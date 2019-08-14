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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о дресс-коде для псковских госслужащих, Министерстве праздника и катере-памятнике

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно.



В эфире «Культурная контрреволюция» и Юрий Стрекаловский, пророк её. Примерно 15 минут о культуре, ее новостях, перспективах и ужасных воспоминаниях о ней.

Главная впечатляющая новость — дресс-код, который ввела администрация Псковской области в аккурат на день воздушно-десантных войск, 2 августа. Для своих сотрудников, не бойтесь. Не для всех.

Первое, что впечатляет, это язык постановления. Видно, что человек писал со знанием дела. То есть кто-то в администрации очень хорошо говорит на языке, которым пользуются модельеры, модные журналы, фешн-шопперы и прочие модные барышники. А еще кто-то ругался, что чиновники у нас серые и ничего не понимают в красоте. Еще как понимают: «Деловая одежда должна быть выдержана в официальном деловом стиле. Чиновники должны отдавать предпочтение сдержанным цветовым решениям и классическим моделям одежды и обуви» – цитирую. «Исключением являются выходные и праздничные нерабочие дни, а также дни выезда в служебную командировку, когда служащим разрешено ношение одежды свободного стиля, так называемый «Casual». «Настоятельно не рекомендуется ношение одежды и обуви спортивного и пляжного стиля, одежды и аксессуаров с вызывающими принтами, экстремистскими или просто неприличными надписями. Кроме того, гражданский служащий не может выглядеть небрежно и неопрятно».

Ну и далее довольно много текста в таком стиле, типа «деловой костюм классического покроя» и так далее. Мне, конечно, в первую очередь нравится здесь язык: повторюсь, видно, что человек, который это писал, в этом разбирается.

Я вообще люблю, когда человек занят своим делом, и дело, которым он занимается, ему нравится.

Если шуточки отставить, то, конечно, правильно всё они там рассудили: мы же видим, во что, слава Богу, превращается наша страна и во что превращается наше государство. Мы стремимся к высоким образцам и идеалам, а высокие, классические образцы – они всегда в прошлом.

«Дресс-код»

Дальше можно немного подумать, к каким именно образцам в прошлом стремится наша страна и наше государство, и нельзя не приветствовать это высшей степени разумное и полезное начинание: наконец-то государственные чиновники на региональном уровне будут выглядеть не так, как они хотят, а так, КАК ПОЛОЖЕНО.

Нет, ну правда: во-первых, нельзя не признать, что в единообразности есть какая-то зловещая красота. Я давно говорю, что и для депутатов нужно ввести какую-то обязательную спецодежду. Или форму.

Тогда, кстати, ни Шлосберг, ни Соболь, наверняка, не полезут в депутаты, а тем, кто там уже находятся – им будет привычно и удобно.

И потом, какой пример для юношества. Известно, по социологическим опросам, что молодежь в нашей стране хотела бы стать чиновниками или силовиками. И нужно, чтобы сформировавшийся в неокрепших умах правильный облик чиновника соответствовал реальности – и наоборот. Поэтому госслужащий и не может быть в пляжных трусах на работе, это должен быть человек, одетым классическим образом, застегнутый на все пуговицы.

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Как говорит один мой знакомый профессор, «у кого снаружи помято, у того и внутри помято».

А поскольку вместе с удостоверением сотрудника администрации не выдают мозг, человек может одеться, как ему заблагорассудится, и это будет некрасиво, неправильно.

А теперь все будет однообразно и прекрасно. По этому, в высшей степени важному информационному поводу, пожалуй, все.

Второе, это новость, которая появилась после того, как прошло финальное заседание оргкомитета Ганзейских дней. Там был разбор полетов, и, в частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников как говорится, «озвучил», что так как в целом все получилось (тут без комментариев), то это событие решено сделать постоянным для псковичей и туристов, и для этого будет создана новая структура, которую окрестили «министерством праздников».

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По этому поводу уже кто только не высказался, так что я тоже поспешу.

Во-первых, первое, что порадовало, это то, что ганзейский фестиваль в таком формате будет повторяться ежегодно. Это очень хорошая новость.

Я уже говорил в этой передаче, эту Ганзу мы пережили, и – неожиданно – она оказалась не такой ужасной, как многие ожидали. И удалась она именно в таком формате: неспешного, симпатичного, в хорошем смысле провинциального городского праздника. В историческом центре, который приобретает на эти дни статус пешеходного, с фудкортами, с музыкой, которая оттуда и отсюда доносится, с торговлей и сувенирами.

И это как раз такой формат, который совсем не обязательно связан с масштабным международным событием, с большим бюджетом, который выделен «сверху», что случается редко. Тут спокойно можно обходиться своими силами – так действительно, почему бы не делать это каждый год.

И вот, кажется, решили делать. Что тут скажешь? Замечательно, молодец, губернатор. Попутного ветра в паруса и Бог в помощь.

Только, пожалуйста, не забывайте: именно в таком формате, не иначе, не как привыкли и как умеем.

Не сельскохозяйственная ярмарка.

