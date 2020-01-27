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Берегите мужчин!

27.01.2020 15:54|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Тотальный привет! В эфире очередной выпуск поучительно-дидактической программы «Диванная политика», которую мы начнем… нет, не с модной ныне конституционной реформы, а с того, что реально волнует жителей пост-исторического города П, а именно - стартанувшей в далеком Китае эпидемии коронавируса.

Маска, я тебя помню!

Как сообщают СМИ, на 26 января было инфицировано уже около 2,5 тысяч человек, а скончалось 56. Выявлены заболевшие в Австралии, Таиланде, Тайване, США, Франции, других странах. В России зараженных пока не обнаружили, ну так, боюсь, пока еще не вечер. Тем более, что по неофициальным данным, речь на самом деле идет о чуть ли не миллионе заболевших. При этом, как заявляют те же источники, погибло едва ли не сто тысяч – недаром по случаю эпидемии уже состоялось чрезвычайное заседание ЦК компартии Китая, на котором рассматривались дополнительные меры по борьбе с эпидемией. Понятно, что нам тут же скажут: эка, куда вы, батенька, загнули – где мы и где Китай? И немедля сошлются на заверения представителей контролирующего органа, которые третьего дни успокаивали города и села: типа, не надо гнать волну!

Так-то оно так, тем не менее, автор этих строк прекрасно помнит сумятицу осени 2009 года, когда регион стал жертвой свиного гриппа. Тоже, к слову, made in China.

Тогда нас тоже уверяли, что всё под контролем, в то же время чиновники областного комитета по здравоохранению, не исключая самых больших начальников, как могли, прятались от непричесанных вопросов журналистов. Помалкивали официальные СМИ, а по Пскову между тем разносились слухи о забитом отделении пульмонологии в городской больнице, на карантин одна за другой закрывались школы. При этом марлевых масок не хватало, и даже банальный аспирин угодил в список дефицитных лекарств. Каждый спасался, кто как мог, но при этом граждане искренне верили в чудодейственный препарат арбидол, выкладывая за него безумные деньги. Его сметали с прилавков, как хлеб в голодный год, лопали горстями, но только спустя несколько месяцев, когда всё более-менее устаканилось, выяснилось, что лечебный эффект от него практически нулевой, а выпускает его компания, хозяева которой некоторым образом были аффилированы с федеральным чиновничеством. Напомню, что в ту злополучную осень 2009-го, по официальным данным, острыми респираторными переболели почти 60 тысяч жителей региона. Особенно тяжелое положение сложилось тогда в Пскове, где заразились 11,5% населения и в Великих Луках - 9,2%. Увы, но жертвами осложнений свиного гриппа стало 17 человек. По данным бактериологической лаборатории Петербурга, вирус Н1N1 был выявлен у 200 жителей региона. Однако что-то нам подсказывает, на самом-то деле таковых было значительно больше. Самое страшное заключалось в том, что гибли, как правило, люди цветущего возраста и те, у кого был ослабленный иммунитет. В этой связи вспоминается один показательный случай: от развившейся пневмонии тогда скончались два сотрудника СИЗО и… ни одного заключенного. Почему? Как потом пояснили врачи, сидельцев прививали в приказном порядке, а охранники, как люди вольные, сами выбирали способы защиты. Это мы к чему говорим? Первое, к тому, что нужно прививаться и это, как считают наши диванные эксперты, даже не обсуждается. А второе (и это тоже следует принять, как истину) в случае, если пандемия накроет Россию, то отечественное здравоохранение, которое еще не пришло в себя от голиковской оптимизации, не справится с нагрузкой – есть такое подозрение. Это в Китае могут закрыть на карантин город, сопоставимый по численности с Москвой, развернуть на улицах десятки карантинных палаток, за неделю построить больницу, рассчитанную на несколько тысяч человек. Подобных чудес на просторах России-матушки ждать не приходится, поэтому см. пункт первый – авось поможет. Да… и не забывайте про маски!

Форсаж_2020

Еще одна тема, которая в настоящее время активно обсуждается в социальных сетях и на страницах популярных изданий – это конституционная реформа, а если быть совсем точным – скорость, с которой ее пытаются запихнуть в отечественное законодательное русло. Не успела г-жа Исинбаева и ее коллеги по карикатурному комитету прибыть в Москву (многие, говорят, проживают далеко за пределами нашей необъятной Родины), как в Госдуму были внесены президентские поправки, которые тут же были единогласно приняты. В СМИ назвали даже дату всенародного голосования, в ходе которого граждане должны одобрить озвученные, но еще не сформулированные поправки, что сделает, по мысли тех, кто гонит лошадей, нашу жизнь «еще богаче, еще веселее». Одновременно отечественные масс-медиа огорошили граждан десятком более-менее правдоподобных версий и причин процесса под названием «форсаж_2020». Всё разложили по полочкам, всем сестрам раздали по серьгам, а народ между тем продолжает безмолвствовать и, кажется, нет силы, которая могла бы вывести его из состояния законодательного ступора. Да что граждане! На необъятных просторах Псковщины, попрятавшись по углам, сидит не только системная оппозиция, но и те, кого молва причисляет к иностранным агентам, сторонникам Навального. Вышла на днях пара сорвиголов в одиночные пикеты на улицы областного центра, но потом как-то незаметно растворилась во мраке.

