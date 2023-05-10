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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Говорит Москва, говорит, что хочет

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что жизнь в столице и в провинции — это две большие разницы. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».