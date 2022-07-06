Общество

Псковская область направила заявку на выделение средств для строительства пожарного поста в Лаврах

Псковская область направила заявку на выделение средств для строительства пожарного поста в деревне Лавры Печорского района. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова рассказала, что на строительство пожарного поста необходимо 117,3 млн рублей. По ее словам, вопрос не решен, средства в бюджете не предусмотрены. В октябре направлено обращение о выделении из федерального бюджета средств на строительство в 2023 году пожарного поста и приобретение пожарной техники.

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«Вопрос тянется несколько лет, - заметил вице-спикер Виктор Остренко. - Но каждый раз, когда рассматривали вопросы, докладывали, что в приоритете строительство пожарного поста в Славковичах. Запрошенные средства предполагается направить для строительства поста в Лаврах или в Славковичах?»

«Нет, это для деревни Лавры Печорского района, - уточнила Татьяна Баринова. - Если будет положительное решение по этому посту, будем работать по следующим постам. На данном этапе, это Лавры».

Председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков напомнил коллегам, что в Печорском районе проходит граница со страной-членом НАТО, поэтому пожарный пост там должен быть. «Прошу обратить на это особое внимание», - подчеркнул он.

Виктор Остренко в свою очередь добавил, что там находятся и два социальных учреждения: Бобровский дом-интернет для детей-инвалидов и дом ветеранов в Лаврах.

Татьяна Баринова также сообщила, что ряд наказов (в рамках решений согласительной комиссии по бюджету) старались выполнить, а ряд наказов находится на контроле и перейдет на следующий год. По ее словам, в настоящее время значительные возвраты по налогу на прибыль - 934 млн рублей. Кроме того, скрупулезно изыскиваются средства, чтобы пополнить резервный фонд и бесперебойно финансировать вопросы, которые на текущий момент актуальны, добавила Татьяна Баринова.

Вопрос строительства пожарного поста оставлен на контроле.