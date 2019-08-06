Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Женщина на рыбалке: экипировка
Как помыть машину бесплатно?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
100 тысяч рублей за второго ребенка
Тень выборов
Трагедия в Острове
Виктория Голубкова Публикаций: 3
06.08.2019 15:460 Куклачев и Понаровская 26.07.2019 16:460 Тонкие материи 18.07.2019 12:216 Карта падения кирпичей Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 05.08.2019 12:074 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 04.08.2019 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове
Блоги / Виктория Голубкова

Куклачев и Понаровская

06.08.2019 15:46|ПсковКомментариев: 0

ПЛН представляет вашему вниманию вторую публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой, известной по работе на посту главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области». Несколько месяцев назад врачи поставили Виктории страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и посвящен блог Виктории Голубковой.

Сразу после 8 Марта, когда еще в каждой квартире стояло по мимозе, а тюльпанами по инерции торговали с ящиков, мы с подругами пришли в кафе в центре Пскова, «Французскую булочку», поздравиться. Нашли столик, снимаем пальто, моя рука тянется к шапке, и тут...

- Девки, - говорю я. - У меня волосы лезут со страшной силой. Вы, если что, скажите, если вид будет странный.

Это был март, а в феврале мне сделали первый курс химиотерапии, влили всякое нужное. Подруга, которая все это давно и благополучно пережила, позвонила и голосом учительницы предупредила:

- Викуся! «Красная химия» была? Ну такая, красного цвета? Значит, выпадут волосы. Недельки через три. Тебе же 45 лет будет в мае? Немедленно сфотографируйся на новый паспорт!

На паспорт я сфотографировалась в начале марта, еще с нормальной прической (и первый раз за месяц накрасилась, почувствовала себя королевной). Ну и через пару дней, как раз к международному женскому дню, мои волосы решили жить отдельно от меня. Не сразу, постепенно - утром на подушке клок, потом клок на расческе. В кино на все это смотреть было бы очень неприятно, а на себе вполне терпимо. Волосы не зубы.

Ну так вот, к моменту «Французской булочки» я уже день или два не расчесывалась, чтобы как-то продлить свою красоту. Соответственно, на затылке свалялся большой такой серый ком. В тот момент он был под шапкой. Сотворенная китайскими мастерицами из стопроцентного акрила, она держала тепло намертво. То есть не снимать ее в помещении - не вариант. Будет как в БМД (я была однажды по работе) - душно, тесно и хочется вылезти.

Да и вообще сидеть в теплом помещении без пальто и в зимней шапке - в этом есть что-то нелогичное, как мужчина с ридикюлем своей спутницы.

Короче, стаскиваю я шапку как капроновые колготки, с предельной аккуратностью, чтоб ничего лишнего прямо сейчас не отвалилась. Смотрю, Олю и Наташку жалостью не скрутило. Значит, с головой все в порядке, мой шиньон еще при мне.

Надевать шапку было уже проще. А дома я уж сняла и этот ком и отправила в помойку. Еще через пару дней на голове осталось несколько волосин, и я начала понимать лысых мужиков, которые перекидывают оставшуюся прядь с одного виска на другой. Эта прядь еще так оригинально трепещет на перпендикулярном ветру. Ну да, плен иллюзий, но неохота расставаться с волосатой красотой!

Шампунь забыт, расческа тоже. Не представляете, сколько времени лишнего появилось. Вагон. И на некоторое время самым частым комплиментом, который отвешивали мне, стало:  «Еще хорошо, что у тебя череп правильной формы!» Да, крупно повезло.

...Самое интересное, что на российский-то паспорт я сфотографировалась, но мне еще предстояло поменять паспорт заграничный. Парик покупать я не собиралась. По дороге в миграционную службу зашла в магазин париков, думала напрокат взять. А нет, товары такого рода в аренду не дают. Пришлось выбрать наименьшее из зол и купить самую дешевую короткую стрижку блонд. Такой копны волос, да еще и очень желтых, у меня не было никогда. Шла я в нем, этом стогу, по улице и чувствовала себя Куклачевым на гастролях. Машинально искала взглядом кошек.

