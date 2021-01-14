Блоги / Юрий Моисеенко

Свободу попугаям!

Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию первого в этом году выпуска «Диванной политики», в которой наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко высказывает собственное мнение по поводу некоторых событий начавшегося 2021-го.

О чем не должен знать товарищ майор

Не успели «дорогие россияне» доесть праздничное оливье, как наступивший год преподнес им свои первые сюрпризы. Радостные ли, нет? – судить вам. Как, например, относиться к отмене обязательного школьного экзамена по иностранному языку? Понятно, что наши умудренные опытом диванные знатоки не обрадовались этому нововведению, между тем двоечники обоих полов «задолго до..» уже начали ликовать, закидывая преподавателей английского, немецкого и французского чепчиками. Присоединились к несмышлёнышам и подлинные патриоты, которые убеждены, что только таким способом мы сумеем перекрыть путь за границу для той части продвинутой молодежи, которая во что бы то ни стало решила продолжать образование за бугром.

Если подходить к логике господ отменителей с таким стоеросовым мерилом, то давно пора заканчивать либеральные игры и с географией. Ведь только благодаря ей, родимой, можно понять, что «запад, где закат», а заодно и государственная граница. Для профилактики следует прихлопнуть и такую науку, как «история», чтобы у неокрепших умов не возникало ненужных параллелей с отечественным темным прошлым и не менее загадочным настоящим. К чему лукавить, но в советское время тогдашние партийные бонзы тоже пеклись о благе народном и тоже методом запретов. Причем довольно витиеватых. И вот вам пример, подтверждающий сказанное, практически из первых уст.

Однажды (еще в годы учебы в Ленинградском госуниверситете) удалось пересечься в курилке с одним не в меру словоохотливым преподавателем кафедры иностранного языка и, понятно, что разговор пошел о том, почему мы – выпускники лучшей (как считают некоторые) образовательной системы в мире, в глазах тех же аспирантов из стран Европы, которых было полно в коридорах факультета журналистики, выглядели полными балбесами. На зависть нам, они свободно общались на двух-трех языках. В свою очередь мы, получавшие зачет после сдачи «тысяч знаков» переводов, не могли и двух слов связать в обычном разговоре. «В чем дело?» - выпытывали мы у аспиранта страшную тайну, и, наконец, он не выдержал, сообщив, что все дело в принятой тогда методике преподавания.

- Можно направить усилия студента на устный разговорный, тогда товарищ майор не будет знать, о чем вы базарите со своим сверстником из-за бугра: то ли о модной музыке, то ли выдаете ему очередную военную тайну. Однако можно организовать учебный процесс таким образом, что во главу угла будет поставлен механический перевод и тогда, кроме своих несчастных зачетных «тысяч», вы ничего не уразумеете. Что, собственно, мы и имеем в сухом остатке, – просто объяснил преподаватель.

И было это более сорока лет назад. Как известно, история повторяется два раза. Один раз в виде трагедии, а второй раз - в виде фарса. Тогда действовали запретами и ломанием через колено наработанной десятилетиями методики преподавания иностранного языка. Сейчас, чтобы пресечь эмиграцию (говорят, что такого исхода россиян из страны не было даже в годы после октябрьского переворота 1917 года) пошли самым простым способом: решив потрафить лентяям, в министерстве образования просто отменили обязательный школьный экзамен. Чтобы искушения не было. Вот только поможет ли?

«Велели паспорт показать…»

Однако, если речь на самом деле идет о восстановлении «железного занавеса», то в таких случаях все методы хороши. И тут на помощь истинным друзьям отечества приходит… новейшая пандемия. Может, кто-то не в курсе, тем не менее в Евросоюзе уже на полном серьезе обсуждается введение обязательного персонального ковид-паспорта, который предлагается жестко привязать к выдаче шенгенских виз.

У нас на диване эксперты рассуждают по этому случаю так: если некто умудрился, находясь в России, привиться «ихней» вакциной Пфайзер, то этот некто будет иметь полное право въехать по вирусному паспорту в ту же самую Эстонию, например, за качественным сыром. Ну, а если нет, то считай, что по жизни ты быдло и твое место в общем стойле. Недаром по рунету с быстротой молнии уже разнеслась инсайдерская информация о том, что один из королей отечественной фарм-индустрии, подсуетившись, якобы закупил почти 2,5 млн доз американо-немецкого препарата, предназначенного для тех прививающихся, которым небезразличен Шенген или визы в США, Австралию и прочие непростые, но влекущие к себе повышенной комфортностью страны. Самые злые языки рассказывают, что именно по причине введения вакцинных евро-паспортов правительству Венгрии пришлось даже отказаться от российского препарата «Спутник-V», что, по сути, в обозримой перспективе способно привести к возникновению новой (на этот раз биологической) разновидности «железного занавеса», когда для выезда из России в страны дальнего и ближнего зарубежья уже недостаточно будет обычных визовых формальностей. Для пересечения границы теперь могут потребовать обязательную отметку об уколе «правильной» вакциной, если, конечно, российская «Спутник-V» не будет сертифицирована на территории государства, куда вы въезжаете. Например, той же самой Венгрии или Германии. Разумеется, что «правильная» иммунизация иностранными препаратами будет сугубо платной.

