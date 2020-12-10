Блоги / Юрий Моисеенко

Фарш невозможно провернуть назад

Как всегда, по четвергам, Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики», подготовленную нашим обозревателем Юрием Моисеенко.

«Да» и «нет» не говорить

Пока некоторые граждане в течение всего года были убеждены, что время терпит, другие полагали, что время не ждет. Между тем это самое время (и по Гринвичу, и по Москве) шло своим обычным порядком. Так что теперь, чтобы нам не накручивали скептики, фарш невозможно провернуть назад, потому что до Нового года осталось всего ничего. Тем более, что приметы главного скрепоносного праздника мы уже наблюдаем чуть ли не на каждом шагу. На главной площади областного центра установлена елка, вдоль мостов и магистралей развешаны гирлянды, на каждом углу банки впаривают новогодние кредиты. И это тоже стало приметой нового времени. Теперь осталось дождаться только снега (или ледяного дождя), чтобы в ночь на 1 января, под перезвон курантов, проводить в историческую даль неласковый 2020-й, високосный.

При этом подавляющее большинство членов нашей диванной полит-артели не склонно предаваться унынию и, как большинство псковичей, готово отметить грядущий праздник шумно, весело, с шутихами, хлопушками и прочими излишествами, наплевав на заклинания выживших из ума маразматиков с Охотного ряда. Типа, в гости не ходить, «да» и «нет» не говорить, черное с белым не носить и везде, при любых условиях держать наготове защитную маску, а то, не приведи Господь, «налетят тут ветры злые, да с восточной стороны…», и тогда не только черную шапку не сохранишь, но и головы можешь лишиться. В данном случае мы имеем в виду федеральную новость о том, что третьего дни в первом чтении был принят законопроект, уточняющий и расширяющий права господ полицейских.

Если верить написанному черным по белому, то можно предположить, что в случае окончательного утверждения закона новым «дядям степам» будет разрешено всё, чего только их душенька не пожелает. И даже больше… А именно - вскрывать «по щучьему велению и своему хотению» автомобили, квартиры, применять огнестрельное оружие не только при попытках граждан опасно приблизиться к стражу порядка, но и в случаях, когда полицейский может расценить это деяние как «угрозу нападения». Напомним, что в настоящее время, согласно ст. 23 закона «О полиции», открывать огонь на поражение разрешается в 12 случаях, включая защиту себя и граждан от преступных посягательств, освобождение заложников и отражение групповых нападений и т.д.

Однако новые думские поправки расширяют прежние нормы вплоть до того, что стрелять можно даже в тех случаях, когда неосторожный «клиент» попытается прикоснуться (не дай Бог) к амуниции полицейского. При этом в министерстве внутренних дел убеждены: в целом поправки соответствуют отечественному и зарубежному опыту правоохранительной деятельности. К тому же похожие полномочия уже прописаны в нормативных документах других силовиков. В частности, вскрывать автомобили могут бойцы Росгвардии, а в ФСО пользуются схожими нормами применения оружия - чего уж там! Нашлись, правда, скептики, которые выразили сомнение в необходимости расширения полномочий полиции, имея в виду, что за последние двадцать лет, согласно статистике, количество правонарушений сократилось в полтора раза, а убийств и других особо тяжких преступлений - в четыре. На что и полиционеры, и депутаты, готовившие закон, дружно запричитали, что никаких дополнительных полномочий у правоохранителей не появляется, а предлагаемые нововведения лишний раз защитят граждан от преступных посягательств.

И хорошо бы как бы так, однако у подавляющего большинства наших диванных аналитиков есть сомнения в законопослушности самих полицейских. Для наглядности наших рассуждений вспомним самый свежий, но вопиющий случай, когда пьяный страж порядка начал домогаться до 13-летней девочки, а когда ей удалось вырваться из лап потенциального насильника, то он, недолго думая, достал табельное оружие и прострелил своей жертве ногу - дело происходило на юге Москвы. Интересно в этой связи и то, как описывают очевидцы поведение его коллег, которые, типа, приехали на вызов: они мирно поболтали, сигареткой угостили и отпустили под…домашний арест. Нормально?



Источник: «Фонтанка»

И уж ни в какие ворота не лезет то, что сейчас творится в барах культурной столицы, хозяева которых дружно выразили свое несогласие с политикой Смольного прикрыть вероятные (!) рассадники ковидной инфекции. Оно, конечно, можно и по-хорошему - мирно, действуя силой слова и авторитетом, но не так как сейчас, когда силовики выламывают двери питейных и закусочных заведений, кладут посетителей вниз лицом, избивают без пощады и правого, и виноватого – всю эту вакханалию насилия сегодня можно наблюдать в инстаграме и других социальных сетях.

Если сейчас творятся подобные безобразия, то страшно подумать, если закон о расширении полномочий полиции будет принят со всеми предлагаемыми нововведениями. От лица нашей диванной партии попробуем успокоить жителей провинции: на периферии, где каждый друг друга знает, человек, облеченный властью, лишний раз подумает: доставать пистолет, направляя его на подгулявшего соседа, с которым не раз вместе на рыбалку ходил. Подумает и, хочется верить, не будет доводить ситуацию до критической. Впрочем, это лишь наше досужее размышление, которое в крупных мегаполисах - городах «желтого дьявола» - вряд ли сработает. Поэтому (на всякий случай), если будет выбор - стоять столбом или при возможности избежать столкновения с людьми в черной униформе, то лучше, как-нибудь бочком-бочком, незаметно «огородами, огородами и к Котовскому». От греха подальше…

Кому положена пенсия?

