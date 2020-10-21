Блоги / Виктория Голубкова

Как жить со страшным диагнозом - личный опыт

По просьбе Псковской областной библиотеки, которая присоединилась к акции «Розовый октябрь» (это про рак груди) я рассказала о своем опыте принятия диагноза. Размещают текст, который написала для библиотеки, и здесь, в блоге на Псковской Ленте Новостей.



Люди, у которых рак, болеют по-разному, у всех разные истории. Но одно событие все точно помнят в подробностях. Это момент, когда им говорят, что у них рак. Я тоже помню этот момент, это было в январе 2019 года в Псковской городской больнице. Должна была прийти доктор и сообщить результаты пункции. А я в это время вышла из палаты и вот возвращаюсь, а передо мной идет доктор, у нее длинные кудрявые волосы, изящная такая фигура, она как кинозвезда. Она идет передо мной, красивая, стройная, а я вдруг уже понимаю, что у нее в голове, знаю, что она идет именно ко мне и что она сейчас мне скажет. Эти секунды - это был самый страшный, наверное, момент во всей моей больничной истории, дальше уже было легче.



Что я сегодня хочу рассказать. Я хочу поделиться некоторыми своими соображениями насчет того, как начать жить с диагнозом «рак». Как перестать рыдать, как снова жить. Расскажу, как я начинала, чего боялась и чем сердце успокоилось. Что помогало лично мне.



На фото: Год назад в Праге на лечении.

Уже несколько месяцев мне уступали место в общественном транспорте, думали, что вот-вот рожу.

Первое и самое главное - не нужно жалеть себя. Это несчастье, да, ваша жизнь меняется. Но примите и смиритесь, это уже произошло. А жалость лишает вас сил. Она как болото засосет. А нам с вами надо бороться. Так что улыбаемся и вперед.



Второе следует из первого - узнали про диагноз - и сразу думаем, что делать дальше. Смотрим вперед, а не назад. Не нужно спрашивать «за что», переживать, что когда-то не пошел на диспансеризацию, искать что-то там в карме в позапрошлой жизни. Все, прошлое не изменишь, но можно изменить будущее. Вопрос «за что» вас только измочалит. Лучше сразу настраиваться на рацио - впереди лечение, операции, химиотерапии.

Вы боитесь лечения, боитесь операции и химиотерапии. Ну это рак, это серьезное заболевание, и у вас есть вот такое оружие против него. Атомное, можно сказать, непростое для организма. Но зато чаще всего эффективное. Мне вот 8 месяцев говорили, что операцию уже поздно делать. Знаете, как я обрадовалась, когда в институте Блохина меня рискнули прооперировать? Я на операцию шла как на праздник. Тем более, моя опухоль уже весила то ли 8, то ли 10 килограммов, я уже только в палатки влезала. Так что все познается в сравнении.



Третье - немедленно поверьте в две вещи - в чудеса и в смерть. Бывает и то, и другое, хоть это иногда и трудно представить. Про чудеса - когда у меня все только начиналось, с Псковской городской больницы, когда я еще диагноз не знала, а просто отмечала Рождество манной кашей в палате - тогда моя хорошая знакомая сказала очень твердо, что она знает, что бог мне поможет. У меня была такая жесткая кровать, но вот эти слова были мне как кровать, они были такие жесткие, надежные, и я с этой надеждой пошла в будущее. Через сколько дней дома я на себе испытала чудо, это было непередаваемое ощущение, я написала об этом в блоге на Псковской ленте новостей потом. А через несколько месяцев в Пскове-Печерском монастыре эту надежду мне очень укрепили. И вот когда бывали какие-то непонятки с лечением, я всегда вспоминала эти слова, эти три случая.

И про смерть. Нужно понять, что она есть, что она может и рядом. Ну, это глупо отрицать. Когда я познакомилась с настоятелем подворья Пскове-Печерского монастыря замечательным отцом Анатолием, он мне прочел большую лекцию про смерть, это был как релакс, потому что он очень добрый человек, у него добрые глаза и в общем-то священники - люди, которые смерти не боятся, и это спокойствие как-то чуть чуть и вас касается. Он мне посоветовал прочитать небольшой рассказ, и я вам его советую - «Дорога в рай». В общем, есть чудеса, есть смерть, верьте в первое и смиритесь со вторым.



Четвертое - родственники и подруги. Тоже советую придерживаться боевого настроя. Не натужно-оптимистичного, но спокойного, без истерик. Никто не умер, медицина развивается, в Европе рак считается хроническим заболеванием, как диабет, так что не нужно немедленно хоронить. Давайте настраиваться на большую работу, на борьбу и на жизнь. Мой муж сказал «Будем жить сегодняшним днем». Сейчас, я думаю, он уже об этом забыл, но тогда эти слова меня как-то подбодрили.

А подруги мои - все королевны, потому что они вокруг меня сплотились, я очень чувствовала их поддержку. И не ныли, вот что самое главное.



Пятое - лично я советую меньше рыться в интернете в поисках своей болезни, симптомов, кто чем лечился. Слишком разное течение болезни, и еще в обсуждениях, мне кажется, столько горя, столько смертей, что хоть сразу помирай. Если вам кто-то посоветует оптимистичный онкофорум, вот тогда здорово, это самое то. Если такие есть. А перемалывать про горе, ну зачем. А что тогда почитать, где взять хоть какую-то информацию, спрашивают люди. Думаю, внимания заслуживают интервью с ведущими онкологами, они, как правило, взвешенные и по существу.

Очень-очень советую сразу сказать книгу онколога Саймонтона. Она про методику саморелакса, про настрой себя на выздоровление. Есть бесплатно в интернете, ее можно скачать. Еще хорошо читать истории тех, кто справился с болезнью. Есть такая девушка, Яна Франк, у нее был рак серьезный лет 15 назад. Она давно живет в Берлине, сама из Казахстана. Очень крутая, очень много писала про свою болезнь, как она собиралась из больницы на работу через месяц, а врачи не ручались, что она через три месяца еще жива будет. Несколько лет у нее все это шло, и уже много лет рака у нее нет. Очень советую, замечательная позитивная девушка, тетей ее язык не поворачивается назвать, хотя ей как-то к пятидесяти.



Что еще я хочу сказать. Рак - это болезнь, которая делает жизнь отчетливее и ярче. Уже солнце светит по-другому, и вот липа какая красивая около дома оказывается, и после очередной химиотерапии идешь по городу без капельницы, и красота. Когда поправитесь, не забывайте эти ощущения. Цените жизнь, любите людей.

Желаю вам хороших докторов, чудес и сил, пусть все будет хорошо!

Виктория Голубкова