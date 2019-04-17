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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: искусство по-прежнему в большом долгу…

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно

Здравствуйте, «Эхо Москвы» в Пскове, Юрий Стрекаловский у микрофона, программа «Культурная контрреволюция». Сейчас 15 минут поговорю о культуре: что увидел за эти дни, что понял и чего не понял. Предлагаю вам, так сказать, «доброжелательный и наивный взгляд со стороны».

Ну что: во-первых, неотвратимо приближается «чудище обло, озорно, стозевно и лаяй», которое называется «Ганзейские дни». И, похоже, в связи с этим начинается паника и тремор. Организаторы, кажется, поняли, во что они влипли, и начинается какая-то беготня: «Граждане, мы накануне грандиозного шухера».

Например, 12 апреля очередной проект «ганзейского знака» был представлен на странице в Фейсбуке главы города Пскова Ивана Николаевича Цецерского. Я напомню - третий год продолжается нелепая эпопея с выбором и самого этого «знака», и с местом, где «знак» должен стоять.

- В 2017 году был проведен некий конкурс и предъявлены эскизы; результаты этого конкурса почему-то потом забыли.

- Несколько месяцев назад случился скандал: Иван Цецерский вдруг сообщил, что будет изготовлен «знак», который сделают из пластмассы, и внешне он очень напоминал значок от «Жигулей». Значок этот тогда засмеяли и забраковали, а потом еще и оказалось, что его дизайн и вправду украден, это какой-то сувенирный ширпотреб с корабликом, продающийся в интернете - он и лег в основу этого представленного Иваном Цецерским «Ганзейского знака».

- После этого предложили еще один вариант: проект художника Игоря Шаймарданова.

И теперь вот снова Цецерский предъявил еще одно «творение», вроде как некоего белорусского автора. О нем известно, что там имеются два купца, один в шубе и кафтане, другой в камзоле - и это, по мнению Ивана Николаевича нужно согласовать и установить, во что бы то ни стало и как можно скорее, потому что «время уходит». В этой связи глава города и его «Ганзейская команда» мечутся как зайцы и пишут в интернетах отчаянные сообщения что «кому надо тот и пусть согласовывает» (так и написали - ЮС), а не то - о ужас! - не будет вовсе во Пскове у нас «ганзейского знака».

Вообще «ганзейский знак» уже становится каким-то мемом, Это все, конечно, довольно смешно.

Причем видно, что Иван Цецерский и его команда искренне не понимают - что же так не нравится псковичам, почему они эти значки отвергают один за другим и еще и смеются над ними.

А причин тут две. Во-первых, надо отдать им должное: они действительно художественно чрезвычайно убогие. Во-вторых, они выбираются каким-то странным и случайным образом, без всякой понятной процедуры. А, поскольку времени до начала торжества остается мало, буквально считанные недели, то все это начинает приобретать уже привычный для Пскова характер скандальной истерики.

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Почему это так происходит? Причин опять же две: эскизы выбирают без всякой понятной процедуры, волюнтаристски и хаотически, просто потому что вообще управление в городе вот такое: хаотическое, дерганое и волюнтаристское; как говорят с трибун - «маловысокопрофессиональное».

А такие чудовищные «высокохудожественные» проекты Ивану Николаевичу нашему уважаемому нравятся. И ведь видно, что человеку и его окружению искренне не понятно, что ж плохого в тех значках, которые они предлагают поставить на улицах Пскова, для того, чтобы наш город ими, так сказать, «украсить». Несомненно, самому Ивану Николаевичу нравятся эти пластиковые ладьи и оловянные купцы, и он, наверно, с удовольствием поставил бы себе такое дома в серванте или на огороде на даче.

Но тут личный вкус вступает в трагическое противоречие и с представлениями профессионалов (искусствоведов и архитекторов), и с представлениями о прекрасном множества жителей нашего города.

В самом деле: если все и впрямь вообразить на улицах Пскова - это ж беда: уж точно Псков краше не станет. В серванте или на огороде, в частном порядке, из уважения к владельцу это еще можно было бы как-то выдержать, но в окружении шедевров архитектуры и чудесных природных ландшафтов, которые все ж таки пока еще имеются в Пскове - это смотрелось бы, конечно, и убого, и ужасно.

