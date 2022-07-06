Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первые счета за электроэнергию
новогодние корпоративы
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
Денис Иванов о 15 округе
бонусы для членов профсоюза
в роли ведущих ENERGY
Компьютерные игры: за и против
Господин Рейтингомер
оплата счетов
штраф за обман энергетиков
Мне 60, и это здорово!
лифт с музыкой
огненная узбечка
Михаил Синев Публикаций: 2
06.07.2022 14:242 Не буди в себе верблюда 29.06.2022 12:004 Кошмар садовода, или Мертвая изгородь Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.10.2022 12:586 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе 25.10.2022 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 25.10.2022 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России 24.10.2022 14:590 Когда в Псковской области выпадет снег, рассказала синоптик 24.10.2022 09:000 Уровень зарплаты больше всех не устраивает учёных и госслужащих в СЗФО – аналитики
Общество

Псковская область направила заявку на выделение средств для строительства пожарного поста в Лаврах

26.10.2022 10:36|ПсковКомментариев: 0

Псковская область направила заявку на выделение средств для строительства пожарного поста в деревне Лавры Печорского района. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова рассказала, что на строительство пожарного поста необходимо 117,3 млн рублей. По ее словам, вопрос не решен, средства в бюджете не предусмотрены. В октябре направлено обращение о выделении из федерального бюджета средств на строительство в 2023 году пожарного поста и приобретение пожарной техники.

«Вопрос тянется несколько лет, - заметил вице-спикер Виктор Остренко. - Но каждый раз, когда рассматривали вопросы, докладывали, что в приоритете строительство пожарного поста в Славковичах. Запрошенные средства предполагается направить для строительства поста в Лаврах или в Славковичах?»

«Нет, это для деревни Лавры Печорского района, - уточнила Татьяна Баринова. - Если будет положительное решение по этому посту, будем работать по следующим постам. На данном этапе, это Лавры».

Председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков напомнил коллегам, что в Печорском районе проходит граница со страной-членом НАТО, поэтому пожарный пост там должен быть. «Прошу обратить на это особое внимание», - подчеркнул он.

Виктор Остренко в свою очередь добавил, что там находятся и два социальных учреждения: Бобровский дом-интернет для детей-инвалидов и дом ветеранов в Лаврах.

Татьяна Баринова также сообщила, что ряд наказов (в рамках решений согласительной комиссии по бюджету) старались выполнить, а ряд наказов находится на контроле и перейдет на следующий год. По ее словам, в настоящее время значительные возвраты по налогу на прибыль - 934 млн рублей. Кроме того, скрупулезно изыскиваются средства, чтобы пополнить резервный фонд и бесперебойно финансировать вопросы, которые на текущий момент актуальны, добавила Татьяна Баринова.

Вопрос строительства пожарного поста оставлен на контроле.