На следующий день приходит в гости наша тетушка Зина. Женщина она у нас высокая, крупная такая и очень стильная, даром что 70 лет. Джинсы, стразы, маникюр. Она меня, кстати, первая за лысую прическу похвалила, сказала: «Удобно-то как! Ни бигуди не надо, ни на парикмахерскую тратиться». Угощаю ее зрелищем в парике.

- Теть Зин, - говорю, - он, оказывается, как акриловая шапка, жарко в нем!

- Ндааа? - заинтересованно протягивает Зинок. - А ну-ка дай я примерю.

Она похлопотала перед зеркалом, челочку расправила, прядь за ушко заложила, губы уточкой сформировала - и что мы видим? Ирину Понаровскую в Песне года-1982. Ну красотка!

- Теть Зин, забирайте!

- Теплый, говоришь? А я его осенью у тебя возьму. Вместо шапки буду носить. А то у меня уши в заморозки болят.

Так что если осенью вы увидите паву в бордовом пальто и, несмотря на холод, без шапки, а наоборот, с элегантной стрижечкой, - это наш Зинок паричок выгуливает.

Ну а у меня волосы уже отрастают, пока на сантиметр, зато на всей положенной им территории. Муж трется щекой и говорит:

- Какая хорошая шерсть у тебя, настоящий антистресс. Как у кошки.

Куклачев меня преследует!

Виктория Голубкова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1514 человек
06.08.2019, 17:030 Иван Штылин получил удостоверение кандидата в главы Пустошкинского района 06.08.2019, 16:520 Школьники - победили международных олимпиад будут получать премии в 1 млн рублей 06.08.2019, 16:410 Россиян предупредили о подорожании авиабилетов 06.08.2019, 16:360 Благоустроенный сквер появится у псковского детского сада «Кораблик»
06.08.2019, 16:320 Профилактическая акция «Внимание – поезд!» проходит на Октябрьской железной дороге 06.08.2019, 16:220 В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино 06.08.2019, 16:180 Как псковичам организовать свой активный отдых? 06.08.2019, 16:100 Средства борьбы с пожарами в регионах устарели, заявили в Генпрокуратуре
06.08.2019, 15:590 Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам 06.08.2019, 15:511 Больше электроэнергии стали потреблять в Псковской области 06.08.2019, 15:511 Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, которые пришли на митинг с сыном 06.08.2019, 15:460 Куклачев и Понаровская
06.08.2019, 15:450 Центральная библиотека Пскова распаковала подарки ганзейских гостей 06.08.2019, 15:310 Печоры встретят 75-й годовщину освобождения от фашистов соревнованиями по стритболу, органными концертами и салютом 06.08.2019, 15:150 Михаил Ведерников поручил заранее начать подготовку дорожных контрактов на следующий год 06.08.2019, 14:550 Анна Кузнецова о Всероссийском форуме молодых семей: Я на таких форумах дышу
06.08.2019, 14:520 Алексей Овсянников вручил служебные удостоверения молодым сотрудникам полиции 06.08.2019, 14:440 Минобрнауки подготовило проект о штрафах для нетрудоустроивших целевиков школ и вузов 06.08.2019, 14:331 За сутки еще 7 жителей региона стали жертвами дистанционного хищения денег с банковских счетов 06.08.2019, 14:300 Ресторан «Инжир» представляет мероприятия недели
06.08.2019, 14:120 В музыкальной школе имени Мусоргского в Великих Луках начался ремонт 06.08.2019, 14:040 Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший Лектор» 06.08.2019, 13:510 В Пскове начинает работать образовательный проект «ЖКХ-Право знать» 06.08.2019, 13:410 В Великих Луках украден очередной велосипед
06.08.2019, 13:382 Псковская швейная фабрика «Славянка» вынуждена экономить на материалах 06.08.2019, 13:350 Выиграть набор творожных паст и питьевых йогуртов от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов 06.08.2019, 13:300 Названы самые популярные у россиян сладости 06.08.2019, 13:200 На фабрике «Славянка» работает школьный рынок с выгодными ценами на форму
06.08.2019, 13:190 Детский омбудсмен предложила Псковской области приютить «бездомный» Форум молодых семей 06.08.2019, 13:130 Сирота получила благоустроенную квартиру в Дно после вмешательства прокуратуры 06.08.2019, 13:001 Центр семьи появится на базе будущего спортивно-гуманитарного центра в Пскове 06.08.2019, 12:570 Особая защита недвижимости: запрет сделок с недвижимостью без личного участия собственника
06.08.2019, 12:540 Два представителя от Псковской области претендуют на звание лучшего социального работника России 06.08.2019, 12:440 Михаил Ведерников направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума молодых семей 06.08.2019, 12:320 Советы молодых семей могут появиться в регионах России 06.08.2019, 12:280 Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Латвию 20 тонн куриного мяса
06.08.2019, 12:230 С карты великолучанки телефонные мошенники списали 80 тыс. рублей 06.08.2019, 12:180 У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах 06.08.2019, 12:150 Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях 06.08.2019, 12:140 Концерт лютневой музыки даст в «Михайловском» молодой музыкант из Санкт-Петербурга
06.08.2019, 12:110 Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов 06.08.2019, 11:570 Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года 06.08.2019, 11:541 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: что не делать с этим городом? 06.08.2019, 11:500 Замглавы Росмолодежи: Основная идея форума заключается в поддержке клубов молодых семей
06.08.2019, 11:470 Фестиваль активного отдыха ДА!FEST станет темой программы «Беседка» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 06.08.2019, 11:303 Экс-глава Новоржевского района возглавил службу по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре 06.08.2019, 11:270 В связи с ремонтом железнодорожного пути будет закрыт переезд в Великих Луках 06.08.2019, 11:150 Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в небе Псковской области в ночь с 12 на 13 августа
06.08.2019, 11:060 Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей 06.08.2019, 11:000 О проблемах и достижениях псковского легпрома расскажет в «Эхономике» Елена Косенкова 06.08.2019, 10:570 Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности 06.08.2019, 10:530 Курсанты набора 2019 года осваивают элементы строевой подготовки в псковской академии ФСИН
06.08.2019, 10:521 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 06.08.2019, 10:390 Инстаграм-активист сжег картонного Цукерберга в знак протеста 06.08.2019, 10:270 ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов 06.08.2019, 10:210 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России помогает первокурсницам в адаптации
06.08.2019, 10:150 Псковская инспекция труда: Выдает ли организация расчетный листок? 06.08.2019, 10:080 Артснаряд обнаружен в псковской деревне Нижние Галковичи 06.08.2019, 10:071 Опытный образец разъединителя с автоматизированным приводом установили в «Псковэнерго» 06.08.2019, 10:010 Детский омбудсмен Анна Кузнецова принимает участие в Форуме молодых семей в Псковской области
06.08.2019, 09:430 Семь построек сгорели в псковских Соловьях 06.08.2019, 09:380 Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод» 06.08.2019, 09:321 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 09:100 В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях
06.08.2019, 09:060 Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого 06.08.2019, 08:590 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы 06.08.2019, 08:457 Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам
06.08.2019, 08:230 Самый большой конкурс в Псковском колледже искусств в этом году был на специальность «Декоративно-прикладное искусство» 06.08.2019, 08:170 У AliExpress появятся оффлайн-магазины в России 06.08.2019, 08:040 Госслужащие попросили увеличить им командировочные 05.08.2019, 21:460 Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки реализации нацпроектов
05.08.2019, 21:301 Участники проекта «Волонтеры культуры» поделились впечатлениями в соцсетях 05.08.2019, 21:210 Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин 05.08.2019, 21:020 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 05.08.2019, 20:510 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.