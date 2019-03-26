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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Об африканском космонавте и псковском праздновании присоединения Крыма

26.03.2019 15:01|ПсковКомментариев: 0

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.
Теодор Адорно.

Сегодня я в кои-то веки с хорошими новостями, наконец, могу сказать что-то хорошее - про нашу, так сказать, культуру. Читаю в рубрике «Общество» на Псковской Ленте Новостей: «Псковской области выделят средства на строительство центров культурного развития. В рамках нацпроекта «Культура» Псковская область получит деньги на строительство центров культурного развития. В 2019 году Северо-Западный федеральный округ получит в рамках нацпроекта «Культура» 695 миллионов рублей на строительство центров культурного развития. Приоритет отдан тем регионам, где этих объектов еще нет, это республики Коми, Карелия, Ленинградская, Псковская и Мурманская области. Также в рамках проекта «Культура» в Северо-Западном округе в 2019 году 156 миллионов рублей распределены на 34 сельских дома культуры в 7 регионах, и 438 миллионов на приобретение 96 автоклубов, при этом 97 % обязательного финансирования - это федеральный бюджет».

Вот такая новость. Конечно, пока еще не известно, сколько из этих почти 700 миллионов получит Псковская область, но, если их хотя бы пропорционально поделят между теми субъектами, которые участвуют, так что можно надеяться, что наш регион получит значительную часть этой суммы.

Вторая хорошая новость: вновь начались разговоры (но теперь уже вполне определенные) о том, что в год 800-летия со дня рождения Александра Невского в Гдовском районе на предполагаемом месте Ледового побоища наконец откроется музей. Причем музей не самодеятельный, не «народный», а настоящий музей, федерального подчинения, и на него будут выделены соответствующие средства.

Вот поводу этих новостей хотелось бы порадоваться, конечно. Ну и прокомментировать их тоже нужно.

Радость моя, так сказать, двуаспектна.

Первый радостный аспект - это вообще сообщение, что «дают деньги», причем дают их на очень правильное дело.

Вот как вы думаете, что в советской культуре было самым замечательным достижением? Балет Большого театра? Или может быть великий советский кинематограф? Или великий советский театр, наследник русского классического театра?

Отвечу пересказом текста прекрасного польского писателя Мариуша Вилька. Это современный писатель, поляк, который в 90-е годы жил в России, причем в таких очень необычных местах: например на Соловках или в глухой деревне в Карелии. И оттуда он писал заметки, которые регулярно публиковались в лучших польских изданиях, на польском языке, разумеется - а я это тогда регулярно читал. И вот у него есть такая зарисовка: автор живет в деревне, далеко на русском Севере, к нему приезжает гость, и он рассказывает ему историю деревни: подробно, буквально дом за домом. Кто в каком доме жил, какой купец, какой ремесленник, какой иконописец. И гость спрашивает: «Откуда ты это знаешь? Это же поразительно! Такое знание местности!», а тот отвечает: «Из библиотеки. Я пошел в библиотеку, нашу сельскую библиотеку, в деревне которая - и там не только полно книг, там годами ведется краеведческая библиографическая работа, шаг за шагом, дом за домом, там подготовлена замечательная систематическая картотека по местной истории».

Мариуш Вильк (фото: viprutv.com)

Вот это то, что в нашем библиотечном деле, причем в низовой библиотечной сети поражало тогда иностранцев. И это, может быть, лучшее, что было сделано в советское время в сфере культуры - необыкновенно развитая низовая сеть учреждений культуры и просвещения: библиотеки, клубы и кружки.

Продолжу дальше пересказывать Мариуша Вилька. Он пишет, что тогда, в 90-е годы различные западные фонды (Сороса, Форда) как бы пытаются помогать русской культуре, но они занимаются полной чушью, как пишет Вильк, «выдают сумасшедшие кассы на разное ё-моё» вроде сельской галереи современного искусства в деревне в республике Коми или в Карелии - не помню. И он пишет: вы с ума сошли, какая к черту галерея современного искусства в деревне? Она тут никому не нужна, какие-то жулики ею занимаются в то время, когда пока еще с трудом, но существуют сельские библиотеки, где есть настоящие живые библиотекари, которые каждый день приходят на работу, каждый день ведут работы по объединению и суммированию знаний о местности, по краеведению, по созданию систематического знания о месте, где ты живёшь.

Вот что нужно поддерживать, говорил Мариуш Вильк. Но тогда его не услышали ни западные фонды, ни уж тем более российские чиновники. С тех пор прошло много лет, почти 25, и эта низовая система учреждений культуры практически везде, если не погибла, то очень сильно прорядилась и иссякла; всех этих сельских библиотек и клубов было закрыто великое множество. Ужасно было смотреть на фотографии, где книги и библиотечные каталоги разбросаны по полу - кому-то понадобились полки, а все прочее стало мусором.