Теги: #пожарная безопасность #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 214 человек
26.10.2022, 10:360 Псковская область направила заявку на выделение средств для строительства пожарного поста в Лаврах 26.10.2022, 10:350 Вакансия кладовщика появилась в псковском «Экопроме» 26.10.2022, 10:320 Ограничения на полёты в южные аэропорты России продлили до 3 ноября 26.10.2022, 10:200 Домклик: Сбер стал чаще выдавать ипотеку на строительство частных домов
26.10.2022, 10:140 Росгвардейцы задержали 35-летнего псковича за кражу спиртного 26.10.2022, 10:060 «Экосреда»: О развитии экологического движения в Острове 26.10.2022, 10:030 Энергетики отремонтировали 352 км ЛЭП в Псковской области 26.10.2022, 09:500 Пожилая жительница куньинской деревни отправится в тюрьму за убийство
26.10.2022, 09:460 Выставка пейзажей известного петербургского живописца откроется в Пскове 26.10.2022, 09:350 Неосторожность при курении привела к пожару в квартире в Великих Луках 26.10.2022, 09:300 Магазин «Бизон» на улице Текстильной приглашает псковичей за свежей продукцией 26.10.2022, 09:230 Hyundai въехал в Ford на улице Леона Поземского в Пскове
26.10.2022, 09:150 Казахстан и Киргизия могут запустить переводы из РФ через СБП 26.10.2022, 09:080 В Госдуму внесли проект о запрете частичной мобилизации для неслуживших 26.10.2022, 09:000 Минометную мину времен войны обезвредили в Псковском районе 26.10.2022, 08:500 Владелец «Доширака» купил российское производство Gallina Blanca
26.10.2022, 08:430 Почти 18 тысяч тюльпанов высадят в Пскове 26.10.2022, 08:270 Безопасно ли мясо медведей, рассказали псковичам эксперты 26.10.2022, 08:110 Агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств 26.10.2022, 07:590 Творческие мастерские «Новое передвижничество» в Пскове собрали более 300 участников
26.10.2022, 07:450 Прокладывать газопроводы в города и села через лес предложили в России 26.10.2022, 07:260 Православные чествуют Иверскую икону пресвятой Богородицы 26 октября 26.10.2022, 07:190 В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян 26.10.2022, 07:000 День приятных неожиданностей отмечают во всем мире 26 октября
25.10.2022, 22:240 700 псковских мобилизованных уже получили выплаты в 50 тысяч 25.10.2022, 22:201 Производство мясо и птицы сократилось в Псковской области 25.10.2022, 22:160 25 семей переселенцев с территорий ЛДНР получили помощь в псковском Детском фонде 25.10.2022, 22:100 Определился обладатель кубка Пскова по футболу
25.10.2022, 22:030 Как должны работать контактные зоопарки и какие к ним требования, рассказал эксперт 25.10.2022, 21:550 Псковичей приглашают в воркаут-центр для занятий акробатикой и спортом 25.10.2022, 21:532 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 25.10.2022, 21:400 Псковское управление СК создало телефонную линию для участников спецоперации
25.10.2022, 21:300 Новую схему движения организуют на пересечении двух улиц на Завеличье 25.10.2022, 21:250 Библиотека приглашает на вечер памяти автора слов гимна Пскова 25.10.2022, 21:230 Акцию «Береги жизнь!» провели для псковских дошкольников 25.10.2022, 21:170 Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза
25.10.2022, 21:060 Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих провели в Пскове 25.10.2022, 20:390 Глухонемого псковича разыскивают на протяжении 10 месяцев 25.10.2022, 20:270 Первый отборочный тур областного фестиваля детского творчества прошел в Родинском доме культуры 25.10.2022, 20:040 Почти 30 тысяч жителей Псковской области получили консультации специалистов Пенсионного фонда
25.10.2022, 19:400 К 55-летию художественной школы в Пскове открылась выставка «Рисуют дети» 25.10.2022, 19:360 Опыт Псковской области по сохранению исторической памяти представили в Брянске 25.10.2022, 19:280 Сильнейших игроков в Counter-Strike определили в Пскове 25.10.2022, 19:090 Псковский областной театр кукол покажет спектакль в рамках «Культурных выходных» в Гдове
25.10.2022, 18:500 В России утвердили новые правила освидетельствования водителей 25.10.2022, 18:340 Штукатурные работы завершаются в церкви Николы Вратаря в Печорах 25.10.2022, 18:151 Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре 25.10.2022, 18:040 Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове
25.10.2022, 18:000 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО 25.10.2022, 17:570 Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье 25.10.2022, 17:500 Более 70 реализующих овощи объектов проверил Роспотребнадзор в Псковской области 25.10.2022, 17:490 Замораживание сотрудничества с Прибалтикой не скажется на таможенных операциях в РФ - СЗТУ
25.10.2022, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября 25.10.2022, 17:370 Программа воспитания учащихся Островской школы отмечена на Всероссийском конкурсе 25.10.2022, 17:350 Псковичей призвали отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим 25.10.2022, 17:323 Движение транспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют открыть 25 октября
25.10.2022, 17:200 При прокладке теплосетей учитываются перспективы развития районов в Пскове - эксперт 25.10.2022, 17:150 Дополнительные поезда Петрозаводск – Псков запустят на ноябрьских праздниках 25.10.2022, 17:110 Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron* признали экстремистским 25.10.2022, 17:050 Псковским автомобилистам стало доступно приложение МТС Music
25.10.2022, 17:021 Более 200 педагогов не хватает школам Псковской области 25.10.2022, 16:560 Многодетная псковичка попросила губернатора не отправлять мобилизованного мужа в зону СВО 25.10.2022, 16:550 Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях 25.10.2022, 16:470 Историческую надпись восстановили на здании Псковского технического лицея. ФОТО
25.10.2022, 16:421 С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович 25.10.2022, 16:370 Троих нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области 25.10.2022, 16:350 Осеннюю листву убрали более чем на 10 улицах Пскова 25.10.2022, 16:320 ФСБ задержала в Екатеринбурге подростка за подготовку атаки на школу
25.10.2022, 16:300 Книгу о кропотливой работе неизвестных садовников можно скачать на сайте «Михайловского» 25.10.2022, 16:280 В Пскове нашли пропавшего 1 октября мужчину 25.10.2022, 16:230 Пожилые псковичи с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным 25.10.2022, 16:210 Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах
25.10.2022, 16:190 Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность 25.10.2022, 16:023 Названа средняя зарплата молодого учителя в Псковской области 25.10.2022, 16:000 Солнечное затмение запечатлели в России. ВИДЕО 25.10.2022, 15:480 Семья великолучан попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом парке. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru