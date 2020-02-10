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Блоги / Юрий Моисеенко

Ради классного словца

10.02.2020 16:56|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Доброго дня, в эфире очередной выпуск «Диванной политики» - самой бескомпромиссной программы регионального эфира, где мы, по своему обыкновению, режем правду-матку по глазам ее бесстыжим. Из событий, которые взбудоражили наш провинциальный мирок, в первую очередь отметим визит в Псков полномочного представителя президента в Северо-западном федеральном округе господина Гуцана.

Что сказал Клемансо?

Напомним, что ранее Александр Владимирович (кстати, в недалеком прошлом — заместитель Генпрокурора России) навестил Великий Новгород, где устроил показательный разнос чиновникам за не сданный вовремя детский садик. Губернатор региона, технократ Никитин краснел и пыхтел, оправдываясь, но возразить по существу ему было нечего. Есть основания считать, что полпред в ближайшее время рванет в Мурманск. Вслед за столицей русского Заполярья к визиту высокого гостя могут готовиться Вологда, Архангельск, другие города и веси федерального округа. А на минувшей неделе его с распростертыми объятиями принимали в Пскове, на Некрасова, 23.

Если судить по обтекаемым фразам официальных сообщений, то господин Гуцан приехал, чтобы полюбоваться успехами, которых достиг регион на пути успешного построения светлого «завтра». Недаром особое внимание собравшихся было обращено на то, что область принимает активное участие в реализации нацпроектов, при этом объем финансирования в прошлом году составил более 5 млрд рублей. И далее цитата:

- В этом году должно быть введено в эксплуатацию и отремонтировано 27 объектов социального значения. Сегодня, в ходе совещания мы обсудим, каких результатов удалось достичь за прошлый год, в каких вопросах возникли проблемы и на что стоит обратить особое внимание, - заявил Александр Владимирович. Понятно, что общественность немедленно растопырила уши, чтобы послушать о достигнутых успехах, но, как сказал бы принц датский, ответом ей стало многозначительное молчание, потому что о достижениях широкой публике практически ничего сказано не было. Как впрочем, и о проблемах. Одно из двух: либо у нас всё зашибись, а значит - областных чиновников и ругать-то не за что. Либо на самом деле все так хреново, что сор из избы решили не выносить, дабы не травмировать публику подробностями нашего, с позволения сказать, процветания. С другой стороны, чего тихариться-то? Экий секрет Полишинеля, если область давно и прочно вошла в тройку всероссийских антилидеров по скорости вымирания населения, мусорная реформа буксует, а количество абортов, как и прежде, значительно превышает число новорожденных. Теперь вся надежда на национальные проекты, которые провластными СМИ рисуются, как некая панацея от всех бед, в том числе и от обнищания населения. Косвенным подтверждением нашей версии, видимо, можно считать сообщение о том, что в недрах областной администрации уже создано управление проектной деятельности. Планируется, что оно будет оказывать консультативную и методическую помощь в осуществлении национальных проектов. Оно, конечно, лишнюю палочку-погонялочку для нерадивых чиновников всегда полезно иметь, однако как тут не вспомнить старика Клемансо, который как-то сказал (а вслед за ним повторил и Путин), «если хочешь завалить дело - создай комиссию». Диванным политикам остается лишь выразить надежду, что у нас получится - и Псковская область не станет лишним подтверждением этой прописной истины.

