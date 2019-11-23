Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-конференция для псковских НКО
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
«Бригадный Подряд» в Пскове
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Монобизнес vs. многопрофильность
Мембранные сапоги Nordman
Старт «недели №1»
Здоровый хлеб со скидкой
Где отпраздновать корпоратив?
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Новогодние программы для детей
Путь к сердцу машины
Вкусные мероприятия
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Да будет свет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Виктория Голубкова Публикаций: 11
23.11.2019 11:570 Соседки по несчастью 15.10.2019 09:112 С помпой по Праге 10.10.2019 17:3413 Отпуск мечты 20.09.2019 11:463 Минус 10 кг за один день 18.09.2019 14:108 Волшебный доктор Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:538 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 19.11.2019 17:2821 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 18.11.2019 10:274 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 16.11.2019 22:2910 Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО 19.11.2019 12:225 В погоню со стрельбой вылилось задержание автомобиля в Пскове
Блоги / Виктория Голубкова

Соседки по несчастью

23.11.2019 11:57|ПсковКомментариев: 0

ПЛН представляет вашему вниманию очередную публикацию в авторском блоге псковской журналистки Виктории Голубковой. Врачи поставили ей страшный диагноз, и сейчас она мужественно борется с тяжелой болезнью. Как не опустить руки, не сдаться и не впасть в уныние в сложной жизненной ситуации? Ответу на этот вопрос и посвящен блог Виктории Голубковой.

- Вика, вы можете помыть мне волосы?

Соседка по палате отделения химиотерапии в институте Блохина — милая и интеллигентная. Только что ей поставили катетер, куда-то в шею, и на затылке прядь — в крови.

- Нужно ее вымыть, а то слипнется, потом не отдерешь, - озабочена женщина.

Идем мыться. Прядь уже слиплась, в раковину капают красные капли, потом красный ручеек. Потом падает прядочка волос. Потом еще одна...

- Сейчас, уже заканчиваю, - говорю.

- Что там, волосы выпадают?

- Да нет, одна волосинка только. - Мне так жалко ее, не хочется расстраивать. Красивые волосы, до плеч, густые. Собираю упавшие прядки в кулак, потом выкину где-нибудь.

За время вояжей по больницам я перезнакомилась, наверное, с тридцатью или сорока соседками. С кем-то ржали до умопомрачения, с кем-то обменивались телефонами. Недавно звонок:

- Вика?

- Да-а, - какая-то Анна Н., кто такая.

- Ой, я, наверное, ошиблась. Мне другая Вика нужна, извините.

Тут по голосу понимаю, что это моя еще февральская соседка по палате в питерском онкоцентре. Сыну, помню, 12 лет, и в больницу она взяла его книжку, которую я там быстренько прочла, отличная подростковая книжка. Я помню еще, что Ане было не очень хорошо, что ее рак вернулся через 10 лет. И сейчас я рада, что просто слышу ее голос, что она жива.

Мне почему-то очень жалко тех, с кем я лежу в палатах. Жалость накатывает при знакомстве. Я смотрю и думаю — какая молодая, и уже рак. Или — только на пенсии жить начала, и вот. В общем, вне зависимости от возраста.

- А я из Симферополя. Вот, летаю сюда. - Полненькая симпатичная девочка, лет 25 на вид. Челка, как у пони, глаза-вишни.

- Рак кости был пять лет назад, операцию сделали, химию, а лучевую нет. И вот сейчас, говорят, метастазы в легких.

Я вижу ее полчаса, она заселяется, а я уезжаю. Она уходит на процедуры. Поставив сумку, пишу ей на бумажке: «Поскорее поправляйтесь! Удачи!» Пусть бы так и было.

- А у нас в Сибири Тулеева очень любили, - рассказывает в другой приезд новая соседка, 70-летняя медсестра Галина, замечательная, с каким-то особенным юмором.

- А чего вы в такую даль-то мотаетесь, неужели нет у вас там онкоцентра?

- Есть. Но, говорят, воду лили вместо химии, сейчас судятся там одни...

Ну, в общем-то, ничему не удивлюсь.

Сакраментальный вопрос «За что мне это такое» я услышала только один раз. Сижу в приемном покое, жду вызова к терапевту (допуск нужно получать перед каждой «химией»). Рядом на свободное место подсаживается девушка, лет 30 по виду. Хорошо накрашена, стильно одета. И сразу тараторит, наклоняясь ко мне:

- Я вот не знаю, за что мне это. Вот рак этот. У меня трое детей! Младшему годик. А я здесь. Вот за что? У меня же маленькие дети.

