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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О вековой мечте русского народа

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Грядущие изменения в российскую Конституцию - самое обсуждаемое событие начала 2020 года. Новая Конституция будет настолько хороша, что совершенно непонятно, как мы раньше жили по старой. Уж теперь-то мы точно встанем с колен, перестанем оглядываться на Запад. Еще пара-тройка усилий - и станем сверхдержавой! Осуществим вековую мечту русского народа - покажем всем Кузькину мать! Потому что корабль наш плывет увереннее день ото дня. И нечего, что днище протекает. Лишь бы капитан всегда оставался на своем посту…