Уши в трубочку

Другим сообщением, которое также взбодрило нашу диванную общественность, стала встреча прокурора области господина Белова с представителями СМИ. Рассказав о суровых буднях тех, кто стоит на страже закона, Сергей Дмитриевич не преминул уколоть представителей четвертой власти, сказав дословно следующее:

- Я иной раз некоторые станции слушаю — у меня просто уши в трубочку заворачиваются: ради красного словца не жаль и рОдного отца. Это же вообще ни в какие воротА. – конец цитаты. Понятно, что на такую «мульку» (воспользуемся еще одним словечком из лексикона господина Белова) мы не могли не откликнуться. В силу того, что наша программа и сама станция, вещающая на волнах 102.6, названы не были, мы делаем вывод, что к массовой эпидемии деформации ушных раковин у населения наш диванный ареопаг, а равно и остальные коллеги отношения не имеют. Поэтому со своей стороны, «состоя, как есть на платформе и супротив дурман», хотим выразить сожаление, что встреча с прокурором до конца так и не удовлетворила нашего профессионального любопытства. Первое дело, которое в этой связи приходит на ум, касается бывшего вице-спикера псковского областного Собрания депутатов и экс-заместителя губернатора господина Гавунаса. Как убежден известный поэт-правдоруб и по совместительству - директор одного из крупнейших гипермаркетов областного центра Николай Рассадин, «семь лет следствие добывало доказательную базу на бывшего парламентария, чуть ли не на каждом углу звенели о том, что вина человека практически доказана, «еще немного, еще чуть» и дело будет передано в суд. Однако прошел 2014, 15,16 годы, наступил 2020-й и прокуратура возвращает его на доследование». В чем дело? – задается вопросом правдоруб, с тревогой ощупывая уши. Есть у нас вопросы и по другим резонансным делам, в том числе — журналистки Светланы Прокопьевой, экс-губернатора Псковской области г-на Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки. К слову, уже на этой неделе ему должны вынести приговор. Что-то подсказывается, что у Александра Викторовича тоже будет повод опасаться за свое здоровье. Простите за горькую иронию…

Чужие здесь не ходят?

Среди других тем, обсуждаемых в виртуальном пространстве, обращают на себя внимание действия областного КУГИ, который умудрился сдать в аренду городское пространство, аж, на 49 лет, надо полагать, ярким представителям социально ответственного бизнеса. Зачем это было сделано? – тайна сия великая есть, однако первое, что сделал арендатор, это неожиданно перегородил тротуар железной решеткой.

Типа, какие вопросы, пространство моё и делаю я на нём все, что считаю нужным! От такой непосредственности, которая на наш непросвещенный взгляд граничит с наглостью, скобари не только умылись, но и ошалели. Да, что скобари! Сам господин Бастрыкин, глава Следственного комитета России, который (на минуточку) чуть ли не коренной пскович и не последний человек в стране, поручил своим подчиненным немедля разобраться: имел ли место факт самоуправства, и если «да», то потребовал примерно наказать виновных. Шум подняли и наши славные «убитодорожники». Чуть ли не в тот же день они запустили в Ютуб горячий репортаж с места событий, обозначив место происшествия фотографиями городских чиновников, которые, типа, должны денно и нощно заботиться о благе и спокойствии жителей областного центра. Все эти действия произвели ответную реакцию, и один сегмент в загородке убрали. Однако наше диванное сообщество по-прежнему пребывает в недоумении.

Получается, что любой персонаж, у которого завалялись в кармане лишние пятьдесят «кусков», может взять в аренду любой (!) участок земли в Пскове?

Хоть в центре, хоть на берегу реки, озера, опушки леса и, наплевав на то, что речь идет об общественном пространстве, выгородить его. А еще можно прихватизировать скверы, Финский парк, чтобы «быдло» своим променадом не оскорбляло взоры новых «хозяев жизни» - именно так наша диванная общественность восприняла действия, как самого предпринимателя, так и властей ему попустительствующих. Горожанам еще повезло, что на эту «загогулину» обратил внимание господин Бастрыкин, а если бы пропустил мимо ушей, то получилось бы как в известном фильме: нет у нас приемов на Костю Сапрыкина! Сиречь - властных полномочий, чтобы навести общественный порядок в отдельно взятом микрорайоне? К слову, эта дикая (на наш взгляд) ситуация «один в один» напоминает историю с неожиданным резким и необоснованным повышением стоимости марлевых повязок в аптеках дальнего Востока по случаю распространения коронавируса. Сам президент вынужден был на каком-то заседании прикрикнуть на барыг. Вот и спрашивается: а для чего у нас сидит чиновный люд не местах? У нашего диванного сообщества возникает и еще один вопрос, касаемый т.н. социальной ответственности бизнеса. Если судить по этому единичному, но вопиющему, случаю, то, извините за прямоту, наплевать ему (бизнесу) так и отдельным чиновникам, с высокой колокольни и на соотечественников, и на ответственность.