Впрочем, если серьезно, тут дело не только в самом Иване Николаевиче, а в том, как у нас в городе уже давно складываются отношения с малой скульптурой.

Если монументальная скульптура у нас есть и памятники, по крайней мере, вполне профессионально выполненные, и, как правило, обоснованно и понятно расположенные: Ленин в центре города, Киров у обкома КПСС, героический солдат Первой мировой у вокзала, где формировались воинские эшелоны, Александр Невский на горе Соколихе, мимо которой проходило его войско. Княгиня Ольга (2 шт. - одна смотрит на основанный ею Троицкий собор, другая отвернулась от гостиницы с интуристами), то с малыми скульптурами сложнее.

Давайте их тоже кратко перечислим. Пожалуй, единственная действительно хорошая, и располагавшаяся в понятном правильном месте, - это «Два капитана» возле теперь уже бывшей детско-юношеской библиотеки, где в то время, когда памятник появился, находился уникальный музей романа (историческое здание, кстати, тоже связано с романом и упоминается в нем).

Наиболее известная и популярная, к сожалению, - это «Скобарь» в Детском парке. Как он там появился - до сих пор загадка. Без особых согласований и обсуждений, просто взяли и поставили. Художественно, конечно, он ужасен. Отталкивающее дегенеративное лицо, непропорциональная фигура с руками длиннее ног, нелепый наряд в стиле «а-ля рюс». Если автор памятника таким образом представляет себе псковичей, а теперь и гости города таким образом представляют себе дух Пскова, если и мы, выходит, как-то солидаризируемся с этим взглядом - раз это терпим в центре нашего города, - то это чрезвычайно печально. Его бы, конечно, взять, выбросить да и позабыть - этого «Скобаря».

Фото: tripadvisor.ru

Есть еще один солдат Первой мировой, который стоит на набережной Великой у бывшего штаба Северного фронта - ему там повелел стоять сам министр культуры Мединский. Памятник скверный, халтурный, очень понятно и видно, как он был сделан: это «мужская фигура в состоянии покоя», на которую не очень тщательно навесили что-то, напоминающее военную форму Первой мировой войны, а в руку сунули винтовку. Если памятник осмотреть со всех сторон, то отлично видно, как проступает основа, «обнаженная натура»: торс, ягодицы. То есть когда-то это просто была модель, которую удалось, немного переделав, продать под видом «памятника солдату». Впрочем, дело это не редкое; так же, например, «устроен» питерский «Городовой» на Малой Конюшенной.

Есть еще, к сожалению, большое количество разных самодельных памятников и памятных знаков. Например, памятный знак флотоводцам на набережной Великой - с цепями, якорями и нелепым игрушечным маяком.

Кстати, рядом с этими флотоводческими камнями до недавнего времени стояла очень хорошая и оригинальная скульптура - кованый силуэт китовраса, мифического существа из древнерусских легенд, созданный на основании псковских художественных источников. Вписанный в круг из кованого черного железа, он превосходно выглядел на фоне крепостной стены; была очень удачная игра фактур (ковка и известняк), особенно это все подчеркивало освещение прямыми и отраженными от зеркала воды лучами заходящего солнца.

Но эту красоту оттуда, к сожалению, убрали. Почему? Оказывается, по причине жалобы со стороны отставных военных моряков, которые решили, что памятнику у крепостной стены не место. Военных моряков я, разумеется, очень уважаю. Но, боюсь, они не всегда все понимают в искусстве - китоврасу там было как раз самое место. Сейчас он нашел пристанище на территории Псковского драматического театра, поближе к своему создателю Александру Стройло, который работает там художником. Но, конечно, там он смотрится совсем иначе, не так выигрышно и фактурно. Жалко, это был хороший памятник, который мы практически потеряли, поскольку он вырван из пространственного контекста, в котором был задуман.

Есть еще огромное количество каких-то камней, которые расставлены по всему городу и названы «памятниками» и «памятными знаками». Такое простое и элегантное решение: нужен памятник? - притаскиваешь очередной валун и объявляешь, что вот это «памятник таможне», а это - «памятник политическим репрессиям»; этот камень символизирует расстрелянных оккупантами в 1941 году, а этот - место, на котором был дом Вениамина Каверина.

«Памятник таможне» (на пересечении ул. Советской и Некрасова» (фото: pleskov60.ru)

Ну и, наконец, уже полный трэш - самодельные деревянные скульптуры, которые мастерят шаловливые ручонки из управления городского хозяйства. Когда в городе «санитарно» пилят деревья, остаются пни и столбы, из которых делают то грибы, то медведей, то еще каких то тварей. Тварей каких-то наркоманских, такое впечатление, как будто под ЛСД их сделали. Словом, безумие, ад и кошмар.

На этом фоне мой личный выбор, мои любимые памятники: «Железный Человек» и «Внутренний Стержень». К сожалению, мало кто знает эти замечательные работы. «Железный Человек» - это такое страшилище, которое творческие люди сварили из рессор и прогоревших глушителей и установили рядом с шиномонтажом на Вокзальной улице. Сейчас, к несчастью, его куда-то утащили оттуда. Считаю, что памятник этот вполне соответствовал общей эстетической и политической ситуации в городе; впервые ночью и неожиданно я его увидел - сильное впечатление, отличная вещь.

Ну и, конечно, номер один в рейтинге - это «Памятник Внутреннему Стержню», концептуальное художественное высказывание, одинокий штырь, который стоит на месте, где должны были поставить памятник героям Первой мировой войны. Собственно, на этот штырь героя империалистической войны и должны были надеть, там уж и место подготовлено было, и даже подсветка организована (она, кстати, исправно работает, в отличие от окрестных фонарей). Но место вроде как не понравилось Мединскому или кому-то из культурной общественности, и теперь в этом скверике между Золотой набережной и Шпагатной фабрикой стоит то ли кол, то ли штырь, который местные остряки называют «памятник Внутреннему Стержню». И мне кажется, нужно прекратить споры и именно его назначить Ганзейским знаком и оставить в назидание и память потомкам.

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Впрочем, довольно грустно мне смеяться над главой города и всей этой историей со знаком, и не только потому что вообще у нас с этими памятниками печальная ситуация и системный кризис, длящийся десятилетиями.

Тут история отчасти личная.

В Пскове, по крайней мере до недавнего времени были хорошие мастера, которые могли и хотели город украсить своими работами. Год назад от нас ушел Евгений Вагин, мой друг, кузнец и скульптор, который придумал и создал огромное количество прекрасной малой кованой скульптуры: остроумной, интересной, смешной, запоминающейся, талантливой. Но ему, к сожалению, почти нигде в Пскове не удалось свои работы разместить. Вместо того, чтобы украшать наши скверы, улицы, площади, набережные, они стояли во дворе его мастерской.

Почему? Потому что были огромные сложности с согласованием, какие-то мутные «комиссии» вечно находили причины их не допускать. Зато всякий хлам, как видим, как-то получалось согласовывать, или вовсе его тащили на улицы явочным порядком, без всяких согласований - я не знаю.

Год назад Евгений Вагин погиб, покончил с собой, и это как-то восприняли как само собой разумеющееся, как будто он от насморка умер. Поскорбели, повздыхали, всплакнули. Послушайте: талантливый, успешный человек вот так вот страшно ушел из жизни. Я уверен, что это произошло, потому что он почувствовал себя в нашем городе невостребованным, ненужным.

После смерти его была создана какая-то комиссия по его наследию, прошло больше года, результатов видимых нет. Где работы Евгения Вагина? Вероятно, хранятся где-то в музейных хранилищах, но сейчас их нельзя увидеть даже там, где они были сосредоточены при жизни автора - на территории созданного им Псковского кузнечного двора. А ведь они должны стоять на улицах Пскова, радовать нас всех, напоминая о своем авторе. Но о них никто даже не вспоминает, вместо этого - паника, беготня, возня и истерика по поводу Ганзейского знака.

Прости нас, Женя.

Теперь нечто совсем другое: о театральной жизни.

У нас 11 апреля состоялась очередная премьера, спектакль так и называется «Очень громкая премьера». Как написано в программке: «оглушительная комедия по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера в переводе Сергея Самойленко, режиссер Талгат Баталов».

Театр наш в последнее время радовал, поэтому мы все пошли, был полный зал. Тем более, изнутри театра спектакль очень нахваливали и звали; говорили, что ставится ну очень смешная комедия, прямо уморительно смешная, животики надорвете.

И очередной режиссер, который к нам приехал - Талгат Баталов - довольно известен. Насколько я помню, у него, несмотря на молодость, уже было две номинации на «Золотую маску», и работает он в технике такого современного и необычного театра, перформативного, или документального, театра, который существует вне сцены. Site-specific art, «спектакль-прогулка», «спектакль-квест» - вот это вот все, ну вы знаете. Он, кстати, два года назад, делал что-то такое в Пушкинских Горах в рамках Пушкинского праздника поэзии.

Талгат Баталов (фото: gogolschool.ru)

Не знаю, как остальных, а меня постигло большое разочарование. По-моему, театральные зазывалы этот спектакль сильно перехвалили, мягко говоря.

Это, действительно, комедия, такой ее «поджанр»: спектакль, в котором показан спектакль. То есть в спектакле изображается, показывается, как ставят спектакль; это и есть содержание пьесы. И шутки такие «внутритеатральные», в них обыгрываются разные внутритеатральные смешные ситуации, смешные характеры, смешные «общие места» театральной жизни: пьющий неудачник-актер, резонер-завпост, случайно попавший в свое кресло режиссер, который всех называет «зайчиками».

Это уже само по себе, конечно, в двух шагах от пошлости. Очень часто в этом поджанре работают коммерческие антрепризные театры. И вроде как псковская «Премьера» и задумывалась как сатира на такой антрепризный театр, который, конечно, нам всем надоел.

Сатира есть, но только она не смешная.

Природа смешного в этом спектакле строится на дистанции между как бы плохим театром, который показан в пьесе, и нами - актерами и зрителями, которые эту дистанцию выстраивают и осознают. То есть, еще раз: как бы хорошие актеры играют как бы плохих актеров, которые ставят плохую пьесу под руководством плохого режиссера, в плохом театре - и это вот смешно. Как бы.

Но вот ведь незадача: в «Очень громкой премьере» на сцене Псковского театра этой дистанции практически нет. Может, ее ненароком снесли в процессе подготовки спектакля, а может, создатели с самого начала переоценили ее, так сказать, потенциальную величину.

Так что, с комедией случилось самое страшное: было, на мой взгляд, не смешно. Помните, Кнуров говорит в «Бесприданнице»: «Никогда такой голодный я не уходил со званного обеда», - вот так никогда не было мне скучно, как на этой «искрометной веселой комедии».

И я не один был такой. Нет, конечно же, были люди, которым нравилось; вот, например, 11 апреля в 17 ряду сидел паренек, который все время хохотал. Но, если вы посмотрите видео на сайте театра, как актеры выходят на поклоны, то даже там заметите: веселья на сцене значительно больше, чем в зале.

Словом, этот двухчасовой капустник, все это унылое кривляние, конечно меня очень разочаровало. И мне было бы жалко актеров, но, боюсь, им происходившее нравилось, к сожалению. Но про наших актеров и про наш прекрасный театр я, конечно, в жизни никогда ничего плохого не скажу.

Я лучше поделюсь вот какой крамольной мыслью: а вдруг модные театральные эксперименты, все эти спектакли-прогулки, иммерсивные, перформативные, документальные и вербатические спектакли ставят люди, которые просто не в состоянии поставить обычный, «нормальный» спектакль? Обычный, который играется со сцены, но при этом интересный и смешной, если это, например, комедия.

Не знаю. Наверное, нет.

Жалко, что так вышло с этой несмешной смешной комедией, конечно. Впрочем, посмеяться в нашем театре есть где - я сейчас говорю серьезно. Есть смешные моменты в «R.E.P.L.I.C.A», очень смешные вещи есть в «Ионыче». И больше 10 минут хохотал я на «Чуке и Геке», кстати, сходите, посмотрите, отличный спектакль. Ну, вот а здесь такая «комедия», которая у меня даже улыбку не вызвала.

Словом, гора родила мышь, это несомненная неудача на мой взгляд. Музыканты называют такое «кикс» - это когда трубач собирается взять высокую красивую ноту, все приготовились, а получается такой... «кикс». Жаль.

Впрочем, не бывает, чтобы все было хорошо и не было неудач, и я желаю псковскому театру и Талгату Баталову успехов в будущем.

Словом, «искусство по-прежнему в большом долгу», поэтому будем следить за развитием событий. С вами был Юрий Стрекаловский, «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Культурная контрреволюция».