Один яблочник Шлосберг продолжает глаголом жечь сердца людей, но, как говорится, одна ласточка весны не делает. Мы долго раздумывали: откуда такое равнодушие к Основному закону? Ответ на этот поистине сакраментальный вопрос современности нам подсказал бородатый анекдот, который ходил еще в бытность хрущевской оттепели: как в разных странах понимают демократию. В Англии всё можно, кроме того что нельзя. В Германии – всё можно, что разрешено, во Франции всё можно и даже то, что запрещено. У России – особый путь, поэтому у нас нельзя всё и даже то, что можно. В самом деле, попробуй что-нибудь вякни поперек начальства, тут же нарвешься на такие неприятности, что сам не рад будешь, что по дурости да по наивности явил миру свою гражданскую позицию. К слову, в науке этот синдром называется «выученная беспомощность», когда двуногие, безрогие, убогие, длительное время подвергаясь неустранимому наказанию, в конечном счете понимают всю бесполезность своих усилий. Как следствие у них вырабатывается условный рефлекс не высовываться, независимо от условий окружающей среды. При этом вырабатываются особые варианты поведения людей, которые понимают беспомощность своего положения. Например, псевдоактивность или бессмысленная суетливая деятельность, которая не ведет к каким-либо конкретным результатам; нравственный ступор – то есть непонимание происходящего; смещение интереса на псевдоцель, или актуализация другой деятельности, которая дает ощущение достижения результата. Ситуация с Основным законом чем-то напоминает эту самую выученную беспомощность. Тем более, что у нас уже были исторические прецеденты. Кто сомневается, перелистайте сталинскую Конституцию, которую западные либералы называли одним из самых демократических документов в истории человечества. Но попробовал бы кто-нибудь воспользоваться ее статьями (например, запретом на перлюстрацию почты) - немедленно получил бы по шапке, потому что в России запрещено даже то, что разрешено. Современный обыватель размышляет примерно так: мы лучше будем верить в счастливое будущее, втайне мечтая, чтобы оно не стало хуже настоящего. Во всяком случае, это защитит нас от сюрпризов в обозримом будущем, которые, как полагает наша диванная общественность, не заставят себя ждать.

Раздача слонов и материализация духов

А может быть, есть другая причина повального устранения общества от всяческих проявлений гражданской активности? Речь идет об обещанной раздаче слонов и материализации духов по случаю объявленной сверху борьбы за повышение рождаемости. Про списки женщин фертильного возраста мы уже рассказывали в прошлом выпуске программы, а сегодня сообщим, чем у нас заканчивается борьба за повышение поголовья. Как сообщил на днях некий информационный портал, органы опеки Стругокрасненского района, якобы, намерены отобрать у многодетной матери, проживающей в деревне Кочегоще, детей, за то, что она попыталась добиться запуска школьного автобуса к месту, где она ютится со всем своим семейством, а заодно и ремонта дороги. И далее - цитата из монолога этой несчастной:

- Что мне делать? Куда идти? Моих детей хотят отобрать только потому, что я хотела дорогу и школьный автобус, которые положены по закону? – приводит прямую речь пострадавшей портал.

Не знаем, что на это ответит федеральная власть (интернет-издание от своего имени уже направило письмо на самые верха), какой выход из сложившейся ситуации найдут региональные чиновники, но то, что к этой женщине, отнеслись, как к быдлу – свиноматке, обязанной по приказу сверху плодиться и размножаться вполне очевидно. При этом следует признать, что в деле рождаемости мы по-прежнему не на высоте положения – эту проблему, как одну из основных в современной России, озвучил даже президент. Если говорить о Псковской области, то в прошлом году, в перинатальных центрах региона появилось на свет 5389 малышей, однако количество умерших за год составило 10 591 человек. Как видно, свидетельств о смерти было выдано почти вдвое больше, чем документов о рождении. Чтобы поменять ситуацию с точностью до наоборот, на уровне региона было принято решение ускорить строительство социальных объектов, выделить дополнительные инвестиции на благоустройство общественного пространства. Не говоря уже об открытии новых детских садов и школ.

Помимо этого, в Псковской области в 2020 году планируется значительно расширить возможности областного материнского капитала, что по мысли чиновников должно положительно отразиться на демографии.

