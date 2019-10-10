Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Инвестклимат - благоприятный
Дом от А до Я
Штраф за оскорбление коллектора
30 лет успеха
Как уменьшить платежи за землю?
и снова #Пушкинбал
не думай о Yota
Сапоги на первые морозы
Архитектор провалов
Где переобуть машину?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что будет с площадью Ленина?
Подарок «Лидеру»
Юрий Стрекаловский Публикаций: 19
10.10.2019 15:290 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: в церкви или не в церкви - не так важно 02.10.2019 17:010 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Памяти Виталия Скнара 20.09.2019 10:340 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Девятый шедевр Тарантино (18+) 10.09.2019 10:520 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Сад без садовника 30.08.2019 16:111 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: мысли о главном архитекторе Пскова Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 08.10.2019 11:097 Странный предмет был обнаружен в реке Пскове 09.10.2019 10:581 Трагически погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб 07.10.2019 20:154 Новое место в Пскове, где можно расстаться с правами 08.10.2019 15:5912 13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной 07.10.2019 10:1211 Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области
Блоги / Юрий Стрекаловский

«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: в церкви или не в церкви - не так важно

10.10.2019 15:29|ПсковКомментариев: 0

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.
Теодор Адорно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» в Пскове. В эфире «Культурная контрреволюция» и ее вдохновитель и руководитель Юрий Николаевич Стрекаловский.

Две недели не появлялся я в эфире, путешествовал, вот вернулся в любимый город и спешу поделиться впечатлениями в области культуры.

Центральное, главное, ошеломляющее впечатление, которое я получил в поездке, а был я в городе Минске – это посещение православного монастыря, причем монастыря не старинного, а как раз современного. Есть такой монастырь на окраине Минска – Елизаветинский женский монастырь. Всякий раз, когда я бывал в Минске, я в монастырь этот отнюдь не стремился, полагая, что это современный монастырь, и в городе наверняка есть что-нибудь более интересное – так мне казалось. Но в этот раз нужно было мне туда заехать, что называется, «по делам», и я был совершенно поражен, ошеломлен и очарован.

Порой мне казалось, что я, как послы князя Владимира, не знаю, где нахожусь: на земле или на небе. Впрочем, расскажу по порядку.

Елизаветинский женский монастырь (г.Минск). Источник: tripadvisor.ru

Итак, монастырь новый, а не восстановленный. Каких-то 20 лет назад там был пустырь и трансформаторная будка на территории, прилегающей к одной из самых больших в Европе психиатрических лечебниц. И туда, в эту больницу в начале 90-х годов стали приходить верующие люди, чтобы помогать страждущим. Возглавлял эту складывающуюся общину Андрей Лемешонок – тогда еще даже не священник, а просто, как теперь говорят, авторитетный и инициативный человек, бывший сторожем в одном из минских соборов. И вот они в какой-то момент решили, что неплохо было бы построить там часовенку, и с этой смелой идеей пришли за благословением к нашему псковскому старцу Николаю Гурьянову, который тут жил на островах в Псковском озере.

Я сейчас, конечно, легенду рассказываю, которую мне поведали.

А тот отец Николай будто бы и сказал:

- Ну вы стройте монастырь.

- Да на какие же деньги, у нас нет.

- А вот вам 5 рублей, остальное люди дадут.

И вот сейчас, спустя 20 лет, там совершенно потрясающий монастырский комплекс, который включает в себя храмы, богадельни, воскресную школу, кельи, прекрасно организованную прилегающую территорию с колодцем и фонтаном, с небольшим магазином каких-то угощений и сувениров, с концертным залом. И масштаб всего этого, конечно, впечатляет.

Там я познакомился с известной современным композитором, сейчас она носит монашеское имя Иулиания, она приняла постриг, а когда-то ее звали Ирина Денисова. Кстати, кроме того, что она композитор (а как композитора я ее давно знал), выяснилось, что она еще и писательница. Проговорили с ней целый вечер. Удивительный человек, рекомендую: почитайте ее прозу и послушайте её музыку.

