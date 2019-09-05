Блоги / Виктория Голубкова

Вещизм

ПЛН представляет вашему вниманию очередную публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой, известной по работе на посту главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области». Врачи поставили Виктории страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и посвящен блог Виктории Голубковой.

Сколько вещей нужно для счастья? Ну, вроде как немало. Книжки, диван, телевизор, новые джинсы, какая-нибудь особенная тушь. А тут и ремонт уже пора новый делать, старому второй десяток. Шуба как фетиш опять же. Кажется, что мы очень зависим от вещей, мы ими порабощены. Оказывается, не всегда.

Мировая экономика потребления рухнула бы, если бы мы вдруг стали покупать не для души, а по жесткой необходимости. А именно так начала (а вернее - перестала) покупать я, и это любопытный эксперимент.

Этой зимой, когда выяснился мой диагноз, когда началось лечение в Петербурге, я два месяца носила всего четыре вещи - одну рубашку, один свитер и две пары джинсов. Любовь к новой одежде испарилась. Голову помыла - уже как бы новизна образа. Волосы выпали - опа, шапочка к свитеру или рубашке, минус шампунь и кондиционер. Ресницы исчезли - ну, теперь можно не краситься, минус тушь. Живот вырос (для баланса, не иначе) - дополнительный стимул избегать магазинов: был размер М, стал XL на тонких ножках, какой смысл портить себе настроение и покупать палатки? И вообще - какая разница, что будут носить весной, если неизвестно, что будет весной со мной?

Удивительно: блузки, джемпера, платья висят себе в шкафу, а я не подхожу к ним неделями. Не говоря уже об украшениях, духах и помадах. Все это оказалось лишним. Да и из дома я выходила теперь не на работу, а на «Ласточку», ехать на очередную химиотерапию.

Однажды в январе я вспомнила, как разбирала родительскую квартиру, когда умерла жена моего папы. Вещей оказалось на десяток коробок и тюков, вывозили на грузовике. А когда не стало папы, из его двух с половиной тысяч книг мы забрали, может, пятьдесят. Подумала я об этом - и возникло немедленно желание выбросить все лишнее. Начала как раз с книг, которые уже никто никогда не будет читать и не возьмет в библиотеку. Проредила и... успокоилась. Обошла квартиру - все остальное очень нужное или ценное. Ну как я могу выкинуть старую гитару, если я лично заработала на нее 10 рублей, целый месяц после 8 класса зарисовывая черепки на раскопе? Журналы «Стори», штук сорок, - может, когда-то я захочу их перечитать. А эта юбка - ну и что, что ей сто лет, и на талии она не то что не сомкнется, даже в расстегнутом виде не налезет - а потом? В общем, оказалось, что я все-таки нацелена на перспективу. Значит, уже тогда все было не так уж и плохо.

Сейчас меня в плане вещизма немного отпустило, я даже освоила специальный отдел в H&M (брюки для беременных, такие, с огромным трикотажным поясом) и мужской отдел в Терранове (широкий свитер, но хотя бы не квадратный). И вот подумываю купить модный журнал. Надо же посмотреть, что будут носить осенью.

Виктория Голубкова