Кстати,  в Финляндии, в Польше - в странах, где не было вот этой мощной культурной сети «внизу», на селе - там в последние 25-30 лет как раз очень много вкладывали в ее создание. Все эти библиобусы, культурные центры, делающие доступными услуги культуры в сельской местности, последние 25 лет активно развивались в Европе, а у нас наоборот, погибали.

Библиобус на фестивале мобильных библиотек в г.Турку (Финляндия) (фото: libmobile.livejournal.com)

И вот теперь, кажется, наше государство двинулось в нужном направлении - на восполнение этих потерь. Это, конечно, замечательно.

Что еще в этой новости радует, так это не только то, что вообще дают деньги на правильные, хорошие вещи, но и то, КАК дают. А дают таким образом, что местные, так сказать, «кадры» ни в коем случае не будут в этом участвовать.

Что я имею в виду? Со стороны местных органов культуры нужно только «брать под козырек» и в соответствии с заданием помогать распределению этих средств: приобретать оборудование, ставить на баланс, закупать книги, приглашать на работу специалистов и так далее.

Это как в старом советском анекдоте про африканского космонавта, который вернулся из полета на русском космическом корабле, где сидел рядом с нашим капитаном корабля. Его спрашивают: «Как дела?» Тот отвечает: «Хорошо, только руки очень болят». «А почему? От перегрузки при старте?» - «Да я только соберусь какую-нибудь кнопку нажать, а русский меня по рукам бьет, чтоб не лез в управление, а только сидел и ничего не трогал».

Вот и тут: исполнять, что сверху придумали, но только ни в коем случае самим не думать. Вот это очень радует, потому что думать - как мы видим - у местных деятелей и органов культуры получается всё хуже и хуже. И, ей-Богу, если бы я услышал новость о том, что 700 миллионов рублей выделены на культуру в Псковской области, просто выделили бы и сказали: «Вы же сами знаете, что с ними делать», то я бы скорее опечалился, потому что эти обязательно сделали бы какую-нибудь чушь.

Вообще, знаете ли, широко обобщая, пожалуй, самая главная опасность, которая сейчас угрожает России, это не всякие санкции, и не «агрессивный блок НАТО», а качество государственного управления. Особенно важно это сейчас, когда мы оказались под санкциями, в кольце врагов, окруженные угрозами. И вот в этой ситуации качество государственного управления, а особенно в области культуры – настолько низкое, что прямо пугает. Ярким примером стало прошедшее в прошлое воскресение во Пскове празднование пятилетия знаменательного события – присоединения Крыма. Как это происходило – можно было видеть своими глазами или в интернете. Я в воскресение был в отъезде, но посмотрел фотографии – это же просто какая-то катастрофа, это никуда не годится. На этом «празднике», кажется, было буквально несколько десятков человек. А ведь это же важнейшее событие в современной истории России, это поистине день общенационального торжества и единения должен быть. И мне попался сценарий, вернее, текст того, что звучало со сцены. Не могу не поделиться, вот послушайте:

Ведущий:

- И если хочешь ты понять, где сила у России,

пойми, что вместе мы живем под сводом неба синим,

ведь не в богатстве и деньгах, не в высшем свете узком,

а сила в широте души, в горящем сердце русском.

 

Крым снова наш и это знаем твердо.

Хоть очень много недругов у нас,

но «триколор» (В кавычках, так у автора - Ю.С.)

несем мы с честью, гордо

с времен Екатерины и сейчас.

 

Плывут, плывут по небу облака,

плывут они над Керченским проливом,

и с удивленьем смотрят свысока

на мост, что ниткой тянется игриво.

- (Игриво, Карл! – Ю.С.)

 

А Крымский мост от края и до края

дорогой жизни люди назовут,

и песни задушевные слагая,

о нем потомки наши пропоют.

Вот это что такое? Это же ад какой-то, это просто позор. Знаете, в старые времена про такую организацию важнейшего государственного события, по поводу таких текстов сказали бы, что это идеологическая диверсия. У нас сейчас времена не такие суровые, и просто всё это спустили организаторам – а зря. Но факт остается фактом: качество управления культурой – оно теперь именно такое, и только такое. Все вот эти руководящие и направляющие женщины с кремовыми пирожными вместо причесок на головах – это продукты эпохи, это массовое явление. Это не Жанна Николаевна Малышева у нас одна такая, у неё множество клонов на местах.

Поэтому, если бы просто выделили деньги на культуру, причем в таком количестве, то это бы были деньги, потраченные впустую, на чушь и вред – как этот наш «крымский праздник». А их выделяют – во-первых – на правильное дело и – во-вторых – таким образом, что местные не смогут это всё испортить. Ну и слава Богу!

