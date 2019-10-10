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Блоги / Виктория Голубкова

Отпуск мечты

10.10.2019 17:34|ПсковКомментариев: 7

ПЛН представляет вашему вниманию очередную публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой, известной по работе на посту главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области». Врачи поставили Виктории страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и посвящен блог Виктории Голубковой.

- Девчонки, не знаете, когда за июль всю зарплату дадут? Сентябрь послезавтра...

- Без понятия!

Утро, операционная московского онкоцентра имени Блохина. Голубой кафель, огромные круглые лампы, медсестры, анестезиолог. Больше я со своего места на операционном столе ничего не вижу или не замечаю. От мыслей о вечном, о наркозе, о чем-то еще прекрасным образом отвлекает поднятая медперсоналом зарплатная тема.

- Я уже подумываю о подработке, - признается коллегам красавица-анестезиолог. Ее, конечно, возьмут в любую клинику, я как пациент могу подтвердить - она богиня анестезии. - Повернитесь на бок, - это она мне. – Ну, реально не хватает, распланировано все, что еще не получено, - это уже медсестрам.

- Слушайте, а какая у вас зарплата? - не выдерживаю, пока врач ощупывает мой позвоночник.

- У меня? 28 тысяч рублей.

- Вы же федеральный центр... По-моему, в нашем онкодиспансере больше.

- Ну вот так... Ложитесь снова на спину, - ее лицо появляется надо мной. - Вы куда хотите в отпуск? Представьте это место. Гарантирую - сейчас во сне его увидите.

Сформулировать про отпуск мечты я не успела, выключилась по счету раз и открыла глаза через несколько часов уже в реанимации в состоянии трепетного счастья, без большей части желудка и 10 кг метастаза. Так понимаю, что и у многих работников огромного московского онкоцентра с отпуском мечты не складывается, по обозначенной выше причине.

Медицинские клиники федерального, и даже международного уровня не часто оказываются в центре конфликта. Скандал в московском онкоцентре имени Блохина не утихает уже несколько недель, и это только в СМИ. Медперсонал детского отделения института обвинил новое руководство в непрозрачном начислении зарплат, их резком снижении для неугодных и крутом повышении для своих. Медики заявляют об увольнении, администрация дает понять, что незаменимых докторов нет.

В моей истории болезни незаменимые есть. (см. «Минус 10 кг за один день»). И я думаю, что так же ответят и те родители, которые сейчас защищают медиков из Блохина. Онкология - тема с изобилием нюансов, требующая от врачей не только знания предмета, но и острого профессионального интереса, жизнелюбия, иногда даже мужества, авантюризма. Это все уникальный набор. Везение, когда ты встретил своего врача. Огромное счастье, когда ты нашел такого врача для своего ребенка.

От ворот до главного входа в онкоцентр минут пять ходьбы, мимо газона, деревьев, площади с фонтаном и клумбой. Мимо поликлиники для взрослых и НИИ для детей. Вот юная мама, модная, красивая, прогуливает сыночка. Он такой малыш, что, кажется, только недавно сделал первые шаги. Может, он сделал их именно тут, в больнице. Вот мама с девочкой-первоклассницей по виду. Где прошло их первое сентября? Все очень грустно, но. Но они здесь, где отличные врачи, штучные, которые дарят им свои знания и надежду. И эти семьи, наверное, нашли тут, на Каширском шоссе, 23, своих незаменимых докторов. Каждый из которых достоин отпуска своей мечты.

Виктория Голубкова

Источник: Псковская Лента Новостей
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