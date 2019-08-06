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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: что не делать с этим городом?

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно.

Сегодня давайте пусть будет не обзор прошедших событий, давайте поговорим о будущем. 25 июля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей прошла пресс-конференция, где обсуждались новые правила градостроительной деятельности в нашем городе. Принимали участие разные уважаемые люди - например, начальник регионального управления архитектуры и градостроительства Евгений Шапкин, глава администрации города Александр Братчиков, ряд застройщиков, например, Владислав Абрамов, член общественной палаты Алексей Кириллов, депутат Федор Постнов (это тот, который ратует за права инвалидов), и ряд других ответственных работников.

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Надо сказать, что каждый раз, когда такие люди собираются говорить о будущем, связанном со строительством во Пскове, мне становится не по себе. И дело не в конкретных претензиях к Братчикову или Кириллову, их у меня, например, нет - в отличие от Ивана Николаевича недоброй памяти Цецерского. Просто вообще, когда люди профессионально занимаются строительством в нашем городе и, в качестве «представителей власти», этому процессу ассистируют, лично у меня не сложилось привычки ждать чего-то хорошего. Так что стенограмму этой пресс-конференции я читал с некоторым трепетом. И надо сказать, что, видимо, напрасно, опасения пока не подтвердились. Не знаю, что будет дальше, потому что дьявол обычно кроется в деталях, как говорится, но первое, что меня вдохновило и обрадовало, это то, что не включили эту вечную шарманку: «город должен развиваться». А вообще-то почти всегда все градостроители и застройщики с этого начинают разговор: развивать им нужно город наш, а то до них он что-то не развивался полторы тысячи лет.

И развитие почему-то очень часто видят только в таком ключе: «а дайте нам что-нибудь снести в центре и построить новое». Снести – потому что реставрировать дорого и тяжело, а сносить, к сожалению, есть что, потому что значительная часть центра Пскова – это руины. И тут я ожидал чего-то такого подобного, но просчитался. Пока, по крайней мере, на словах, в центр города они не лезут, и никаких таких идей по этому поводу не высказывали, за исключением площади Ленина, но об этом позже.

На пресс-конференции в основном речь шла о новых правилах градостроительной деятельности, обсуждались правила нового строительства и новые нормы. Говорили больше о районах новостроек, и это очень разумно, потому что новое строительство в основном всё же происходит на окраинах города, и там как раз чёрт знает что творится. Но, когда люди начинают философствовать и изображать из себя урбанистов и градостроителей, взоры их почему-то обращаются к центру города, который «нужно развивать».

Между тем, центр Пскова совсем «развивать» и не нужно, по крайней мере, методом строительства. Я глубоко убеждён в том, что центр быть объявлен заповедником, в котором всякое новое строительство запрещено и неуместно, потому что центр Пскова не нуждается в новом строительстве, тут уже все давно построено. А когда эти люди, называющие себя девелоперами и архитекторами, начинают рассказывать о том, что они центр исторического города намерены развивать, дополнять и обогащать, хочется им сказать: вы на себя посмотрите, что вы можете обогащать, чем вы гордитесь, что вы сами-то сделали? Заправку и торговый центр? Дом не площади Десантников?

И когда они же рассказывают в сотый раз про Париж и Эйфелеву башню, которая была новшеством, и все протестовали, а теперь это символ Парижа, то хочется таких людей просто задушить, потому что: ребята, вы, те, кто в центре что-то строили последние 20 лет, вы уж точно не Эйфели.

Да уж… Не Париж…

Повторюсь, центр Пскова уже есть- небольшой, цельный, компактный, сложившийся, удобный и более-менее прикрытый охранный законодательством. И не нужно никому сейчас в него лезть с новым строительством, здесь может быть только благоустройство и реставрация, тем более, что реставрировать нужно много чего, город зияет руинами, и 100% этих руин - результат преступного бездействия или идиотского действия городских и областных властей.