Между тем есть подозрение, что эта проблема не имеет простого решения: типа, заплатил пять штук на первенца, добавил материнский капитал и… поймал птицу счастья. Если бы так было на самом деле, то в странах Европы, где благосостояние среднего класса значительно выше, чем в России, рождаемость просто зашкаливала бы. На самом-то деле всё наоборот. В чем причины? Одна из них, считают наши диванные аналитики, заключается в стремительном росте городского населения. До недавнего времени в городах жило меньше половины всех людей на планете. Однако с 2010 года возникла иная тенденция: горожан стало больше 50%, а это более четырех миллиардов. Увы, но урбанизация делает свое дело. Жизнь стала другой. Нынешняя молодежь, попадая в современный ритм жизни, впитывает в себя совсем иные ценности, а традиционные «дом, семья, дети» отходят на второй план. В таком же положении находится и Россия, где на 1 января 2019 года 75% ее граждан уже перебрались в города, и эта доля продолжает расти. Отчасти исправить ситуацию была призвана федеральная программа устойчивого развития сельских территорий, которая, судя по темпам вымирания псковских деревень, была благополучно провалена.

Увы, но бетонные коробки не способствуют продолжению рода. Вместе с тем земли Нечерноземья, центральной полосы России, Алтая, Восточная Сибирь, Дальний Восток с его бесплатными гектарами – поистине бескрайни, места хватит всем - было бы желание трудиться, получая за свой труд достойную заработную плату. Однако экономические рычаги процесса повышения рождаемости по-прежнему не работают. Еще одна тема, напрямую связанная с демографией, это здравоохранение, заточенное на мужчин трудоспособного возраста. На эту группу приходится примерно каждый пятый смертельный случай в стране, а это, между прочим, уровень слаборазвитых африканских государств. Пока отечественная медицина не научилась беречь сильный пол, никакие повышенные пособия и материнские капиталы ситуацию не спасут. Наконец, очень важно вернуть населению мотивацию к здоровому образу жизни, истинные семейные ценности. И тут телевидение, с экранов которого проповедуется агрессивный гедонизм и, простите за прямоту, голые задницы в полный рост, нам не помощник – тут и к бабке не ходи.

Ужасы нашего городка

Не можем мы не упомянуть и о патриотическом зуде, который по мере приближения 75-летия Победы начинает охватывать, буквально, все слои населения. Сообщения о победах на этом идеологическом фронте поступают чуть ли не каждый день. Тут на днях в Пыталовском районе какие-то неофиты раскопали старое заброшенное кладбище, нашли останки десятка человек и немедленно объявили их жертвами фашистского режима. Потребовалось немного времени, чтобы установить истину, но что-то подсказывает, что это далеко не конец истории. Предположу, что эта странная «болезнь» по мере приближения к 9 мая будет принимать всё более уродливые формы. Судите сами… К одному ветерану (бабушке далеко за 90) на днях пришли, типа, волонтеры, которые изъявили желание – внимание! - поколоть ей дрова. Молодых людей не смутил тот факт, что женщина, благодаря заботе родных и близких, живет в комфортабельных условиях и, на минуточку, обитает на седьмом этаже. Так и хочется спросить: какие дрова, ребята!? Есть такое подозрение, что у нынешнего поколения уже выработался стереотип восприятия ветерана войны, который должен жить где-то в глуши, в покосившейся избушке, с туалетом на улице, пещерным водоснабжением (колодец в центре деревни) и долгой дорогой к ближайшему почтовому отделению за пенсией. И это тоже симптоматично: 75 лет прошло, однако в массовом сознании людей 21-го века те, кто кровью добывал победу, так и остались нищебродами, как их ласково называют некоторые господа чиновники – «достижение», которое никак не укладывается в голове.

Хотя с другой стороны теперь понятно, почему Россия молодая, капиталистическая, не включив мозг, гурьбой бросилась к старушке на 7-й этаж складывать поленницу.

Слава Богу, благодаря (повторюсь) внимательным родственникам она ни в чем не нуждается, а если вдруг приспичит, то у них хватает средств, чтобы вызвать за свой счет медиков. К таким же бессмысленным и мало понятным по сути мероприятиям, по моему мнению, можно отнести и походы по местам боевой славы наших отцов и дедов. Так и хочется сказать: ребята, наши предки своими трудными дорогами уже прошагали. С какой стати вы идете по их следам? Ищите свой путь, но не топчите чужие дороги. На грустные мысли навевает и стрельба из оружия победы. Это когда собираются 100-процентные патриоты и ну палить из «неубиваемого» ППШ или трехлинейки Мосина по мишеням. Оно, конечно, спорт - дело хорошее, но не надо путать вилку с бутылкой, полагая, что, стрельнув разок-другой, можно повысить уровень патриотизма на душу населения. Если уж на это пошло, то автомат времен войны - слабый аргумент против крылатой ракеты.

На этом ставим сегодня точку. Со своим личным и сугубо оценочным мнением у микрофона был журналист Юрий Моисеенко, автор и ведущий программы «Диванная политика». Всех благ, до следующего понедельника.

Источник: Псковская Лента Новостей
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