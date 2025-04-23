«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Эдем цветущий ближе все и ближе...

«Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова для массовых мероприятий?

155 лет исполнилось со дня рождения Владимира Ленина

В Дновском районе перевернулась автомашина с пьяным водителем и после сгорела

Минпросвещения подготовит законопроект по оценке за поведение в школах

Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках

Выставка военного пенсионера «Время для тишины» откроется в Пскове

В Пскове планируют расширить проезжую часть на участке улицы Леона Поземского

ФСБ напоминает псковичам об ответственности за нарушение правил охоты в приграничной зоне

Три псковских летчика - первые Герои Советского Союза на пути к Великой Победе

Подрядчик опережает график работ по ремонту котельной на улице Инженерной в Пскове

В Рособрнадзоре предупредили о мошенничестве с фейковыми ответами на ЕГЭ и ОГЭ