Я и сейчас пишу это, вспоминаю ее, и мурашки по коже...

А мои соседки — они в основном все позитивные. И главное — в меру разговорчивые. Было два исключения из этого правила, и их я запомню надолго. Со второй, дамой из Подмосковья, в роскошном парике, я пробыла в одном помещении пару часов — я, опять же, выписывалась, а она наоборот. Всю эту пару часов шел бодрый бесперебойный монолог. Я за два часа узнала все — где работает, какой хороший домик на даче, какие продукты предпочитает, что дети говорят про ее замечательный паричок, что пробки надоели, а погода, наоборот, радует, и это далеко не весь список тем.

А первая — это Тамара. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Мартовским днем мы с ней заселились в одну палату.

- Ох мы с вами наговоримся! - она почти облизнулась! Худенькая старушка, крашеная брюнеточка, мятный спортивный костюм и тапочки в тон, бигуди, крема, салфеточки.

- Я одна живу, не с кем поговорить.

Ой, мамочки. А мне тут с ней пять дней лежать.

Первый вечер прошел опять-таки в монологе. На второй день Тамара с торжеством выложила передо мной свою библиотечку — книги об истории Петербурга и разных деятелях.

- А вы знали, что...

Некоторое время я закрывалась мобильным телефоном и из-за него отвечала, что все есть в интернете. Кульминация нашего литературного диспута наступила, когда Тамара раскрыла томик, сделала два шага вперед и сказала:

- Давайте, Виктория, я вам почитаю.

- Нет! - крикнула я с интонацией «Я рыбу не ем!». - Я, понимаете, на слух плохо воспринимаю.

Как замечательно, что Тамара на меня обиделась. Три дня мы провели в благословенной тишине.

А вообще они все хорошие, даже которые разговорчивые. Они все хотят жить, и все живут, строят планы, растят детей или нянчат внуков. И дай Бог им всем здоровья. И вам.

