги и нечто эфемерное, называемое шармом. Однако телезрителям, наплевав на условности, который год навязывают моду на «папиков», чей звездный час пришелся на конец 90-х годов, и это в лучшем случае.

Судите сами, Лещенко уже 77, Ротару – 72, Леонтьеву – 71, Пугачевой – 70, Газманову и Аллегровой по 68, Долиной – 64, Стоянову - 63, Киркорову - 52, а самый молодой из этой забронзовевшей плеяды Галкин. Он вообще пацан – мальчонке всего-то 43.

Нет, мы не будем отрицать их достижения в прошлом, но - всему свое время. На наш взгляд, если они на самом деле что-то и демонстрируют, так это мастерство своих персональных пластических хирургов, косметологов и гримеров. Что не удивительно, потому что задача того же Эрнста и его коллег по цеху – отнюдь не привлечение новых зрителей, а создание параллельной реальности, где в отличие от свинцовых мерзостей жизни, всё зашибись. Проблемы есть у Трампа, Зеленского, поляков, в Иране, а нас – уверенная поступь в светлое капиталистическое будущее. Но если что-то не соответствует картинке общей благости, то эту картинку немедля готовы подрихтовать. В этой связи не можем мы пройти мимо одного любопытного, но очень показательного курьеза. В один из праздничных дней спортканал «Матч-ТВ» вместо трансляции финала молодежного чемпионата мира по хоккею «Россия – Канада» показал аналогичный матч 9-летней давности, когда наша сборная на самом деле смяла «кленовые листья». При этом прямую трансляцию финала чемпионата-2020 вел 1-й канал. Не сориентировавшиеся в телевизионной сетке особо горячие болельщики, посмотрев победный для россиян финал 2011-го, бросились поздравлять мнимых победителей, однако их ждал облом, и это еще мягко сказано… Все случившееся лишний раз подтверждает опасения наших диванных аналитиков: параллельная теле-реальность, где всё зашибись и «танки наши быстры», существует, она никуда не исчезла и дальше будет только распространяться, как плесень. Увы, но с 12-м ударом курантов отечественные тыквы не станут каретами, а сотни тысяч российских золушек так и останутся беспросветно закредитованными.

На правду не обижаются

Побочным продуктом этого медиа-парадокса можно считать критически низкий уровень доверия народонаселения ко всему тому, что говорят, пишут и показывают по «ящику». Причем, эта «болезнь» хроническая, корнями уходящая глубоко в историю Советского Союза, над воссозданием которого ныне без устали трудятся власти. Все бы ничего, но в контексте этих трудов праведных им на пути встречаются трудности, а именно - нищающее население страны, где, по самым скромным подсчетам, уже каждый седьмой живет за чертой бедности. Как ее преодолеть? – ответ на этот вопрос мы, вероятно, услышим уже на этой неделе, 15 января, в очередном послании президента Федеральному Собранию.

Пару лет назад нам показывали мультики из будущих серий «звездных войн», срежиссированные в Министерстве обороны. Чего ждать в этот раз? – мы просто боимся загадывать. Неужели дорогим россиянам посулят заработную плату в пять тысяч долларов? Не верится как-то, поэтому тут мы поставим многоточие, но вместе с тем выскажем предположение, что в очередной раз услышим, что надо бороться с коррупцией, научиться преодолевать трудности и всё в таком духе. Ну, кто же против? Одного не могу понять: кто этим должен заниматься? Грузчик какого-нибудь магазина, который работает сутки через двое без надежды дожить до обещанной пенсии, а может люди в погонах, печатающие строевой шаг на парадах по поводу и без? Сдается мне, что никакой патриотической риторикой нельзя объяснить голые задницы «дорогих россиян», хотя ответ лежит на поверхности: госаппарат. Почему он этим не занимается, что мешает? – вот в чем главный вопрос современности. Однако ответ на него, увы, банален: потому что команды не было. Подтверждением сказанному служит реализация приснопамятной «Стратегии-2020», которая была принята еще в 2008 году. В ней, помимо всего прочего, были черным по белому прописаны и социальные приоритеты. Например, минимальная заработная плата должна была превысить прожиточный минимум трудоспособного населения примерно в два раза, а среднему размеру трудовой пенсии приказали обогнать прожиточный минимум граждан элегантного возраста в 2,5-3. Кроме этого, в ней были обозначены и макроэкономические показатели, которые, вы не поверите, но оказались худо-бедно выполнены. Всего один пример: в 2008-м, была поставлена задача доведения ВВП (по паритету покупательной способности) с $13,9 тыс. в 2007 году до $30 тыс. в 2020 на душу населения. Если верить последнему статистическому докладу МВФ, то по этому показателю у России всё замечательно - $30,82 тыс. То есть экономика в пересчете на доллары выросла, как планировалось «Стратегией-2020», а вот социальные стандарты - нет. Как следствие, в двадцатые годы 21 века Россия шагнула с прожиточным минимумом около 200 баксов – примерно таким же, как сейчас у Габона. Есть ли кому-то дело до рядовых граждан? Вы не поверите, но едва ли не единственным, кто публично озаботился их благосостоянием, оказался всенародный полит-скоморох г-н Жириновский, который в новогодние праздники материализовался на Красной площади с единственной целью – раздать алкающим землякам тысячные купюры. Это вам, сироты, холопы, крепостные!- приговаривал он. Кто-то на него обиделся и совершенно напрасно – на правду не обижаются.