Не, Боже упаси, «день города» с концертом «певицы» Натали.

А именно то, что было месяц назад: масштабный, неспешный, растянувшийся на все выходные.

ПЕШЕХОДНЫЙ.

НЕГРОМКИЙ

УЮТНЫЙ

праздник.

Тем более, что генеральная репетиция в виде «ганзейских дней» успешно прошла, и оказалось, что даже вопросы логистики и транспорта вполне решаются, что можно масштабно закрывать Псков для автомобильного движения, и это вполне безболезненно и для личного, и для общественного транспорта. И жителям хорошо, и туристам нравится.

Теперь по поводу так взбудоражившего всех заинтересованных деятелей культуры известия о том, что будет создано «министерство праздника», эта специальная структура.

Причем, сразу стали понимать это всё таким образом, что структура эта будет учреждена именно как чиновничья, в составе органов власти – хотя я такого вроде бы не услышал в высказывании губернатора Ведерникова.

Так или иначе, эта структура специально создаётся, чтобы заниматься праздниками и фестивалями.

И одни вскричали: «Зачем плодить органы власти, куда столько чиновников?» Другие запрыгали: «Правильное решение, прекрасно, создавайте, да впрочем, это же мы и есть, мы это и будем делать, только деньги давай!» А третьи привычно пожали плечами: знаете, кадровый голод, все равно все сделают ужасно, ничего тут не будет.

Мне думается, что идея иметь отдельную структуру, которая будет заниматься праздниками и фестивалями в течение всего года, загодя их планируя, получая на их проведение соответствующие задания, ресурсы и должным образом отчитываясь — очень хорошая идея.



Сейчас ведь ситуация выглядит следующим образом. Есть несколько организационных центров, которые на этой площадке, кстати, довольно небольшой, топчутся и друг другу мешают. Это, во-первых, городская и областная администрации, остался ещё пережиток 1990-х годов, в виде их некоторого противостояния. Оно пока не принципиальное, а организационное, постоянно правая рука не знает, что делает левая – и это мешает результату.

Есть несколько устоявшихся, традиционных мероприятий, например, Фестиваль русской музыки, Пушкинский театральный фестиваль, Пушкинский день поэзии, организационная тяжесть проведения которых традиционно лежит на отдельных учреждениях. Это либо драмтеатр, либо филармония, причем учреждения не только запускают туда своих исполнителей, но и занимаются логистикой, рекламой, освещением в прессе и т.п.

И это очень тяжело для этих учреждений культуры, которые вообще-то своей жизнью живут, делают спектакли, филармонические концерты в течение года – и ещё это всё пару раз в год. Я это хорошо видел, когда имел отношение к работе в театре.

Кроме того, крупные мероприятия плохо сбалансированы относительно календаря в течение года. Грубо говоря, все хотят что-то делать летом, никто не хочет – зимой. Но, если речь о привлечении туристов, то у нас, к сожалению, ярко выраженная сезонность: зимой туристов намного меньше, чем летом; летом они и так-то едут, а зимой их надо привлекать, создавать какой-то событийный ряд. И вот эта скученность праздников и событийных поводов в летний период мешает развитию туризма в Пскове. Вернее, так: более сбалансированная политика помогала бы эффективнее.

Так что структура такая была бы уместна и полезна.

Центральным вопросом является то, какой будет эта структура.

Если что-то в составе органов власти – однозначно плохо. Многообразно плохо: и чиновников опять наплодим зачем-то. И, в любом случае люди, которые там окажутся, это будут люди из органов власти, эффективность которых нам всем хорошо известна.

Наконец, это просто не является функцией Власти. Государственный чиновник, теперь еще и хорошо одетый – он не должен заниматься праздниками, это не его функция. Он должен выдать задание: когда и какие праздники будут.

А структура, о которой идёт речь, должна заниматься вот этой, между прочим, очень сложной работой на месте: по логистике, по приезду, расселению, отправлению гостей, разведению людских потоков, по распределению мероприятий в течение года, по расстановке торговых точек, по снабжению их необходимыми ресурсами, по согласованию всей этой сложной и грязной работы.

По привлечению, между прочим, спонсорских средств и по их трате. И тут может быть произнесено слово «коррупция» – которое неизбежно возникнет, если этим занимается чиновничек.

Вот этим всем должен заниматься не государственный муж», не чиновник, а профессиональный логист и профессиональный шоумен, организатор шоу.

Разумеется, логично, что это должна быть негосударственная структура. Причём придумывать ничего и не нужно, хорошо известен зарубежный опыт. Мой хороший, друг, например, много лет работал в организации, которая называлась «Праздники и фестивали города Вильнюса». Это автономная некоммерческая организация, которая на торгах получала муниципальный заказ, его выигрывала, а заказ заключался в том, что на территории города Вильнюса в такие-то сроки должно пройти столько-то мероприятий, которые должны посетить столько-то людей, из них туристов столько-то. Примерно так.

На это выделялись средства, которых хватало на проведение мероприятий, причём городских, муниципальных денег хватало впритык, но если ребята могли что-то привлечь: от спонсоров, от продажи билетов, через гранты, работая с торговыми точками – они могли делать мероприятия масштабнее и интереснее и больше зарабатывать, совершенно честно и открыто.

Это, мне кажется, очень хорошая и разумная схема, которая позволяла бы дать работу профессионалам, а не отвлекающимся постоянно на написание отчетов про воспитание молодежи, или еще про что-нибудь такое важное, чиновникам.

Это позволило бы и деньги государственные сэкономить, и негосударственные деньги в эту сферу привлечь.

И, одновременно, весь этот большой проект, который называется «Давайте сделаем место, где мы живем, интереснее и привлекательнее: и для нас, и для тех, кто к нам приезжает в гости», – а это и есть философия туризма, – можно будет сделать более эффективным.

Как пойдет этот проект на псковской земле – не знаю, может, еще одно министерство учредят, а может, и разумно подойдут к этому.

Пока, мне кажется, из того, что есть, лучше всего подходит Театрально-концертная дирекция. Хотя она, к сожалению, очень обременена работой с подведомственными учреждениями — двумя театрами и одной филармонией, которыми ведь тоже нужно руководить, а рук на все не хватает.

Вот бы этих ребят из театрально-концертной дирекции от театра и от филармонии освободить, и пустить их в свободное плавание: праздники устраивать. Губернатор им даст задание, а мы все потом посмотрим и спросим за результат.

Наконец, последняя новость.

Во Пскове прошло заседание общественной комиссии по упорядочиванию названия улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснованию при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок. В числе всего прочего они согласовали еще один памятник: на набережной реки Великой будет поставлен пограничный катер. Настоящий пограничный катер, он на озере нашем доблестно служил, ловил контрабандистов и нарушителей, теперь его списали и хотели сдать на металлолом, но неравнодушные граждане его выкупили, почти 100 человек деньги сдавали на этот выкуп.

И теперь с целью увековечивания памяти псковичей-флотоводцев и моряков, и с целью воспитания подрастающего поколения в патриотических традициях, для того чтобы прививать им вкус к соленой морской службе, этот катер хотят установить на набережной у крепостной стены.

И сердце мое разрывается от этой новости.

С одной стороны я моряков очень люблю. Я сам в сущности моряк, поэтому и морская служба, и патриотическое воспитание, и соленый ветер, и скрип снастей и сигналы эхолотов – все вот это во мне отзывается учащенным сердцебиением и эйфорией, какой-то, видимо, особый гормон у меня вырабатывается при мыслях об этом всём.

А катер этот на набережной видеть не хочу.

Хоть вы меня застрелите, утопите, заставьте прогуляться за борт, повесьте на рее.

Потому что это не памятник и не патриотическое воспитание, это очередное издевательство над историческим обликом города Пскова, друзья. Ничего более конфузного, бессмысленного, соромного, чем этот современный катер на довольно тесной набережной возле древней крепостной стены просто придумать невозможно.

Хотя сама идея, что люди сложились своей копеечкой, купили этот катер, хотят его где-то поставить, чтобы хранить память, молодежь воспитывать — прекрасная идея. А вот на набережной – не надо.

Ну очень вас прошу, товарищи моряки. Ну давайте найдем место, где воды побольше, где ветер свистит, куда нужно добраться, выехать экскурсией, где гладь нашего озера, которое огромное как море, напомнит о подвигах моряков и опасностях морской службы, а не о купании ребятишек в теплой воде.

И потом, понимаете, сама логика событий, когда какая-то группа энтузиастов собирается и, видимо, у нее есть лобби в городской думе, есть люди, которые любят моряков. И вот теперь можно пропихивать все, что угодно. Все, что в голову взбрело, теперь можно, получается, расставлять по набережной.

Понимаете, эта логика ни до чего хорошего не доведет. Набережную мы испортим — а над вами будут смеяться. Над вами и над вашими идеалами, товарищи моряки и сочувствующие. Простите, над нашими идеалами – я ведь тоже, в душе моряк и сочувствующий.

Кто поручится, что через какое-то время там не появятся, например, рубка от подводной лодки?

Но есть много других полезных и героических профессий. Как насчёт башни от танка, трактора, трамвая? Тоже ведь хорошие профессии. Может быть, набережную украсят зубоврачебная машина или гинекологическое кресло?

Какие-нибудь такие артефакты, связанные с хорошими, симпатичными, полезными профессиями, представители которых имеют влияние на принятие решений комиссиями и подкомиссиями, которые расставляют такие вот «памятники».

Поэтому умоляю и надеюсь, что именно в таком виде и в этом месте этот памятник во Пскове не появится.

Хотя веры в это и надежды мало.

Помните, в фильме «Приключения принца Флоризеля», там был генерал Венделер, чья супруга (в исполнении Елены Соловей) говорила, что «если идея приняла военный оттенок, то всё может быть».

На этой кинематографической и ностальгической ноте прощаюсь с вами.

С вами был Юрий Николаевич Стрекаловский, поклонник и любитель морской службы, автор и ведущий передачи «Культурная контрреволюция».