Виктория Голубкова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 486 человек
23.11.2019, 12:160 Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: За сезон добровольные помощники музея выполнили внушительный объем работы 23.11.2019, 11:570 Соседки по несчастью 23.11.2019, 11:420 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего на Коммунальной 20 ноября 23.11.2019, 11:300 Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы
23.11.2019, 11:160 Студенты Псковского колледжа искусств посетили Санкт-Петербургский Международный культурный форум 23.11.2019, 10:580 В ИК-4 прошло офицерское собрание 23.11.2019, 10:390 «Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии 23.11.2019, 10:260 Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу
23.11.2019, 10:110 Псков вошел в пятерку самых дешевых направлений на Новый год 23.11.2019, 09:530 XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве 23.11.2019, 09:390 На следующей неделе выездную диспансеризацию и вакцинацию можно будет пройти на «Маяке» 22.11.2019, 22:429 Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года
22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO 22.11.2019, 21:530 «Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде 22.11.2019, 21:360 Псковская и Ленинградская области заключили соглашение в сфере туризма 22.11.2019, 21:140 Слет пушкинских доброхотов пройдет в «Михайловском»
22.11.2019, 20:550 Отправиться на новогодних каникулах к православным святыням Кронштадта и Петербурга приглашают псковичей 22.11.2019, 20:342 «Акценты» Донецкого: В ожидании новых вождей и пешеходного центра Пскова 22.11.2019, 20:241 «Дети войны» и «Патриоты Псковского края» просят губернатора восстановить память о зверствах фашистов и власовцев 22.11.2019, 20:020 В Пскове определены лучшие социальные проекты года
22.11.2019, 19:381 Рейтинг политической активности. 15-22 ноября 22.11.2019, 19:190 Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов 22.11.2019, 18:580 Псковские медиа: Новые формы коммуникации (новые медиа) 22.11.2019, 18:460 Великолукский суд вынес приговор бомжу, задержанному при похищении сумки с вещами на 70 тысяч рублей
22.11.2019, 18:340 Стейк-хаус «Филей» приглашает псковичей на фирменные стейки за рубль 22.11.2019, 18:230 Псковская область намерена привлечь еще 2 кредита с лимитами по миллиарду рублей на покрытие дефицита бюджета 22.11.2019, 18:101 Псковская епархия подготовит документы по планировке территории улицы Воеводы Шуйского 22.11.2019, 18:0910 Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец
22.11.2019, 18:030 До 10 градусов мороза ожидается ночью в Псковской области 22.11.2019, 17:430 В псковской библиотеке «Радуга» прошла очередная «Неделя Добра» 22.11.2019, 17:300 Школьники из Пскова отправились на экскурсию МКС 22.11.2019, 17:261 Псковский мусороперерабатывающий завод «СпецТрансКом»: Для вторичной переработки пригодно 5 - 8% мусора
22.11.2019, 17:230 Начался прием заявок для участия в конкурсе на размещение елочных базаров на территории Пскова 22.11.2019, 17:1511 Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители 22.11.2019, 17:120 Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» 22.11.2019, 17:100 Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года
22.11.2019, 17:084 Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться 22.11.2019, 16:571 Обсуждению работы регоператора по обращению с ТКО посвятят парламентский час на ближайшей сессии областного Собрания депутатов 22.11.2019, 16:513 Петр Алексеенко: Губернатор предложил публично обсудить вопрос строительства завода «Титан-Полимер» 22.11.2019, 16:500 В Пыталово перед судом предстанут трое граждан Ирана по обвинению в незаконном пересечении границы
22.11.2019, 16:410 Молодежный парламент разрабатывает проект областного закона о поддержке студенческих трудовых отрядов 22.11.2019, 16:403 Андрей Турчак рассказал о создании шести рабочих групп в Генсовете «Единой России» 22.11.2019, 16:1719 «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО 22.11.2019, 16:090 В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов работы Россельхознадзора за третий квартал 2019 года
22.11.2019, 16:070 В отделе специального назначения «Зубр» организована выставка детских рисунков 22.11.2019, 16:060 В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина 22.11.2019, 16:040 Дополнительные меры поддержки материнства и детства Михаил Ведерников обсудил с многодетными матерями региона 22.11.2019, 16:020 Чемпионат и первенство города Пскова по каратэ WKF состоятся 30 ноября
22.11.2019, 15:572 Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о прогрессе в отношении обслуживания жителей региона 22.11.2019, 15:490 Псковская детская больница получила от банка ВТБ сертификат на три миллиона рублей 22.11.2019, 15:492 Лобода украсила собой постер группы Rammstein 22.11.2019, 15:420 Еще один школьник Псковской области вошел в число победителей Национального чемпионата «Абилимпикс»
22.11.2019, 15:410 В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери 22.11.2019, 15:360 Предпринимателей просят поучаствовать в новогоднем оформлении витрин и фасадов Пскова 22.11.2019, 15:100 Псковская таможня информирует о преимуществах использования предварительных решений 22.11.2019, 15:101 Фотофакт: Кто-нибудь уберет бесполезный дорожный знак с Рижского проспекта?
22.11.2019, 15:026 Псковские коммунисты провели очередную акцию в защиту Павла Грудинина 22.11.2019, 14:480 Минимальный стандарт благоустройства городов собрались создать в России 22.11.2019, 14:303 Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» рассказал об опыте сбора полимерных отходов в других регионах 22.11.2019, 14:270 Еще одна детская площадка открыта на округе депутата Псковской гордумы Дениса Иванова
22.11.2019, 14:251 «Шоу талантов» устроят участницы конкурса «Мисс Псков 2019» 24 ноября 22.11.2019, 14:240 «Дело Луначарского» с музыкантами групп «Слезы счастья» и МВВМ. ВИДЕО 22.11.2019, 14:100 В Бежаницах завершается капремонт Центра культуры 22.11.2019, 14:070 Средняя и младшая сестры, пострадавшие в страшном ДТП под Псковом, идут на поправку
22.11.2019, 13:490 Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о краже крышек мусорных контейнеров для ПЭТ-бутылок 22.11.2019, 13:470 Формы и методы работы с детьми по формированию правильной модели поведения на дороге обсудили в Себеже 22.11.2019, 13:370 Псковские депутаты хотят ужесточить контроль за работой школьных буфетов 22.11.2019, 13:333 Дело ясное, что дело темное
22.11.2019, 13:150 В ПсковГУ началась реализация проекта по бесплатному обучению граждан в рамках нацпроекта 22.11.2019, 13:080 Юные великолучане нарисовали парки своей мечты 22.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 22.11.2019, 12:571 Бюджет Пскова рассмотрят в первом чтении на сессии 28 ноября
22.11.2019, 12:490 В Псковской области продолжают задерживать нетрезвых водителей 22.11.2019, 12:410 «Супер фитнес»: Как тренировать ноги правильно? 22.11.2019, 12:310 Отделение ПФР по Псковской области напоминает о пенсионных правах многодетных матерей 22.11.2019, 12:221 В Пскове появится памятник Савве Ямщикову
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.