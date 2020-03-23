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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О разрухе в сортирах

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

страна, как и весь остальной мир, изо всех сил борется с коронавирусом. Однако никто не отменял насущных проблем, с которыми ведется неравный бой уже не один десяток лет. Мы встали с колен, провели Олимпиаду и чемпионат мира по футболу. И где-то заставили весь мир нас уважать. Кажется, даже разруху в головах смогли одолеть. Но мы по-прежнему не можем сделать ровным счетом ничего с разрухой в сортирах...