Ну и, конечно же, огромное впечатление от художественной жизни в этом монастыре. Я шел по одному из храмов, слышал прекрасное пение, причем пение настолько хорошее, что я подумал, что это запись. А это братия отпевала одного из монахов. И я прямо позавидовал: прекрасный унисон, очень легкое, полетное, одноголосое пение на иссоне, очень здорово. И вот вспомнил это и говорю композитору монахине Иулиании: «У вас хор какой-то там очень хороший». А она отвечает: «У нас семь хоров».

- У вас что, семь храмов?

- У нас пятнадцать храмов.

Храмы эти, напомню, все построены на ровном месте, на пустыре рядом с больницей.

Центральный храм этого монастыря – подлинная симфония современного церковного искусства.

Он удачно спроектирован, являя пример современной архитектуры, которая отсылает к древним образцам, он украшен восхитительными росписями, причем это настоящие фрески, сделанные по сырой штукатурке, а также прочими искусными художествами: иконами, резьбой по камню (резьбой по камню в смысле: и ювелирной резьбой, и наборными каменными полами), мозаика. Декоративно-прикладное искусство: утварь, мебель, ювелирные произведения и все самого высокого класса и художественного уровня.

Что важно: сама программа живописи, фрески, украшающие храм; то, в каких стилях они исполнены и как расположены по отношению друг к другу – это своего рода энциклопедия церковного искусства и настоящая симфония, потому что там разные стили – от комниновского византийского стиля чуть ли не до Эль Греко. Там палеологовский ренессанс, новгородская, псковская живопись цитируются, и все это в очень гармоничном сочетании, без всякой эклектики, то есть здесь пиршество и для искусствоведа тоже. А, напомню, совершенное, произведение искусства, тот самый, взыскуемый, например, Вагнером, Gesamtkunstwerk, предполагает не только синтез всех видов и родов искусства, но и теоретическое осмысление как один из этих видов.

Совершенно поразительно было все это наблюдать, и я спрашиваю у обитателей этого монастыря: «Откуда все это? У вас свои мастерские может быть?».

И они отвечают: «Да, у нас несколько десятков мастерских». Есть всё: начиная от своего монастырского архитектурного бюро, включая все эти мозаичные, иконописные, камнерезные, столярные, ювелирные мастерские, - вплоть до подворий, где богадельни, где находят пристанище сирые и убогие. Ну и свечной заводик, разумеется, который тоже, между прочим, делает и художественные вещи.

А также различные сельхозпроизводства: кони, коровы, козы, фруктовые сады, рыбные пруды, грибные плантации и так далее, и так далее. Превосходный козий сыр трехлетней выдержки, например – я купил целую голову.

Словом, совершенно поразительное место, где цветет здравая жизнь, всем всего хватает, где очень интересные и симпатичные люди.

Не могу остановиться: например, там есть монастырская пивоварня, которой управляет матерь Ревекка, такая – с довольно темной кожей, потому что она вообще-то бразильянка, принявшая православие и монашеский постриг, а раньше, говорят, вроде как играла в какой-то футбольной сборной – ну как же иначе-то, раз бразильянка. И вот теперь варит это монастырское пиво, тоже очень вкусное.

Честно сказать, я думал, что такого уже не бывает, и вообще это всё было как в какой-то книге. Как знаете у Майи Кучерской в «Новом патерике»: про одного батюшку, который начал крышу чинить в церкви и так хорошо у него получалось, что закончилось все тем, что он построил православный аэропорт и чуть не стал православным президентом. Но тут, кроме шуток, все каким-то удивительным образом осуществилось, о чем вот вам сейчас сообщаю и свидетельствую.

Поэтому горячо рекомендую заглянуть в Свято-Елизаветинский монастырь при посещении города Минска, который не так уж далеко тут от нас расположен. И который, кстати, и сам по себе очень интересный и увлекательный, ни на что не похожий. Пару лет назад, когда я первый раз в жизни приехал в Загреб, это в Хорватии, и проехав через город (а у меня там был только один день), я понял, что мне уже как-то и не очень интересно дальше этот город смотреть, потому что я такие уже видел много раз. Не в том смысле, что я пресыщен, но ведь правда, есть определенная типология: центрально-европейские города похожи друг на друга, западно-европейские города похожи, средиземноморские, скандинавские. И я тогда подумал: а какой же город не похож ни на что? Ну, кроме Петербурга? И ответил сам себе: Минск, конечно, с его поразительной социалистической архитектурой, которая находится в прекрасном состоянии, с его широкими проспектами и парками. Он, по меньшей мере, необычен.

И вот помимо всего этого посетите, если вы там будете, Елизаветинский монастырь.

Который являет собой убедительное свидетельство того, что современное искусство Православия живо и способно создавать замечательные и убедительные произведения в самых разных видах искусства, начиная от проектирования храмов, их росписи, создания утвари, музыки, чтения до высокого искусствоведческого и культурологического осмысления всего этого наследия в планировании системы росписей.

И это замечательно.

Потому что как бы нас не пытались убедить авторы и кураторы так называемого современного искусства, что это все старьё и нужны какие-то новые формы и вообще современное искусство должно уродливыми средствами говорить об ужасных вещах, - существование того, что я видел в Минске, говорит об обратном. Потому что кроме фанатиков, психопатов и скандалистов, которыми переполнен мир нынешнего искусства, есть и такой тип современного художника (и я это вижу почти каждый день, к счастью): который каждое утро приходит к своему месту, включает свет, растворяет краски, берет кисть и создает нечто прекрасное, возвышенное и одухотворяющее.

В церкви или не в церкви, не так важно.

И что так называемые старые стили и старые средства вполне современны, уместны, востребованы, жизненно необходимы в современном мире, и что огромную роль в этом играет навык, умения, ремесло художника. То, что в его руке и в глазе.

Это, кстати, касается не только изобразительного искусства, но и музыки тоже. Человек берет и раскрывает партитуру, как бы старую, старинную; работает с ней, и результатом является концерт, исполнение, новые звуки, которые возникли в некогда звучащей пустоте и тишине, и звуки эти современны и нужны нам сейчас.

Кстати, о звуках и музыке.

Передача-то вроде как о культуре, на местном радио выходит, и мне сказали, что нужно все-таки обратить внимание на наш филармонический сезон.

Я обязательно это сделаю. К стыду своему должен признаться, что прошлый филармонический сезон в Пскове я практически полностью пропустил, при том, что мне он был очень интересен. Но вот так складывались обстоятельства, что всякий раз, когда были интересные мне концерты (а это были неоднократно) – я куда-то уезжал.

Но уже в прошлом сезоне была, конечно, очень интересная программа. Да и сама личность нашего, теперь уже не нового (второй сезон с ним начинается) главного дирижера Николая Хондзинского – тоже меня, признаюсь, интригует.

Николай Хондзинский

Так вот в этом сезоне даю честное благородное слово посещать филармонию как можно больше и о концертах рассказывать.

Ну и анонсируя, сообщаю, что 5 октября сезон открылся исполнением симфонической кантаты Карла Орфа «Carmina Burana», которая исполнена под руководством Николая Хондзинского Псковским симфоническим оркестром вместе с хором Санкт-Петербургского университета.

И выбор этого произведения – и для открытия сезона, и вообще для Псковского симфонического оркестра мне кажется весьма удачным.

Во-первых, потому что произведение очень популярное, многие его знают и любят, и оно постоянно используется в кино и даже в рекламе. В общем, произведение несложное для восприятия, очень яркое и как говорят аттрактивное. Ну и вообще я Орфа очень люблю и некоторые его оперы, например «Умницу» и «Луну», порой переслушиваю.

Во-вторых, еще то хорошо, что сама эта кантата не очень сложна и для исполнения, за исключением некоторых сольных партий.

И вообще, Карл Орф – помимо прочего – известен созданием так называемой орф-педагогики, очень удачной системы музыкального образования детей и взрослых, причем с совершенно разными возможностями. В том числе эта система может быть использована для музыкального образования людей с тяжелыми органическими поражениями и людей с серьезными замедлениями психического развития. Потому-то мне представляется чрезвычайно удачным со стороны нашего дирижера этот выбор для работы с Псковским симфоническим оркестром.

 
Кстати, ещё из музыкальных впечатлений. Несколько дней назад по дороге из Минска домой в Санкт-Петербурге я был на концерте сэра Джона Элиота Гардинера. Это величайший современный мастер и крупнейший авторитет в исполнении барочной и позднеренессансной музыки, хотя в последние годы он записывал и романтическую музыку. Джон Гардинер выступал с концертом впервые в России, вместе со своими великолепными коллективами «Monteverdi Choir» и «English Baroque Soloists». В программе были Генри Персел, Кариссими, Монтеверди, Доменико Скарлатти (не путать с Алессандро Скарлатти). И – кроме всего прочего – впечатляло то, что дирижеру недавно исполнилось 85 лет, и он в великолепной форме – и в технической дирижерской, ну и, разумеется ментальной.

В этой связи, в завершение программы не могу не вспомнить и не поздравить с юбилеем замечательного писателя, критика, некогда моего соседа и – я надеюсь – по-прежнему доброго знакомого Валентина Яковлевича Курбатова, в эти дни отмечавшего свой 80-летний юбилей. Как я уже говорил, мы с Валентином Яковлевичем некогда жили по соседству, и соседство это было чрезвычайно интересное, потому что регулярно я в окно видел, как из соседнего подъезда гуськом выходят великие — Валентин Распутин, Василий Белов, Леонид Бородин, которые по одиночке или вместе приезжали в гости к Валентину Яковлевичу, а их имена и лица были мне, тогда еще подростку, хорошо известны по газете «Литературная Россия» и журналу «Литературная учеба», которые благодаря доброте и щедрости моих родителей, я выписывал и читал. В основном, в то время для меня была важна их публицистика, на рубеже 80-х и 90-х.

И Валентин Яковлевич всегда был такой небожитель для меня, небожитель, который общается с небожителями. Каково же было радостное изумление, когда мы впервые познакомились лично, и оказалось, что он человек чрезвычайно веселый и остроумный, лукавый, с отличным чувством юмора и языком рассказчика. И когда я написал первый в своей жизни, так сказать, художественный текст, какую-то статью в газете, мы с Валентином Яковлевичем встретились в музее, и он подошел и сказал добрые ободряющие слова, что, дескать, «прочел, понравилось, спасибо», и что «я как Белинский в развевающейся крылатке бежал и говорил, что новый Гоголь родился» - это шутит он так.

И вообще, исключительно теплые воспоминания с Валентином Яковлевичем, с его книгами и личностью у меня связаны.

Помню, иду ночью я по улице Ленина во время Пушкинского театрального фестиваля далекого в какие-то 90-е годы, а навстречу Валентин Яковлевич идет с гостем. Идет, размахивает руками, общается с гостем. И говорит: «А вот, Юра, это такой-то писатель, историк и драматург. А это (смотрит на меня с сомнением) Юра Стрекаловский, тоже историк, писатель и драматург». А я говорю ну да, чего ж нет, конечно, вот у меня в жизни сколько историй и драм, пожалуй, историк и драматург.

Словом, от души поздравляю Валентина Яковлевича с юбилеем, о котором он уже, как мне передали, в узком кругу со свойственным ему юмором, мужеством и бесстрашием сказал, что это генеральная репетиция похорон.

От души поздравляю и желаю еще длительных и многочисленных лет жизни, дружбы и творчества. Молюсь, чтобы Россия, которую так горячо любит этот человек (и любовь эта порой болезненна) – чтобы эта любовь была только радостной.

Надо сказать, что всем повезло, что мы живем в одном городе и в одно время с человеком, блестящим во многих отношениях.

Например, в своем великолепном презрении к общественному мнению и смерти. Ведь, как мне кажется, и то и другое является проявлением одной и той же весьма древней и неприятной сущности.

С днем рождения, уважаемый Валентин Яковлевич, дай вам Бог здоровья и сил.

В эфире была «Культурная контрреволюция» и Юрий Стрекаловский, пророк ее. До свидания.

Теги: #эхо москвы в пскове #культурная контрреволюция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 1057 человек
10.10.2019, 16:530 Выставка «Возвращение голубки» открылась в псковской галерее «Цех» 10.10.2019, 16:240 В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили снаряд времен ВОВ 10.10.2019, 16:220 Руководитель СУ СКР по Псковской области Петр Крупеня проведет прием граждан в Острове 10.10.2019, 16:190 «Псков-Лада» приготовила для псковичей суперпредложение октября
10.10.2019, 16:090 Комитет гордумы по ЖКХ рекомендует администрации Пскова разработать схему компенсационных высадок зеленых насаждений 10.10.2019, 15:510 В Великих Луках проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 10.10.2019, 15:450 С начала года в СЗФО изъято почти 7 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи 10.10.2019, 15:380 Сегодня стартует показ видеодневников «Мисс Псков 2019»
10.10.2019, 15:290 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: в церкви или не в церкви - не так важно 10.10.2019, 15:230 Безопасность на псковских дорогах станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.10.2019, 15:170 Горячая линия по переходу на цифровое телевидение будет работать до 1 ноября 10.10.2019, 15:130 Компенсация за покупку спутникового оборудования для жителей области составит 6 тысяч рублей
10.10.2019, 15:060 Третий съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области пройдет 18 октября 10.10.2019, 15:010 Директор Департамента госполитики в области СМИ высоко оценила готовность Псковской области к переходу на «цифру» 10.10.2019, 14:350 Потребление электроэнергии в Псковской области в сентябре увеличилось на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 10.10.2019, 14:270 Ребенок из Пскова может первым высадиться на «Марс»
10.10.2019, 14:170 Завтра в Великих Луках состоится круглый стол, посвященный жизни протоиерея Иоанна Пульхерова 10.10.2019, 14:110 «Бохо-фестиваль» пройдет в Пскове 19 октября 10.10.2019, 14:040 Директор Новосельского дома-интерната вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших соцработников 10.10.2019, 13:597 Гора вновь родила мышь, или Что будет с площадью Ленина?
10.10.2019, 13:522 Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» пройдет в Пскове 10.10.2019, 13:410 Пожилая пушкиногорка впустила в квартиру «коммунальщиков» и лишилась 90 тысяч рублей 10.10.2019, 13:323 Министр спорта: Вовлеченность россиян в занятия спортом к 2030 году по плану составит 60% 10.10.2019, 13:230 Жители Псковской области могут рассчитать будущую пенсию на сайте ПФР
10.10.2019, 13:100 15% российских продуктов станут «зелеными» 10.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 10.10.2019, 13:020 Фотовыставка Игоря Ефименко откроется в клубе «Тир» в воскресенье 10.10.2019, 12:530 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись выборы в совет самоуправления курсантов и студентов
10.10.2019, 12:490 «В самураях только девушки», крылья для самых маленьких и гости из Кишинева - Псковский театр драмы представляет афишу ноября 10.10.2019, 12:430 Сколько получают медсестры и фармацевты в Псковской области 10.10.2019, 12:333 В Великих Луках появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 10.10.2019, 12:240 В Пскове зоомагазин, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, продавал лекарства для ветеринарного применения
10.10.2019, 12:230 Банк «Открытие» и «ВымпелКом» договорились о стратегическом партнерстве 10.10.2019, 12:100 В Роспотребнадзоре рассказали о самом частом заболевании глаз у детей 10.10.2019, 12:074 Брошенные машины на улицах Пскова. ФОТО 10.10.2019, 11:530 Поезд Москва-Псков назван одним из самых «храпящих»
10.10.2019, 11:520 Из Псковской области таможней запрещен вывоз иконы XIX века и картины 10.10.2019, 11:480 «Сообразим на троих»: О программе социально-экономического развития Псковщины и реконструкции площади Ленина 10.10.2019, 11:473 В Пскове продолжают проводить выездную вакцинацию против гриппа 10.10.2019, 11:401 В Псковской области нам удалось организовать «движуху» - эксперт ВШЭ о разработке стратегии социально-экономического развития
10.10.2019, 11:360 Православный фестиваль искусств откроется сегодня выставкой «Возвращение голубки» в галерее «Цех» 10.10.2019, 11:170 Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение 10.10.2019, 11:139 Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке 10.10.2019, 11:030 Четырех индусов псковские судебные приставы отправили на родину
10.10.2019, 10:480 Благотворительные концерты ансамбля «Сказ» пройдут в Псковской области 10.10.2019, 10:430 Гдовская пенсионерка лишилась 135 тысяч рублей, сообщив реквизиты банковской карты мошенникам 10.10.2019, 10:350 Начала работу стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года» 10.10.2019, 10:300 Дорожники отремонтировали мост через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области
10.10.2019, 10:280 Члены «Союза пенсионеров России» провели соревнования по дартсу в Дедовичах 10.10.2019, 10:230 Почти 100 тысяч россиян участвуют в международном движении посткроссеров 10.10.2019, 10:170 В свой день рождения  «Максимус» разыграет бытовую технику 10.10.2019, 10:160 Сколько трактиров было в Пскове в октябре 1913 года?
10.10.2019, 10:140 В псковском Центре спецобразования после вмешательства прокуратуры введены и укомплектованы ставки 26 специалистов 10.10.2019, 10:070 Украинец, перевозивший 450 кг гашиша, заключен под стражу по решению Псковского городского суда 10.10.2019, 10:030 В Мордовии простились с разбившимся под Псковом десантником 10.10.2019, 09:320 Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых инженеров
10.10.2019, 09:280 Новый сервис позволит россиянам проконтролировать ремонт дорог 10.10.2019, 09:220 Только на четыре дня будет снижена цена свиной вырезки в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» 10.10.2019, 09:211 Арест для родителей курящих детей могут ввести в России 10.10.2019, 09:180 Начальник Академии ФСИН России проверил состояние материально-технической базы Псковского филиала
10.10.2019, 09:090 Почта России впервые продлила Декаду подписки на 7 дней 10.10.2019, 09:060 В Острове нашли и разминировали артснаряд 10.10.2019, 09:010 Ночью произошел пожар в гдовской деревне Блянск 10.10.2019, 08:504 Путин: Оплата труда медиков должна мотивировать к эффективной работе, решать кадровый вопрос
10.10.2019, 08:480 Нетрезвого пешехода сбили на улице Коммунальной в Опочке  10.10.2019, 08:410 Помочь другому, как себе: «Белый цветок» 10.10.2019, 08:370 К экологической акции музейщиков «Михайловского» могут присоединиться все желающие 10.10.2019, 08:242 Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов
10.10.2019, 08:130 Бизнес выступил против ограничений для самозанятых в России 10.10.2019, 08:020 Среднюю зарплату кондитера в Пскове выяснили экперты 09.10.2019, 22:190 Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото ЧМ в командном многоборье 09.10.2019, 22:020 Названы регионы России с самыми высокими стипендиями
09.10.2019, 21:400 Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян 09.10.2019, 21:230 Стражи порядка обсудили с великолучанами проблему профилактики мошенничества 09.10.2019, 20:550 Исследование: наличие в доме собаки снижает риск смерти хозяина 09.10.2019, 20:240 В Псковском перинатальном центре прошла беседа с будущими мамами с участием представителя УГИБДД
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.