Все эти руины на ближнем Запсковье, на Романовой горке, дом Печенко, прекрасная усадьба деревянная начала 19 века на улице Красных партизан, дом Сафьянщикова – это все бывшее либо расселённое муниципальное жилье, либо бывшие государственные учреждения. Например, уехала дирекция областной филармонии, которая располагалась в «доме предводителя дворянства», во дворе между Советской и Некрасова - и дом XVII века на глазах, за считанные годы превратился в руину. Или как дом Печенко, шедевр древнерусской архитектуры, бывшее муниципальное жилье, которое было расселено, как несоответствующее никаким нормам, а потом брошено на произвол судьбы. Тоже руина.

Сценарий всегда один: дом остаётся без хозяина, там неизбежно заводятся бомжи и пионеры, которые жгут костры и пьянствуют, потом это заканчивается пожарами и стоит без крыши. Проходит пара лет - и вот руины.

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А потом начинается - «дайте городу развиваться, давайте мы это снесем».

И, если такие объекты, как дом Печенко, это всё же памятники федерального значения, их просто так снести никто не даст, то огромное количество домов на моем любимом ближнем Запсковье прямо сейчас находятся под угрозой уничтожения. Сейчас они стоят брошенные и гниют. А когда они догниют до конца (а именно этого, видимо, хотят их владельцы, которые за копейки купили их у муниципалитета), их придется снести и построить какую-нибудь дрянь. Как это уже произошло с бывшей учительской семинарией на углу Поземского и Волкова.

Так вот: ни о каких таких сюжетах в упоминавшейся пресс-конференции я не услышал. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что не заявляют о намерениях ломать что-то в центре. Плохо потому что как будто эту проблему градостроители и градоначальники не видят и не замечают.

Словом, руки прочь от центра города, если не можете ничего со старыми домами сделать, дайте им умереть достойно. Но, конечно, нужно делать выводы и наказывать тех, кто довел дома до такого состояния и стремиться к тому, чтобы это не повторялось. Способ тут один – у исторического, ценного для среды дома не должно не быть хозяев.

Ни дня он не должен простоять бесхозным. И если оттуда выезжают жильцы в связи с его ветхостью, или организация в связи с переездом в другое здание, то дом нужно не оставлять пустым, не выставлять на торги и не пытаться продать за миллионы – всё равно не купят, а отдавать социально-ориентированным организациям и поддерживать их грантами на работу и восстановление дома. Потому что настоящий хозяин обязательно обеспечит если не восстановление, то хотя бы поддержание в живом состоянии, не допустит протечек и нарушение теплового контура.

Хороший пример - Дом Сафьянщикова, где уже два десятка лет находится объединение художников. Они его, конечно, не реставрируют, но поддерживают в живом состоянии, даже после несчастья, которое случилось в начале этого года, после пожара дом все-таки удалось восстановить силами общественных организаций и неравнодушных псковичей.

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Далее, возвращаясь к тому хорошему, что услышал на пресс-конференции.

Почему-то когда говорят о городской архитектуре опять же почти всегда имеют в виду центр. Но центр занимает всего лишь несколько процентов площади города, а подавляющее большинство площади - новостройки.

Псков, по факту, город новостроек, а не город исторического центра - это очевидно, если взглянуть на карту.

И очень разумно, что большая часть разговора была посвящена именно тому, какими новостройки будут в будущем, новым градостроительным правилам.

Много интересного, полезного и правильного удалось услышать. В первую очередь это касается увеличения норм на количество парковочных мест. Это - наконец-то! - тотальный запрет на организацию парковок во дворах, создание единого дизайн-кода, регламентирующего внешний вид зданий, включая размещение вывесок, требования в новостройках к единообразному остеклению балконов и лоджий, даже типовых креплений кондиционеров.

Повторюсь - всё это не может не радовать.

Так что, возможно, в том кошмаре и аде, который сейчас творится в районах новостроек, которые не озеленены, заставлены автомобилями, изуродованы ларьками и вывесками, удастся навести хотя бы минимальный порядок.

