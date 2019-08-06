Блоги / Виктория Голубкова

Куклачев и Понаровская

ПЛН представляет вашему вниманию вторую публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой, известной по работе на посту главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области». Несколько месяцев назад врачи поставили Виктории страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и посвящен блог Виктории Голубковой.

Сразу после 8 Марта, когда еще в каждой квартире стояло по мимозе, а тюльпанами по инерции торговали с ящиков, мы с подругами пришли в кафе в центре Пскова, «Французскую булочку», поздравиться. Нашли столик, снимаем пальто, моя рука тянется к шапке, и тут...

- Девки, - говорю я. - У меня волосы лезут со страшной силой. Вы, если что, скажите, если вид будет странный.

Это был март, а в феврале мне сделали первый курс химиотерапии, влили всякое нужное. Подруга, которая все это давно и благополучно пережила, позвонила и голосом учительницы предупредила:

- Викуся! «Красная химия» была? Ну такая, красного цвета? Значит, выпадут волосы. Недельки через три. Тебе же 45 лет будет в мае? Немедленно сфотографируйся на новый паспорт!

На паспорт я сфотографировалась в начале марта, еще с нормальной прической (и первый раз за месяц накрасилась, почувствовала себя королевной). Ну и через пару дней, как раз к международному женскому дню, мои волосы решили жить отдельно от меня. Не сразу, постепенно - утром на подушке клок, потом клок на расческе. В кино на все это смотреть было бы очень неприятно, а на себе вполне терпимо. Волосы не зубы.

Ну так вот, к моменту «Французской булочки» я уже день или два не расчесывалась, чтобы как-то продлить свою красоту. Соответственно, на затылке свалялся большой такой серый ком. В тот момент он был под шапкой. Сотворенная китайскими мастерицами из стопроцентного акрила, она держала тепло намертво. То есть не снимать ее в помещении - не вариант. Будет как в БМД (я была однажды по работе) - душно, тесно и хочется вылезти.

Да и вообще сидеть в теплом помещении без пальто и в зимней шапке - в этом есть что-то нелогичное, как мужчина с ридикюлем своей спутницы.

Короче, стаскиваю я шапку как капроновые колготки, с предельной аккуратностью, чтоб ничего лишнего прямо сейчас не отвалилась. Смотрю, Олю и Наташку жалостью не скрутило. Значит, с головой все в порядке, мой шиньон еще при мне.

Надевать шапку было уже проще. А дома я уж сняла и этот ком и отправила в помойку. Еще через пару дней на голове осталось несколько волосин, и я начала понимать лысых мужиков, которые перекидывают оставшуюся прядь с одного виска на другой. Эта прядь еще так оригинально трепещет на перпендикулярном ветру. Ну да, плен иллюзий, но неохота расставаться с волосатой красотой!

Шампунь забыт, расческа тоже. Не представляете, сколько времени лишнего появилось. Вагон. И на некоторое время самым частым комплиментом, который отвешивали мне, стало: «Еще хорошо, что у тебя череп правильной формы!» Да, крупно повезло.

...Самое интересное, что на российский-то паспорт я сфотографировалась, но мне еще предстояло поменять паспорт заграничный. Парик покупать я не собиралась. По дороге в миграционную службу зашла в магазин париков, думала напрокат взять. А нет, товары такого рода в аренду не дают. Пришлось выбрать наименьшее из зол и купить самую дешевую короткую стрижку блонд. Такой копны волос, да еще и очень желтых, у меня не было никогда. Шла я в нем, этом стогу, по улице и чувствовала себя Куклачевым на гастролях. Машинально искала взглядом кошек.

На следующий день приходит в гости наша тетушка Зина. Женщина она у нас высокая, крупная такая и очень стильная, даром что 70 лет. Джинсы, стразы, маникюр. Она меня, кстати, первая за лысую прическу похвалила, сказала: «Удобно-то как! Ни бигуди не надо, ни на парикмахерскую тратиться». Угощаю ее зрелищем в парике.

- Теть Зин, - говорю, - он, оказывается, как акриловая шапка, жарко в нем!

- Ндааа? - заинтересованно протягивает Зинок. - А ну-ка дай я примерю.

Она похлопотала перед зеркалом, челочку расправила, прядь за ушко заложила, губы уточкой сформировала - и что мы видим? Ирину Понаровскую в Песне года-1982. Ну красотка!

- Теть Зин, забирайте!

- Теплый, говоришь? А я его осенью у тебя возьму. Вместо шапки буду носить. А то у меня уши в заморозки болят.

Так что если осенью вы увидите паву в бордовом пальто и, несмотря на холод, без шапки, а наоборот, с элегантной стрижечкой, - это наш Зинок паричок выгуливает.

Ну а у меня волосы уже отрастают, пока на сантиметр, зато на всей положенной им территории. Муж трется щекой и говорит:

- Какая хорошая шерсть у тебя, настоящий антистресс. Как у кошки.

Куклачев меня преследует!

Виктория Голубкова