Блоги / Юрий Моисеенко

«А ведь это ты, Мирон…» журналистку убил

Добрый день. Не прошло и полгода, как программа «Диванная политика» возвращается в «кривой кефир» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. При этом с чувством глубокого удовлетворения мы отмечаем наличие зубовного скрежета у наших идеологических недругов, главная задача которых мешать нашей поступи в царство красоты и духа, куда все последние годы и двигается Россия-матушка, чтобы возродится в кринице истины, правды и справедливости.

Памяти Славиной

Впрочем, это благостное перерождение еще впереди, а пока оборотимся к делам нашим скорбным, имея в первую очередь в виду недавнее событие, имевшее место в Нижнем Новгороде, где прошло прощание с главным редактором независимого издания «Коза. Пресс» Ириной Славиной. Напомним, что в знак протеста против полицейского произвола и непрекращающегося психологического давления коллега покончила с собой, и произошло это среди бела дня прямо перед входом в региональное управление внутренних дел, где, как полагала погибшая, продолжают трудиться, не покладая рук над укреплением общественного порядка, ее гонители.

Фото: twitter.com/Online_NN

Мы имеем в виду тех персон в погонах, которые на протяжении последних лет тупо и по-жлобски травили женщину. Ей резали колеса на личном автомобиле, неоднократно угрожали расправой за то, что имела неосторожность публично высказывать личное мнение относительно того, что происходит в стране и в ее родном городе, в частности. Несколько раз по очевидно надуманным предлогам журналистку штрафовали на значительные суммы, а поводом для подобных действий были, повторюсь, посты в соцсетях, которые не соответствовали официальной точке зрения. Последней каплей стал унизительный обыск с изъятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем, - всё это (вне зависимости от личных чертах характера г-жи Славиной) не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил, чтобы противостоять жизненным трудностям. Итог такого противостояния оказался поистине ужасным.

По своему обыкновению та часть общества, которая не может обойтись без поисков тайных и, увы, довольно банальных смыслов в случившемся, немедленно озвучила, как ее кажется, подлинные причины этого огненного аутодафе. В частности, в соцсетях появились версии о том, что на самом деле (!) погибшая страдала тяжелым заболеванием, и когда она поняла, что спасения нет, то решила, что называется, совместить акт социального протеста с возможностью продемонстрировать свои политические взгляды. Оставим эти нелепости на совести у этих, так называемых, «искателей правды» без комментариев. Если мы отбросим обычное, свойственное нашему диванному сообщество ерничество, то прежде всего хочется снять не воображаемую, а реальную шляпу перед мужеством коллеги, для которой профессиональные принципы оказались куда более важными, чем сохранения собственной жизни. Снять головной убор и оглядеться окрест…

Должен сказать, что это не первый, и, есть такое подозрение, не последний случай, когда журналисты (скажу пафосно) - совесть общества - идут на подобные жертвы, чтобы отстоять свои профессиональные принципы. Причем подобное происходит не только у нас. Например, на памяти у автора этих строк инцидент, когда тележурналистка Кристин Чаббак в 1974 году совершила самоубийство в прямом эфире одного из американских телеканалов, протестуя против засилья сцен жестокости на экранах телевидения. Между тем работа журналиста, как и прежде, остается опасной для жизни, что подтверждает наша суровая российская действительность. Пол Хлебников, Артем Боровик, Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Наталья Эстемирова, Игорь Домников… Увы, но список тех, кто пали жертвами за высокие профессиональные стандарты в своем ремесле, можно продолжить и продолжать, чего не скажешь о заказчиках этих убийства, пожелавших остаться не названными. И тут мы тоже «не впереди планету всей», потому что во всем мире профессия журналиста по-прежнему остается довольно рисковой.

Однако при всей трагичности личной ситуации г-жи Славиной мы не можем не обратить внимание на тех, кто прямо или косвенно виновен в доведении журналистки до суицида, а то, что это было именно так, очевидно, кажется, всем, кроме правоохранительных органов. Да и вообще, что-то не могу припомнить имена и фамилии силовиков, которые, устыдившись, допустим, за своих подчиненных, которые наворовали КАМАЗы наличности, приставляли к голове пистолет. В художественной литературе еще встречается нечто подобное (см. повесть Павла Нилина «Жестокость»), а вот так, чтобы смыть позор с безупречно чистых погон сотрудников правоохранительных органов, не слышать, не видеть не доводилось, что рисует образ современного «дяди Степы» в несколько мрачноватом свете. Хотя с другой стороны, теперь-то чего беспокоиться? Своего они добились, и нежелательный персонаж, который портил им профессиональную карму, канул в лету, а моральный аспект случившегося в Нижнем Новгороде отечественных силовиков, кажется, мало волнует. Кроме, конечно, тех, кому светят очередные звездочки на погонах…

Кто зажигает «факел»?

Между тем наша жизнь - это не только трагедия. Есть в ней и место как подвигу, так и празднику. В частности, по традиции в начале октября в России отмечают день учителя, и новостные ленты больших и маленьких информационных агентств переполнены праздничными поздравлялками, в которых сильные сира сегодня (губернаторы, спикеры региональных законодательных собраний и т.д.) пытаются подсластить пилюлю тем, кто несет в массы разумное доброе, вечное. Речь идет об учительском корпусе, который, кажется, давно и окончательно превратился в эффективный механизм для выборных фальсификаций.