Хотя, если уж начистоту, то появление в Пскове пусть даже современных, рационально спланированных многоэтажек меня ничуть не радует: я не люблю это все.

Мне могут сказать: где же люди будут жить?

Ну да, где-то должны жить, но я вообще считаю, что Псков с его двумястами тысячами жителей перенаселен. Это в каком-то смысле парадоксальная мысль, ведь Псков считается небольшим городом. И правда, это самый маленький областной центр в России, если не считать «столиц северного Кавказа». Но он перенаселён и, вообще-то, должен быть меньше.

Что я имею в виду?

Нужно помнить, что во Пскове практически нет коренного населения, восходящего к довоенным псковичам. Почти все мы, нынешние жители Пскова, никакого отношения к старому Пскову не имеем, мы все сюда понаехали. Подавляющее большинство нынешнего населения Пскова это участники нескольких послевоенных миграционных волн или их потомки.

Две самые заметные волны последнего времени - те, кто приехали из республик Советского Союза в 90-е годы, и нынешнее явление – пенсионеры, которые в нулевые активно переселяются в Псков из Москвы, Санкт-Петербурга и с «северов».

Были и другие волны, например, первая - жители окрестных деревень, которых согнали восстанавливать город сразу после освобождения, или люди, связанные с пединститутом или политехом, приехавшие преподавать, или те, кто связан с армией, с 76-й дивизией ВДВ.

Но самая главная и крупная волна - люди, приехавшие работать на заводы в 50-80 годы. Это огромное большинство.

Все это к тому, что мощная миграционная волна, населившая послевоенный Псков, была связана с промышленностью, которой теперь практически нет, и поэтому половина населения Пскова совершенно зря здесь живет, непонятно чем занимается, держит её тут только инерция и единственное жилье. Это те, кто выживает на маленькие зарплаты, пытается друг другу что-то продать и вообще не ясно, зачем они тут.

Людей этих, конечно, жалко, и понятно, что никуда они отсюда не денутся, никто ни создаст программы по переселению, ни насильно их отсюда не выселит.

И, поскольку они должны где-то жить – возникли и продолжают расти эти современные, раздутые, уродливые районы новостроек.

Поэтому, конечно же, те попытки городских властей хоть как-то облагородить, привести в норму «человейники», которые все равно возникают на Дальних Завеличье и Запсковье, нельзя не приветствовать.

Хотя по большому счёту я всё равно уверен: бетонные муравейники – это мина замедленного действия для нашего города; дети, которые вырастают в таких домах, окружении – им сложно привить чувство красоты, а взрослых, которыми они становятся, трудно заставить с уважением относиться к культурному наследию города.

Такой вот подход у меня: мизантропический и пессимистический.

Наконец, что касается центра города.

На пресс-конференции об этом было немного, но ожидаемо вызвало – в сравнении с остальным – самую шумную и бурную реакцию.

Это судьба площади Ленина, о которой Александр Братчиков высказался осторожно, в том смысле, что там нужно что-то менять и благоустраивать, есть пожелания, чтобы она стала более человечнее. Если привести точную цитату, он сказал, что «площадь в своем нынешнем виде устарела, рушится бордюрный камень, хотелось бы там видеть фонтан, скамейки, необходима доступная среда». Далее встал вопрос по памятнику Ленина, Братчиков сказал, что «вопрос непростой, часть людей будет за то, чтобы его не было, скорее всего это будет молодежь, другая часть будет против того, чтобы памятник снесли в рамках реконструкции площади».

Ну и коммунистическая партия, которой обычно не видно и не слышно, сразу выступила с заявлением о том, что не дадут в обиду Владимира Ильича, и какая это подлая инициатива его сносить. Я в политические вопросы не углубляюсь, мне они мало интересны, скажу только то, что коммунистическая партия только и ждет таких поводов. В последнее время совершено не понятно чем она занимается, и ждет только вот такого хайпа, потому что только на таких ситуациях и может хоть как-то высказаться и хоть что-то сказать о себе.