Ахтунг, ремонт в городе…

В контексте вышесказанного есть у нас на диване опасения, что чиновники с таким же человеколюбием будут контролировать и грядущий ремонт улиц и магистралей Пскова. Если кто-то не слышал, потом не говорите, что вас не предупреждали, но на самом деле речь идет о грандиозном шухере. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020-м году планируется отремонтировать 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, одну площадь, один мост, один путепровод, пешеходную дорожку, несколько проездов и пять дворовых территорий. С учетом реконструкции двух перекрестков – всего 11 километров дорог. Помимо этого должны быть завершены работы по ремонту «Янушки» и прилежащих к ней улиц Гражданской и Металлистов – вплоть до Вокзальной. Срок исполнения 29 ноября. Еще две улицы (Черняховского и Гагарина) должны будут сданы до 20 июля.

Впрочем, это еще цветочки, потому что «вишенкой на торте» станет реконструкция Рижского проспекта от площади Ленина до его пересечения с улицей Юбилейной.

Нет смысла далее перечислять все названия, а также суммы, отпущенные на ремонт, скажем только, что у псковичей на этот счет есть вполне реальные опасения, что город этим летом встанет в бесконечных пробках. Отчасти подтверждает сказанное и начальник управления городского хозяйства Пскова господин Баринов, сообщивший, что горожанам придется «терпеть». Увы, не успокоила встревоженных псковичей и заместитель главы администрации Пскова г-жа Жгут, уточнив, что во время проведения ремонтных работ пропускная способность на отдельных участках дорог снизится, что может привести к возникновению заторов. Сказанное следует понимать так: пробки станут больше, а ремонт (это уже вангуем мы) еще дольше. Посмотрим, кто из нас окажется прав.

Где построят дом для кукол?

И наконец, о прекрасном… Речь идет о театре кукол, для которого в рамках всероссийского проекта «Реновация» на месте старой «таблетки», что в Летнем саду, планируется построить новое здание. «Не приспособить старое помещение, а именно построить»,- уточняет главный режиссер театра заслуженный артист России Александр Заболотный и это, по его мнению, будет хорошо.

А затронули мы эту тему потому, что, появившись несколько дней назад в виртуальном пространстве новость относительно будущего «таблетки», в буквальном смысле, переполошила городское культурное сообщество. Признаюсь, что даже ваш покорный слуга, испытывая к очагу культуры и его коллективу самые трепетные чувства, вставил несколько язвительных строчек. И ошибся, и не боюсь в этом признаться, потому что на этот раз речь идет не о насильственном выселении труппы, а о плановом переселении из дома Батова в новые кукольные хоромы.

Миролюбиво настроена по этому поводу старообрядческая община, которая не без основания считает, что историческое здание, где сейчас квартирует театр, принадлежит именно ей, однако торопить псковских кукольников она не намерена. Вокруг нового здания планируется провести благоустройство территории, максимально приспособив его для юного зрителя. Это значит, что старые ржавые аттракционы «времен Очакова и покоренья Крыма» уберут. Там же будет сооружена стоянка для машин, автобусную остановку перенесут поближе к новому театру. Единственное и главное, чтобы этот социальный проект был реализован без задержек и проволочек, выразил общее мнение коллег Сансаныч, и к этим словам наша диванная партия искренне присоединяется.

На этом мы заканчиваем программу. В студии для вас работал журналист Юрий Моисеенко. Всем пока и… берегите уши.

Источник: Псковская Лента Новостей
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