Вторая новость: в гдовской Самолве готовятся к созданию музея Александра Невского. Тоже на Псковской Ленте Новостей читаю: «В данный момент активно идут работы по подготовке к созданию музея. Об этом сообщил советник губернатора, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев (ну кто бы еще? – Ю.С.) в ходе рабочего совещания по подготовке 800-летия со дня рождения Александра Невского».

Напомню, день рождения Александра Невского празднуется в мае 2021 года. Хотя, между прочим, по поводу этого князя так много споров, что даже не понятно точно, в каком году он родился, то ли в 1220, то ли в 1221 году. Но общепринято считать, что в 1221 году и 800 лет будет через 2 года. Год объявлен годом Александра Невского, есть соответствующий указ Президента, и вот у нас начинают готовить события и даже создавать какую-то инфраструктуру.

Это тоже не может не радовать, хотя уже так много раз говорили о том, что музею на месте Ледового побоища быть (а потом, что – не быть), что с уже некоторой осторожностью об этом новости читаешь. Но вот теперь, кажется, вполне уверенно об этом говорят и даже называют сумму финансирования: 700 миллионов рублей. Это совсем немного для объекта такого уровня и такого масштаба, но уже что-то.

Разумеется, сейчас мы услышим много критических замечаний по поводу того, что же это за музей, где нет ни экспонатов, ни даже места, где музей должен появиться. Я напомню, что место, где произошло Ледовое побоище до сих пор точно не установлено, хотя его искали многочисленные экспедиции, и едва ли когда-нибудь оно будет установлено, так как береговая линия за 800 лет менялась много раз, да и вообще, довольно трудно ожидать, что на местности что-то особенное можно будет найти.

Но скажу, что вот это как раз и не так важно. Во-первых, у нашей страны, у отечественной музейной традиции как раз есть обширный опыт и создания музеев на ровном месте, и создания музеев, которые музеефицируют, «овеществляют» миф. А это и есть тот случай, когда будет музеефицироваться миф, и ничего в этом плохого нет, потому что в данном случае это не миф в смысле неправды, а миф, который выше всякой правды. Это тот миф, национальный миф, который формирует национальную идею, благодаря которому мы, русские – знаем, что мы такое, и кто мы такие. Поэтому такой миф не противостоит и не может противостоять никакой исторической правде, поскольку он выше всякой правды, он историю отражает и формирует.

Что касается создания музеев «в голом поле» – этот вид деятельности отечественной культуре тоже хорошо знаком. И здесь уместно воспоминание о так называемом «советском музейном буме» конца 70-х – 80-х годов.

Это очень интересное явление, могу кратко рассказать. В позднее советское время, во времена косыгинской экономики, когда была большая скрытая инфляция, большая масса денег, которая не покрывалась товарами народного потребления – её придумали возвращать в экономику через туризм. Именно тогда начались эти массовые туристические поезда, круизные теплоходы по Волге. И тогда было создано большое количество музеев, чтобы туристы могли их посещать. Самый известный пример того, как централизованно был спланирован и появился массовый туристический маршрут, насыщенный созданными специально объектами показа – «Золотое Кольцо» вокруг Москвы. У нас во многом на гребне этого музейного бума вырос Пушкинский музей-заповедник в Пушкинских Горах, вообще очень много было сделано для Пскова в это время. Музеи-усадьбы Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше, построенные в 1980-е от фундамента – тоже в этом ряду.

Словом, в создании музея на ровном месте, «на берегу пустынных вод» – ничего удивительного, тут опыт есть. И то, что Александр Иванович Голышев засветился в этой истории и будет в этом участвовать – это тот случай, когда старый мерин глубоко не вспашет, но и борозды не испортит. Александр Иванович – это как раз такой «универсальный солдат культуры», который искренне любит начальство, и прилежно делает все, что ему начальство укажет. Он, как говорится, «может копать, а может не копать»: в свое время он на посту директора музея со рвением отлавливал сотрудников, которые посещали церковь, теперь он ревностно насаждает Православие; когда-то он укреплял музей, потом передавал музейные объекты под ресторан: всё что прикажут сверху, Александр Иванович делает со рвением и дисциплинированно.

Так что вот такие новости в сфере культуры - слава Богу, наконец-то позитивные.

Хотя, позитивные ли? Ведь какая культура, такие и новости. Конечно, я был бы счастлив сказать: Псковской области из Москвы на культуру выделили средства, и мы сами знаем, что с ними делать, потому у нас такие классные люди работают и в музеях, и в комитете по культуре, что я верю: они замечательно все придумают, и нас ожидает нечто новое и прекрасное. Но так сказать пока, кажется, нельзя, поэтому радуемся, что деньги в область придут, деньги придут на хорошее дело, а местным про это не нужно будет думать, а только исполнять.

Вот пока позитивные новости в сфере культуры в нашем регионе такие.

Спасибо за внимание, с вами был Юрий Стрекаловский, «Культурная контрреволюция».  

Источник: Псковская Лента Новостей
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