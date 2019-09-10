Блоги / Виктория Голубкова

Наташка и Виктория

ПЛН представляет вашему вниманию очередную публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой, известной по работе на посту главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области». Врачи поставили Виктории страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и посвящен блог Виктории Голубковой.

Так случилось, что я оказалась на лечении в отечественной федеральной клинике. Как это вышло - отдельная и очень любопытная история, обязательно расскажу. Если бы мне рассказали такое, я бы подумала, что клиент сошел с ума.

Да, на чешскую медицину ушла внушительная сумма. Но в Прагу с начала июня до середины августа я летала совсем не зря. Ну а с середины августа совершенно случайно, вот просто абсолютно (благодаря настойчивости менеджера чешской клиники «Мотол», помутнению моего рассудка и Ирине Назаровой) я оказалась на приеме в не известном мне до этого, а на самом деле очень известном столичном институте, национальном онкологическом центре им.Блохина.

Про этот медцентр сейчас очень много говорят - смертность, оптимизация, коррупция, новый топ-менеджер. Могу сразу, заранее сказать - ребята, здесь работают уникальные врачи. Действительно доктора от Бога. Волшебники. Я потом подробнее расскажу. Главное - сначала химиотерапевт Наталья Сергеевна Бесова, а потом и хирург Рамиз Камраддинович Валиев предложили то, что не предлагали мне ни в Питере, ни в Праге - операцию! Если обследования покажут, что она возможна.

- Как вас зовут, напомните, - просит выжатый к концу рабочего дня Валиев.

- Я Виктория, а это Наташка, - ляпнула я. Хотела подчеркнуть наташкину молодость и задор, видимо.

Три дня, которые ушли на консультации и обследование, я в клинике провела не одна, а вместе с подружкой Наташей, которая меня и приютила у себя в Подмосковье, в Жуковском. Все, кто Наташку знают, в курсе, что не смеяться с ней невозможно.

- Так, Голубкова, давай свои анализы крови. Я все-таки медсестра по первому диплому. Та-а-к, что тут у нас в интернете... А, вот, беременность 37 недель. И не ржи, так написано!

И да, мы с Наташкой попали в замес оптимизации.

Чтобы оформить карту пациента, надо прийти в регистратуру, взять талончик в терминале и ждать в общей очереди. Почти два десятка окон в трех коридорах. Девочки в этих окнах работают, не поднимая головы. И все равно очередь только на оформление карты заняла у нас два часа. А могло, кстати, быть еще хуже!

- Скажите дату оформления медполиса и как ваша страховая называется, - забивает данные оператор по ту сторону окошка. Да-да, вот у вас на руках новенький красивый полис, пластиковый такой. С фото. Только ни названия компании, ни даты выдачи полиса на пластике нет. То есть - сюрприз! - вместе с новой карточкой нужно еще носить листок с необходимыми сведениями, а иначе полис не примут, хоть там будет сто красивых номеров и двадцать фотографий застрахованного лица!

Не отходя от стойки, звоню в страховую. По закону подлости время - полвторого, в страховой компании «Макс-М» в Пскове обед. Регистратор пожимает плечами - типа, не задерживайте очередь.

- Что, второй раз номерок брать, когда выясню номер?

- Ну да.

Счастье, что через полчаса меня согласились принять без очереди. Иначе снова два часа стоять, а день не резиновый, нам нужно еще записаться на обследования. Снова терминал, талончик, и... два с половиной часа ожидания. Наконец под занавес рабочего дня звучит наш номер, 341, кажется. Окно 16. Подбегаем - окно закрыто, и даже уже шторка опущена, никого нет дома. Хорошо, девушка в соседнем окне, услышав наши вопли, пригласила нас и все оформила.

- Главное из садика ребенка успеть забрать, - говорит она, распечатывая нам направления.

- Да-а, пятница день тяжелый, - вздыхает Наташка и ловит на себе наши вопросительные взгляды. У девочки-регистратора взгляд на секунду вообще помутнел, прямо даже видны были ее мысли: «Как пятница???» Потому что сегодня понедельник.

Позже мы выяснили, что эксперимент с номерками длится всего неделю, а раньше запись на обследования в таком-то кабинете занимала 10 минут.

На следующий день приходим на гастроскопию. Это когда гибкий шланг с камерой по пищеводу засовывают в желудок и смотрят, что там происходит. Ждем в коридоре. Все это время в соседнем кабинете доктор буквально мечет громы и молнии кому-то по телефону - трех врачей в отделении сокращают, оставшимся не разорваться, катастрофа! Мы, пока слушали, сами успели проникнуться темой, тем более, что уже поняли - специалисты тут классные и профи. И тут эта доктор переходит в нужный нам кабинет, вызывает меня, ложусь, она засовывает шланг мне в рот, он уже в пищеводе, в желудке, я таращу глаза, а у нее звонит сотовый.

- Да, троих! Сокращают!!! - разгневана она, а в это время камера шурует у меня внутри.

Телефон смолк, выдыхаю. Рано. Смотрю, из-за плеча доктора появляется ее коллега и пытается выяснить что-то рабочее. А шланг все внутри. Но я, честное слово, за себя не очень переживала, а вот за нашу отечественную медицину обидно!

Но не только новый менеджмент дает прикурить докторам.

Несмотря на предупреждение на каждом бумажном направлении, что могут быть задержки из-за срочных больных, нас везде принимали строго по времени. Пока мы не дошли до кабинета УЗИ. Сидим в ожидании, мимо проплывает такая Екатерина Вторая, величественная, с куклем на голове. Зашла в кабинет завотделением, потом заглянула к узистке, ушла, вернулась, слышим, как ей говорят: «Сделаем, конечно, но раз вы без карты, результаты на руки отдать не сможем». Ну, думаем, либо срочная больная, либо по блату. Через полчаса «нашего» времени Екатерина выплывает из кабинета УЗИ. Захожу.

- Эх, обычным пациентам полдня нужно бегать, чтобы направление получить. А скандалистам все и сразу, - вздыхает красавица-доктор. Короче говоря, выясняется, что дама носится по коридорам медцентра с восьмидесятых годов. Здоровая как лошадь перед посевной. Но хочет внимания. Метод у нее беспроигрышный - истерика, скандал, дойду до президента, все такое. Доктора предпочитают не связываться.

- А если две скандалистки в коридоре столкнутся, что тут начинается! - округляет глаза врач.

Ладно, все обследования прошли, приходим к хирургу. И он подтверждает свое предположение - можно оперировать! Я вообще-то уже и не мечтала, в ближайшей-то перспективе точно, а в отдаленные я и здоровая не заглядывала. Эйфория! И пусть мне больше не будут уступать место в метро и электричках, глядя на хорошо беременный живот. Постою!

Продолжение, конечно, следует.

Виктория Голубков