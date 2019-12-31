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«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: реальная и мнимая музеефикация

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» в Пскове.

В эфире «Культурная контрреволюция» и ее главнокомандующий Юрий Стрекаловский. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, с прекрасной зимней погодой, с зимними радостями и позволю себе на какое-то время занять ваше внимание новостями культуры и всякими разглагольствованиями по этому поводу.

Сегодня новости двух сортов — хорошие и плохие. