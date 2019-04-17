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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о спектакле «R.E.P.L.I.C.A» и отставке Елены Яковлевой

17.04.2019 12:55|ПсковКомментариев: 0

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.
Теодор Адорно

В течение 15 минут расскажу о новостях культуры, тех, которые мне показались интересными, захватывающими и понятными.

Во-первых, продолжает цвести премьерами Псковский драматический театр. На Благовещение, 6 и 7 апреля, была показана нам новая работа. Это спектакль, который называется «R.E.P.L.I.C.A»: вот так латинскими буквами, с точками после каждой буквы. Как вы, вероятно, догадываетесь, название это аббревиатура, которая расшифровывается как «революционное, эксклюзивное, персональное, легальное, инновационное конструирование андроидов». И по названию вы наверняка поняли, что жанр – фантастика.

Кстати сказать, вообще по фантастическим текстам в театре ставят мало, об этом на встрече со зрителями говорил режиссер спектакля Александр Баркар, человек в нашем театре новый. Я на всякий случай напомню, что теперь главного режиссера у нас, слава Богу, нет, а спектакли создаются приглашенными режиссерами, которых успешно удается ангажировать для работы в псковском театре двум его руководителям: арт-директору Андрею Пронину и худруку Дмитрию Месхиеву (и мне кажется, что Пронин в этой деятельности более активен). До сих пор получается все хорошо, спектакли появляются все новые и новые, очень разные, как правило, удачные. Ну и вот теперь очередной пришелец, луганский москвич (а он из Луганска, но давно живет в Москве) Александр Баркар поставил нам очередной спектакль.

Александр Баркар

Я думаю, что «Реплику» ожидает успех, в том числе даже коммерческий. Как-то тут меня спросили: «На какой спектакль можно пойти с девушкой?». Вот на этот можно идти, смело ее туда ведите. Не скучно, на первый взгляд – не сложно, очень смешно. Да, там будет и смешно тоже, но вообще спектакль устроен как слоеный пирог, там много разного. Пьеса, по которой поставлен спектакль, называется «Хуманитас Инжиниринг», ее написала Мария Зелинская.

Сюжет заключается в том, что главная героиня, молодая (но уже не очень) женщина желает купить человекоподобного робота, с которым она (наконец!) «построит отношения». И есть некая фирма, которая предоставляет такую услугу, и всю первую часть занимает монолог о том, какие мужчины женщинам нравятся, а какие – «вот этого мне не нужно». И тут, конечно, нашлось, где разгуляться автору пьесы, очень точно использующей самые избитые места из популярной психологии отношений между полами – «Женщины с Венеры, мужчины с Марса» Джона Грея, скетчи Марка Гангора, ну и так далее. Причем подается это все прямо в стилистике стендапа, через прямую цитату: гаснет свет, героиня берет в руки микрофон, и произносит заклинание «или вот, например, он...» А поскольку и эта литература, и эта стилистика нынче очень популярна и, что называется, находит отклик, то и спектакль найдет отклик в сердцах зрителей – тех, кто любит такой вот юмор в стиле Гришковца или «Квартета И». И, если вам такой театр нравится – смело идите: в первом действии там такого много.

Но спектакль вовсе не так прост как кажется. Это становится видно во второй его части, когда построенный в точном (или не очень) соответствии с пожеланиями главной героини появляется, так сказать, предмет ее мечтаний, и начинаются «испытания образца». С которым сразу начинаются сложности.

Немного поспойлерю: потом окажется, что испытуемым является не робот, которого создала героиня, а... она сама. А затем и вовсе нечто совершенно неожиданное, что-то, что нам предложил Александр Баркар своим прочтением пьесы Марии Зелинской. Но не хочу вас лишать удовольствия внезапной головокружительной перипетии, которая случится буквально на последних минутах спектакля.

Как я уже говорил, спектакль, вполне вероятно, будет иметь коммерческий успех, в том числе – и за пределами нашего театра, поскольку он поставлен так, что его легко будет вывозить, как пошутил на премьере Андрей Пронин, «даже в Дедовичи».

Не знаю, почему именно Дедовичи здесь всплыли (это такой милый городок с электростанцией, гостиницей и домом культуры), но, действительно: всего три актера, весьма простая сценография, довольно аскетичные, хотя очень изящные декорации, очень классная музыка (американской группы VAST) и сюжет, который, несомненно, понравится широкой аудитории – отличная конструкция для гастролей, спектакль, который «встанет» практически на любую сцену.

Эта простота технического решения вовсе не означает, что спектакль прост или, тем более, примитивен. Как я уже говорил, это действительно многослойный спектакль, и для тех, кто придет, чтобы посмотреть «историю любви» и остроумные шутки – будет и история любви, и шутки. Но если кто-то пожелает на этом спектакле углубиться в философские и психологические вопросы и проблемы – тот их там тоже найдет.

Особо хочется отметить работу Натальи Петровой исполняющую главную роль. Совсем недавно была другая премьера, большой спектакль, где Наталья играла также главную героиню – это «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь. Теперь новая большая работа, и если в одной из передач я по поводу «Гробницы» высказывал какие-то критические замечания и в адрес спектакля, и в адрес исполнительницы, то здесь, несомненно – попадание в десятку. Наталья в этой роли очень органична, она совершенно в рамках ее актерских возможностей. Видно, что и режиссер профессионально, очень конкретно и четко ставил актерские задачи, и что задачи эти выполняются осмысленно и с видимым удовольствием. А когда людям нравится то, что они делают, часто это нравится и окружающим.

Словом, сходите на спектакль, я думаю, не пожалеете. Берите с собой мам, друзей, старших и младших сестер, бабушек, подруг – всем понравится.

Теперь совсем о другом. Два очень важных события произошли на днях, оба они связаны с охраной и реставрацией памятников истории и архитектуры, которыми, как известно, так богата Псковская земля.

Во-первых, подала в отставку Елена Александровна Яковлева, которая возглавляла комитет по охране объектов культурного наследия начиная с его возникновения в 2013 году.

Елена Яковлева

Довольно неожиданно прозвучало сообщение об этой отставке, причем сначала появились какие-то слухи, потом они подтвердились, и лишь потом было названо имя преемницы Яковлевой на этом посту, теперь комитет возглавит Наталья Тихомирова. Разные высказывались гипотезы, почему эта смена произошла; говорили о том, что Елена Александровна не сработалась с новой губернаторской командой. Не знаю, так это или нет, но для меня новость об этой отставке, конечно – печальная. С Еленой Яковлевой всегда общаться мне было интересно, она профессиональный археолог, настоящий ученый, до того, как возглавить Комитет по охране памятников, она была директором Псковского археологического центра. И это была не просто административная должность, Елена Яковлева – ученая, на счету которой настоящие археологические сенсации, крупнейшие находки, которые ей посчастливилось сделать и опубликовать, десятки научных трудов. Словом, интеллектуальный и профессиональный уровень Елены Александровны чрезвычайно высок, и сфера, которой она занималась, ей была знакома и близка.

Да и просто человек с хорошей грамотной русской речью, широким кругозором и развитым интеллектом очень радовал на посту руководителя Комитета по памятникам, особенно если вспомнить, кто до Яковлевой со стороны государства занимался вопросами охраны памятников. Сейчас многие, боюсь уже позабыли этот длившийся десятилетиями унылый бардак, так я напомню: многие годы этим занимался Александр Иванович Голышев, советский чиновник из 1970-х годов, которого потом внезапно в начале нулевых сменил юный менеджер Виктор Остренко – в принципе, очень симпатичный парень, но совершенно не готовый ни тогда, ни сейчас к этой деятельности ни по качеству образования, ни по уровню кругозора. После Остренко этой темой занималась Зинаида Иванова, директор культпросветучилища, а потом снова возник Голышев.

Вот такая вот чехарда на протяжении десятилетий, когда на этом важнейшем в нашей области посту (а мы тут живем в окружении десятков тысяч памятников, мы жители одного из важнейших в этом отношении регионов мира) находились либо случайные люди, либо вот этот советский старец. На таком фоне появление Елены Яковлевой было, конечно, как глоток свежего воздуха, а то, как она находила способы выстраивать отношения в балансе между бизнесом, церковью, государством, общественностью – несомненно, делало ей честь.

Теперь она на этом посту работать не будет, и эта новость особенно важна на фоне другой: во Пскове побывал председатель совета автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин. Вместе с десантом московских чиновников, губернатором Псковской области и (это важно!) вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в течение двух дней они смотрели наиболее важные памятники, которым требуются срочное и масштабное финансирование реставрации. В первую очередь такими памятниками были названы объекты, которыми ведает Русская Православная Церковь: Мирожский монастырь, Снятогорский монастырь, Печорский и Святогорский монастыри. Хотя и усадьба Волышово не осталась без внимания.

Были озвучены планы финансирования: это по нашим масштабам огромные деньги. Около 12 млрд рублей за ближайшие 5-6 лет будут потрачены на реставрацию памятников культуры и архитектуры – сумма, сопоставимая со всем бюджетом Псковской области.

Новость, конечно, хорошая. Но любопытно, как эту позитивную новость восприняла общественность, так сказать, профильная. В частности, в Интернете есть группа «Защитим исторический Псков» (больше двух тысяч участников, создатель и один из модераторов – депутат-яблочник Лев Шлосберг), где произошла некая паника по этому поводу: «а как же мы теперь будем все это контролировать?!» и «вот снова у нас слияние Государства и Церкви».

Забавно, что «защитники исторического Пскова» видят себя в первую очередь в качестве контролеров чужой работы. Вот, видимо, кто-то будет Псков хранить и восстанавливать, а эти вот самопровозглашенные защитники придут и проверят, как это будет получаться.

Ну а поскольку сейчас «демократические силы» в обязательном порядке сделались еще и антиклерикальными, то сама мысль – что именно вместе с Церковью вместе это будет происходить, и именно Церковь является локомотивом и инициатором реставрации памятников – вот это людей очень «нагрело».

О том, как выстраиваются отношения «защитников старины» с Православной Церковью, я много историй знаю, одну из них расскажу; она меня впечатлила. Как-то я присутствовал на заседании экспертного совета при Комитете по охране памятников. Там разбирали ситуацию с руиной храма в Феофиловой пустыни: оказалось, что он не включен ни в один список памятников, не описан – словом, с точки зрения органа охраны культурного наследия его попросту не существует. «Общественники» настаивали на включении в списки и взятии под охрану. Дело, конечно, хорошее, но меня поразила мотивация того, зачем нужно именно сейчас и срочно начинать охранять это памятник. Оказывается, началось возрождение монастыря и «попы могут начать его реставрировать или что-то без разрешения построить рядом».

Останки Успенского храма в Феофиловой Пустыни

То есть еще раз: люди десятилетиями ездили и ходили мимо этой руины церкви, которые сотни раз проезжали мимо по дороге Псков Петербург. И ничего в душе у них не шевельнулось, рука не поднялась, мысль даже не возникла что-то сделать, не в плане реставрации – просто на охрану хотя бы поставить, включить в список памятников. А там, между прочим, не простое место, там по преданиям Император Александр Благословенный бывал и жертвовал на храм этот. И когда-то храм был замечательный, есть предположение, что чуть ли не Стасов его проектировал. Но – руки не доходили. А вот когда Церковь начала там работу, когда «попы зашевелились»: расчистили территорию, разгребли многолетнюю грязь вокруг, начали строительство нового храма поблизости, когда появились кельи и службы – вот тогда «защитники истории» стали думать, как бы эти попы что-нибудь там не испортили: «А давайте-ка мы возьмем теперь храм на охрану, чтобы не дать им что-то испортить».

Василий Петрович Стасов (1769-1848) – русский архитектор, один из основоположников русского ампира. (Автор изображения: Варнек Александр Григорьевич)

Такой подход, мягко говоря, печалит. А вот то, что у нас теперь церковь – локомотив реставрации, меня наоборот, радует. Я человек уж не молодой, и я помню, как выглядели, например, Елизаровский и Крыпецкий монастыри. Да, собственно, как выглядели практически все храмы Пскова и окрестностей 30 лет назад. Руины это были. Деревья, которые с крыш росли, мерзость запустения, мусор внутри и вокруг. И то, что произошло за эти годы – это удивительное возрождение. Единственный род памятников, которые массово избежали казалось бы, неминуемой гибели – это те, что оказались в руках Церкви. Да, не всегда реставрация была удачной, даже не всегда научно обоснованной. Но памятники живы; по крайней мере, у них есть теперь будущее, которого не было бы, если бы Церковь за них не взялась.

Так что новому главному государственному специалисту по охране памятников Наталье Тихомировой, думаю, стоит в первую очередь пожелать в интересах здравого смысла и сохранности памятников находить общий язык не только с самопровозглашенной общественностью, СМИ, интернет-активистами и так далее, не только с государством в лице губернатора, но и обязательно – с Русской Православной Церковью. Которая в лице митрополита Тихона эти большие возможности для реставрации на нашу землю принесла вновь.

С вами был Юрий Стрекаловский, «Культурная контрреволюция» на «Эхе» во Пскове, до свидания.

Теги: #эхо москвы в пскове #культурная контрреволюция
Источник: Псковская Лента Новостей
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