Справедливости ради отметим, что на сайте госуслуг россиян уже уведомили: теоретически можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса заморским препаратом. Предъявляя этот документ, можно будет даже путешествовать, но только в те страны, где (повторимся) отечественную вакцину признают. Во всяком случае, переговоры по этому вопросу с Европой обещают начать совсем скоро. Между тем подавляющая часть наших диванных экспертов с горечью констатирует: пока эти вопросы не будут урегулированы, поездки в далекий «зарубеж» могут стать привилегией очень узкого круга очень избранных лиц. Как говорится: всё, мать, съездили на курорт! В этом смысле любопытно, как повернется дело «в мягких муравах у нас», где каждый уважающий себя гражданин (а житель Печорского района, в особенности) хранит у себя в серванте на почетном месте, рядом с фамильным хрусталем, иностранный паспорт с вечной шенгенской визой.

Так-то по жизни все мы на диване оптимисты и верим, что когда-нибудь весь этот вирусный ажиотаж непременно закончится. Тем не менее «опыт – сын ошибок трудных» подсказывает: нет ничего более постоянного, чем временные ограничительные меры. Может быть, этим обстоятельством и можно объяснить странную задумчивость комитета по здравоохранению и фармации областной администрации, где в конце прошлого года похвастались, будто бы в Псков завезли 742 ампулы «Спутника-V»? Кому они предназначались и когда будет продолжение этого «марлезонского балета» с ковидным уклоном? – этими вопросами мы у себя на диване уже задавались и не раз, однако внятного ответа так и не получили.

На днях проскочила информация, что планка вакцинации поднята до трех тысяч доз, но будет ли способствовать столь малое количество препарата успеху кампании, если учесть что всего в регионе проживает более 600 тысяч человек? Тут еще как некстати гарант объявил: пора, типа, начинать массовую прививку. И это ведь тоже непростая задачка – провести массовую вакцинацию, потому что, по данным опроса «Левада-центра», проведенного в конце декабря минувшего года, готовы «уколоться и забыться» только 38% населения страны. Остальные же под разными предлогами (вакцина не готова и до конца не изучена, имеет опасные побочные эффекты; имеются противопоказания и т. д.) пока выступают против прививок от коронавируса. Впрочем, зачем мы будем искать логику там, где она и не ночевала. Подавляющее большинство наших записных экспертов убеждено, что смысл ковид-истерии не в том, чтобы остановить пандемию. Задачи, стоящие перед сильными мира сего, просты, как апельсин. Первая - это подлатать границы между странами той же Европы, которые за годы глобализации сильно обветшали. А вторая - попытаться заработать на той же вакцине. Причем не только в звонкой монете.

Пиши так, чтобы не посадили

От проблем планетарного масштаба перейдем к темам мелким, на планетарном фоне малозаметным, но для рядового россиянина (читай, дачника) считающиеся наиважнейшими. Ну, например, будет ли урожай-2021 щедрым и как нам это овощное изобилье отзовется? Вопрос непростой, потому что, как сообщают продвинутые СМИ, с этого года вступают в силу новые законы, по которым, например, посадка картофеля, купленного у неофициального дилера, может трактоваться, как административно-наказуемое деяние в случае, если дачник вырастил корнеплоды для дальнейшей продажи. Как стало известно, в соответствии со статьей 10.12 КоАП за продажу несертифицированных клубней нарушитель (читай, физлицо) может быть наказан штрафом на сумму до 500 рублей, до 1000 предусмотрен штраф для должностных и для юрлиц, аж, до десяти тысяч.

Но и это еще не всё, что приготовил наш законодатель для российских дачников. Неприятный сюрприз поджидает владельца шести соток, который установил «неправильный» туалет. Все по тому же Административному кодексу гражданина могут наказать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, если устройство отвесно падающей канализации способно испортить плодородную почву. Добрались надзорные органы и до тех дачников, которые не ухаживают за своими участками. Теперь достаточно будет соседу нажаловаться на то, что сорняки с вашего участка мигрируют к нему, и вам придется раскошелиться. К слову, расценки за сорные травы колеблются от 20 до 50 тысяч рублей для простых граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 700 тысяч рублей для юридических. Неприятные сюрпризы поджидают землевладельца за неправильное хранение мусора, незаконную заготовку дров, штраф за лес, если участок оказался крайним и т. д. и т. п.

Но… остановимся на минуту, предвидя коварный вопрос, который уже приготовил наш нетерпеливый читатель, держа в уме подвохи, которые как правило, на начало нового года готовит ему российский законодатель.

- К чему это вы клоните?

Ни за что не догадаетесь, потому что именно таким способом члены нашей полит-артели, имея некоторое отношение к прессе, решили поздравить всех причастных и совсем посторонних к Дню печати. Не секрет, что в преддверии грядущих выборов власти продолжают закручивать гайки. Есть подозрение, что этот процесс только продолжится, поэтому, состоя, как есть, на платформе, выразим уверенность, что даже по мере нарастания конфронтации верхов и низов пресса сохранит за собой право информировать граждан о разного рода кульбитах властей. На это в полном смысле свободой слова, понятно, назвать нельзя, но до каких крайностей в этой щекотливой ситуации у нас можно дойти, мы уже видим. А если не видим, то предчувствуем. Короче, с Днем печати, и чтобы нам от этого впоследствии хуже не стало. На этом мы заканчиваем программу, но если вы по-прежнему удручены тяготами бытия, то аптека за углом.

Юрий Моисеенко