Фото: twitter.com/eremeytseva

Тот факт, что учителя, из которых по большей части состоят избирательные комиссии, массово участвуют в уголовных преступлениях, ни для кого не секрет. И вот в этой связи у нашего диванного сообщества возникает вполне естественный вопрос: могут ли люди, которые участвуют в обмане собственных сограждан, после этого учить детей доброму и вечному? Причем, если бы ваш диванный аналитик имел такую возможность, то обязательно вынес бы его для обсуждения на ежегодном региональном педагогическом совете. В самом деле, если по Платону, «ученик – это факел, который нужно зажечь», то кто тогда учитель, который запихивает подложные бюллетени в урны, выгоняет с участков наблюдателей, лжесвидетельствует, как это было, например, в одной из питерских школ, где под одобрительные взгляды членов избирательной комиссии журналисту переломали руки?

Какой «факел» в душах своих подопечных зажгут эти и им подобные, с позволения сказать, педагоги? Хотя, с другой стороны, чему мы, собственно, удивляемся, если один из министров образования, которые у нас меняются, как перчатки, несколько лет назад коряво, но довольно убедительно сформулировал главную задачу, на решение которой должны быть нацелены учительские коллективы страны:

- Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, - витийствовал г-н Фурсенко, выступая на перед участниками форума «Селигер-2007». - Сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других.

Задача была сформулирована более десяти лет назад, и сегодня мы в полной мере пожинаем плоды этой прогрессивной, с позволения сказать, образовательной политики. Как полагают умные люди, дефицит квалифицированных кадров, необходимых для преобразования и модернизации российской экономики в сферах интеллектуального труда в настоящее время у нас равен примерно 10 млн человек. И эти 10 миллионов должны быть у нашей страны уже сегодня, чтобы к 2025 году попытаться догнать наших геополитических «партнёров» по уровню развития. При этом система образования с подготовкой этих 10 миллионов человек явно не справляется, потому что образованность у нас теперь подменяется дипломированностью, а получение «корочки» вуза сведено к банальному ритуалу, цель которого либо «пропуск» в общество, либо отсрочка от армии. Система образования готовит в основном сотрудников государственных служащих, клерков и менеджеров, а не научных сотрудников, профессиональных инженеров и т.д. Как следствие, ¾ российских руководителей отмечает, что выпускников вузов необходимо доучивать ввиду отсутствия практических навыков. Тем не менее, не будем всех мазать черной краской, потому что, как бы не старался г-н Фурсенко и им подобные эффективные «менагеры» от образования, уничтожить суть, квинтэссенцию профессии учителя в обществе им пока еще не удалось. Может быть поэтому в массе своей россияне воспринимают эту профессию, как призвание.

Учитель - профессионал не ходит на работу, не отбывает учебные часы, а совместно с детьми проживает, переживает все, что происходит каждый день. Что же касается фасильфикаций на выборах, с которых мы начали, то уникальный, умный, честный и чуткий педагог никогда не замарает свои руки подобного рода преступлением, а если это случится, то ему не место в классе. К слову сказать, пару лет назад оппозиционные партии попытались протащить через Госдуму законопроект, который, в случае его принятия, позволял отстранять от воспитания и образования детей ту категорию лиц, которой не место в педагогической сфере. Увы, но во время голосования представители правящей партии не смогли отыскать на своих рабочих столах кнопки «за» и «против», ни «воздержаться». Этот казус и не позволил им проголосовать. Как следствие законопроект не прошел даже первого чтения, с чем всех нас, сограждане, и поздравляем «соврамши».

Все сразу и даром!

А чем сердце-то успокоиться? – с нетерпением вопрошают наши внимательные читали и получают закономерный ответ от Министерства транспорта, которое относительно недавно приняло стратегическую концепцию на внедрение в наш суровый быт бесплатного общественного транспорта. По примеру Эстонии и Люксембурга чиновники профильного ведомства предложили уже к 2035-у году сделать городские маршруты полностью дармовыми. И еще одна немаловажная, но существенная деталь: рекламируя уже сейчас это «диво-дивное и чудо-чудное», ведомство предлагают «не ждать милостей от природы» и сделать платным проезд по дорогам регионального значения уже с 2025 года – кто-то ведь должен платить за этот немыслимый прогресс, а кто, если мы – владельцы еще не донца убитых «нив», «логанов» и прочего авто-хлама, наводнившего дороги страны.

По мнению стратегов из Минтранса, внедрение такого хитрого механизма, когда «пользователь платит», поможет обеспечивать инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением. Если это гениальное предначертание сбудется, то можно представить как легко и вольготно будет дышаться (и заодно – гонять без оглядки) владельцам «лексусов» и прочих «бугатти» на опустевших трассах России-матушки. Тут на бензин порой не хватает, а на дороги и подавно не наскребешь! Впрочем, может быть мы и ошибаемся, представляя в черном свете губительные последствия перехода на бесплатный общественный транспорт, но тогда пусть люди с добрыми лицами (имеются в виду представители нижней палаты парламента и, в том числе, от Псковской области) разъяснят грядущие особенности очередной на этот раз транспортной реформы. Ждем-с…

На этом мы заканчиваем программу. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Впрочем, если вас не устраивают наши ответы на ваши риторические вопросы, и вы по-прежнему огорчены неправдами бытия, то аптека – неизменно - за углом.