За работу, товарищи!

Впрочем, если говорить о приоритетах и знаковых датах, то 2020-й год ими буквально напичкан. Например, через полтора месяца страна отметит 20-летие подвига гвардейцев 6-й роты. Не надо быть великим провидцем, чтобы понять очевидное: не прекращающиеся реставрационные работы на «Куполе» в Черехе, где квартирует 104-й полк, ведутся не просто так, а с явным намеком на то, что почтить память героев приедет Верховный главнокомандующий вместе с «верным оруженосцем» – генералом армии Шойгу.

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Отмечу, что подобные знаки внимания льстят провинциальному самолюбию. Тем более, что до недавнего времени Псков от них только выигрывал. Если верить экс-губернатору Евгению Михайлову, то именно благодаря решениям, принятым в ходе визита Владимира Владимировича в 2000-м, в детскую областную больницу поступило современное оборудование на астрономическую по тем временам сумму. Потом Путин приезжал еще много раз. Перед одним из визитов во дворах по улицам Коммунальная и Юбилейная положили, например, асфальт, а кое-где даже положили искусственные газоны. «Будем посмотреть», какие заметные изменения произойдут накануне очередного приезда, но все-таки признаем со всей очевидностью, что проблем-то у нас до хрена. Для того чтобы это понять, стоит лишний раз глянуть на сайт губернатора, где практически каждое обращение касается вопросов социальной политики. Например, горожане по-прежнему недовольны освещением Пскова (ул. Калинина, Народная, Киселева, Рижский проспект). Не добавляют энтузиазма и проблемы, возникающие при реализации мусорной реформы. Адресами бесхозяйственности стали деревни Писковичи, Богданово, Ваулино – это Псковский район, Киселево – Невельский, Пушкинские Горы. Увы, но этот список можно продолжать и продолжать. Не говоря уже о самом Пскове – улица Труда, Инженерная, Новоселов. Тем временем представитель регоператора на виртуальных страницах местных информагентств уже отчитался о достижениях своих подчиненных в новогодние праздники. Однако люди продолжают жаловаться. Например, на то, что места для складирования мусора по-прежнему не оборудованы. Вместо этого им предлагается выставлять мешки вдоль дорог – авось, когда-нибудь уберут. Но не тут-то было, потому что домашние и дикие животные не ждут, когда приедет мусорщик, и все это, с позволения сказать, «добро» растаскивают по полям и лесам. По-прежнему много путаницы с квитанциями об оплате. Особенно невезучим предлагается погасить долги за людей, которые давно отошли в мир иной – при этом инструкции, как передать квитанцию на тот свет, регоператор почему-то не прилагает.

- Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день: ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий, улиц, дорог, парков… Нужно повышать качество жизни, развивать городскую социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты…

В данном случае мы позволили себе процитировать обращение президента к крымским чиновникам, но с таким же успехом их за руководство к действию могут принять и местные. Тем более, что до 1 марта осталось всего ничего – так, что за работу, товарищи!

На этом мы заканчиваем программу. С вами был ваш «диванный политик», журналист Юрий Моисеенко, и пусть вам дети грядущего, как сказал классик, светят наши кремлевские звезды. Всем – пока!