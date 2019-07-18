Блоги / Виктория Голубкова

Карта падения кирпичей

ПЛН представляет вашему вниманию первую публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой, известной по работе на посту главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области». Несколько месяцев назад врачи поставили Виктории страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и будет посвящен блог талантливой журналистки и мужественного человека Виктории Голубковой.

Я никогда не понимала напутствие «Берегите себя и своих близких». Ну ладно, вторая часть еще более-менее - забота о детях и родителях, все такое. А как беречь себя? Составить карту возможного падения кирпичей и обходить опасные места? Помню, я рассуждала об этом прошлой осенью на ЦДИ, сидя за рабочим компьютером. Был вечер, девочки мои пожимали плечами, дискуссия не задалась.

Жизнь очень быстро ответила мне на этот вопрос.

В октябре прошлого года я после довольно долгой прокрастинации отправилась к врачу-гинекологу в обычную городскую поликлинику. Причиной стали симптомы, вернее, их полнейшее отсутствие, которые хорошенькая молоденькая доктор охарактеризовала как ранний климакс.

- Ну а как же там разные приливы-отливы, они же должны быть?- блеснула я медицинскими знаниями.

- Ранний климакс возможен и без них, такое вполне случается,- выписала она мне направление на УЗИ.

- А может, еще какие анализы сделаем?- я как-то не верила в пенсионерский диагноз.

- Пока достаточно.

Строгая тетенька на УЗИ ничего такого не сказала, и повторно к гинекологу я шла в прекрасном настроении.

- У вас киста слева в малом тазу, 7 см длиной, - развеяла мой боевой настрой доктор. - Всего за год выросла? Странно. Сдайте кровь на онкомаркер.

Я прекрасно помню, как вышла из поликлиники. Реально, было такое ощущение, что небо упало на меня и вот-вот задавит.

Тем же вечером, после работы, я ринулась в платную клинику, где УЗИ делает моя подруга.

- Да, киста в малом тазу справа, - нахмурилась она. - Странная какая-то. Сходи-ка ты на консультацию вот к этому доктору.

Только дома я поняла, что узистка в городской поликлинике нашла у меня что-то слева, подруга - справа. Все чудесатее и чудесатее.

Сдала кровь, в назначенный день пришла снова в поликлинику к гинекологу.

- Кстати, ваш врач мне кисту слева нашел, а подруга - справа, - предложила я разобраться доктору.

Разбираться особо долго не пришлось. Со словами «вашей подруге я больше доверяю» доктор вклеила в карту новый результат УЗИ. А анализ на онкомаркер оказался хорошим, 3,7 и при норме 35.

- Запишем вас на операцию на апрель.

- А пораньше? А может, еще какие-то анализы?

- Вырежут, изучат, тогда будет понятно.

Гуру, к которому меня отправила подруга, посмотрев снимок УЗИ и узнав про 3,7, тоже сказал, что все ОК. Небо снова встало на место.

В декабре я вдруг увидела, что у меня растет живот. И вот честно - вообще ни о чем таком не думала, врачи же сказали, что все в порядке.

В начале января я уже буквально бежала на УЗИ, сразу к платному гинекологу, чтоб два раза не вставать.

- У вас там образование с голову ребенка! - у нее были такие глаза, чуть ли не размером с эту самую опухоль. - Делайте что хотите, вам надо в больницу!

И 6 января «скорая» увезла в городскую больницу. Там мне прописали антибиотики и все, что нужно для операции, которую обещали сделать сразу после новогодних каникул. Ну, в общем, прошли каникулы, врачи вышли на работу, и оказалось, что это не ранний климакс и не киста. Но антибиотики мне прокололи по полной, даже когда уже диагноз не тот был. Что называется, уплочено.

Потом уже, в Петербурге, в онкологическом центре я спрашивала у врача-онкогинеколога - ну как же так? Доктора же сказали? И онкомаркер?

- Слабые знания. А лет через 20 будет еще хуже, - вздохнула она. - Я бы на месте министра здравоохранения ввела обязательный курс онкологии в медицинских институтах. Пока этого не будет - вот таких ошибок будет все больше и больше.

Ну и попутно выяснилось, что онкомаркер - вообще не показатель наличия или отсутствия рака. Но в Пскове об этом не знали.

Так вот, что я хочу сказать. Берегите себя - то есть берегите свое здоровье! Ищите лучших врачей (оказалось, в Пскове они наперечет, буквально по паре фамилий на направление), узнавайте, задавайте вопросы. Да, будьте недоверчивыми, если дело касается вашего личного здоровья. Вы у себя в единственном экземпляре.

В конце апреля, в день, когда мне в прошлой жизни была назначена плановая операция, я лежала в палате петербургского онкоцентра и считала, как научил медбрат, капельки - шел уже третий курс химиотерамии «от климакса».

Виктория Голубкова