И еще одна федеральная новость, которая, вне всякого сомнения, заинтересует каждого, кто планирует дожить и главное - выйти на пенсию в обозримом будущем. Как известно, на размеры пособия по старости серьезно влияет ее накопительная часть, которая на днях (па-бам!) была заморожена, как минимум, еще на три года, а именно до 2023-го - соответствующий федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным, и уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации в минувший вторник. Напомним, что изменения вступают в силу уже с 1 января следующего года. Как отмечается в пояснительной записке, предложенный законодательный акт устанавливает аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Напомню, что с 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы направлялись в страховую часть для последующих выплат нынешним пенсионерам. Кроме того, в пояснительной записке подчеркивается, что принятое решение не уменьшит объем пенсионных прав, в чем мы у себя на диване не сомневаемся, но при этом выражаем глубокую озабоченность тем, что в следующем году может произойти резкое ухудшение условий выхода на пенсию, а уж про ее повышение и вовсе умолчим.

Судите сами, если в «крысиный год» женщины и мужчины уходили на заслуженный отдых в 55,5 и 60,5 лет соответственно, то после боя курантов им от «щедрот господних» прибавляется еще год - 56,5 и 61,5. Не менее серьезное ухудшение ждет людей и в получении социальной и страховой частей пенсии (см. ФЗ-№ 400 от 28.12.2013). Для того, чтобы иметь их полный набор, необходимо иметь стаж работы не менее 12 лет и 21 пенсионный балл, в то время, как сейчас, эти показатели составляют 11 лет и 18,6 балла соответственно.

Скольким россиянам из-за недобора баллов (или стажа) в ПФР дадут от ворот поворот, еще предстоит узнать, но зато со всей определенностью можно сказать, что в следующем году (об этом уже предупреждают федеральные СМИ) порядка 1,5 млн пожилых людей выйдут на пенсию на год позже, чем их чуть более старые ровесники.

Кто-то скажет, из-за какой ерунды вы тут поднимаете хайп! - и понятно, что обмишурятся, потому что крайними в этой пенсионной гонке останется основная масса россиян, которая населяет такие небольшие города, как Псков, Остров, Опочка… другие населенные пункты-замкадыши, где у людей не остается шансов на нормальную человеческую жизнь в старости. Недаром, если верить совсем свежему социальному исследованию, каждый пятый россиянин собирается работать после выхода на формальную пенсию. Если ноги донесут до этой самой трудовой вахты. Оно, конечно, понятно, что на пути к великой российской мечте – построении капитализма с человеческим рылом, мы претерпеваем немалые трудности, а на каждый чих не наздравствуешься, но не такой же ценой, господа-товарищи.

Стратегия стратегии - рознь!

Но, если мы заговорили о долговременных целях, то не можем пройти мимо глобальной проблемы, над решением которой уже бьются депутаты Псковской городской Думы. Согласно последней директиве, исходящей от руководства этого коллегиального органа, народные избранники в настоящий момент, не покладая рук, готовят свои предложения в Стратегию развития областного центра до 2030 года.

Понятно, что предложенная задача не из легких, потому что судьбоносный документ должен обозначить вектор развития города на десятилетие вперед, определить долгосрочные цели и приоритетные направления деятельности по их достижению. На основании этого исторического манускрипта будут разрабатываться целевые программы, проекты развития города по реализации поставленных стратегических целей для достижения обозначенного видения желаемого будущего. Стратегия развития должна помочь координировать, обеспечивать преемственность деятельности и, понятно, сплачивать граждан на новые градостроительные подвиги.

В результате разработки и ее реализации Псков получит целую кучу преимуществ, обеспечивающих его устойчивое развитие, а именно - определение магистральных направлений, формирование приоритетов экономического, социального, демографического развития. Иными словами, перед городскими парламентариями стоят масштабные задачи, а это вам не сквер физика Кикоина отремонтировать. У нас тут, понятно, спросят: ну к чему весь этот пафос и громкие слова, давайте лучше дружно засучим рукава и в едином порыве примемся за работу. И тут мы подошли к самому главному, потому что почти десять лет назад, еще в бытность, казалось бы, непотопляемого и несгибаемого Ивана Цецерского, уже принималась подобная стратегия. И точно так же депутаты чесали себе затылки, придумывая как бы еще облагодетельствовать Псков, превратив его в подлинную жемчужину Серебряного кольца России, чтобы люди, оказавшись на брегах Великой, заплакали от счастья и поняли: наконец-то судьба привела их на землю обетованную.

Между тем, если судить по ряду показателей, у нас и с демографией дела обстоят неважно, и экономика хромает, а уж по уровню жизни мы и вовсе в хвосте колонны. И это при том, что Псков, в отличие от господина Великого Новгорода, никогда не жаловался на упадок дел и хлеба у соседей в голодный год не клянчил. В этой связи у нашего диванного сообщества есть предложение: прежде чем принимать новые перспективные планы «Стратегии-2030», может, не худо было бы проанализировать итоги выполнения предыдущего документа? Что получилось, а что - нет, кто виноват и кто (по персоналиям) не справился с поставленными задачами.

Только получив на эти вопросы ответы, можно строить реальные планы на будущее без опасения в очередной раз не попасть в калошу. Не худо бы сделать это обсуждение публичным, чтобы скобари узнали своих героев и антигероев. Иначе, как писал классик, наша условная Отлетаевка так и останется глушью, где «рак - рыба, Фома - человек и ссора живое слово»*.

На этом мы заканчиваем, ну а если кто по-прежнему удручен неправдами бытия, то аптека за углом.

Юрий Моисеенко

*Антон Чехов