Фотомем: pikabu.ru

По существу вопроса: Братчиков прав, что там назрела реконструкция. Давно пора открыто сказать, что это не площадь, а пустырь, что функционально это не центральная площадь города, а транзитная зона. Но даже в этом качестве она неудобна и деградировала. Там отсутствует освещение, там давно сгнили все коммуникации, вот эти круглые шары-лампы вокруг Ленина – они много лет уже не горят, если вы заметили.

Там до последнего времени была совершенно деградирующая растительность, правда, в этом году наконец-то посадили какие-то пионы. Там разбито покрытие на дорожках. Направление дорожек неудобно, они не соответствуют основным потокам, приходится обходить или срезать углы. И сама планировка – очень статичная, симметрично разворачивающая в центр, акцентирующая внимание на памятнике и фасаде пединститута – несомненно, устарела.

Но самое главное – никакой активности, никакой жизни на площади нет, кроме посиделок молодежи на скамейках с напитками и сигаретами.

Словом, площадь как функционально, так и с точки зрения дизайна и благоустройства деградировала и устарела. Нужно думать, что с ней делать, как её оживить и заселить, как сделать ее удобной и обитаемой для псковичей.

И совсем другой вопрос – о сносе или радикальном переносе памятника Ленину.

В вопросе о переносе или сносе памятников, мое глубокое убеждение – этого делать не надо.

Не потому, что мне нравится Владимир Ильич Ленин, а он мне, пожалуй, не очень нравится. Но, как говорил Мао Цзэдун о великой французской революции, пока еще трудно что-то сказать и оценить, потому что прошло мало времени.

Слава Богу, у нас мудрое законодательство и памятник Ленину, просто потому что он поставлен в 1960 году, считается объектом культурного наследия, и сносить его нельзя. Вот и пусть постоит. А те, кто сильно ненавидят Советский Союз и коммунистический режим, кого это задевает, пусть посмотрят на памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе или Марку Аврелию в Риме. Тоже персонажи сложные, наверняка кому-то они при жизни не нравились, и у нескольких поколений после вызывали негативные чувства. Но сейчас это уже остывшая история, и даже если мы знаем, что Марк Аврелий был жестоким гонителем христиан, никому не придет в голову снесли его памятник, потому что это правитель страны, какой уж был.

Кстати, что касается заявлений Братчикова, что молодежь будет за снос, это вряд ли. За снос будут скорее отдельные пожилые антикоммунисты, а молодежи, думаю, в массе на Ленина глубоко плевать – и это неплохо.

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Однако к таким символическим вещам следует относиться очень трепетно и осторожно, с большим рассуждением – все мы видели, как хрупкий гражданский мир в Эстонии был разрушен переносом памятника Бронзовому Солдату в Таллине. Древних духов тревожить не следует, тут лучше не лезть.

Так что не нужно никому никаких памятников сносить. Нужно создавать новые, при этом осторожно и трижды подумав – а существующие, кстати, этому только будут помогать.

А какое место на обновлённой площади займёт наш дорогой Владимир Ильич – это вопрос интересный и творческий.

Словом, памятник Ленину ломать или переносить ни у кого рука не поднимется, зря КПРФ «поднимает кипиш», а благоустроить площадь и как-то, возможно, обыграть существующую пространственную ситуацию в центре города, в средоточии туристических маршрутов и посреди кипения молодёжной жизни, перед Университетом было бы неплохо. В конце концов времена меняются и в советские времена существование рядом какого-нибудь фудкорта едва ли было представимо, а теперь – почему бы и нет? Говорят, Владимир Ильич был не дурак поесть и выпить, особенно любил пиво, когда жил в Швейцарии. Ну, вы поняли, да?

Вот на этой гастрономической ноте я сегодня, пожалуй, и остановлюсь.

Спасибо за внимание, с вами был Юрий Стрекаловский, программа «Культурная контрреволюция».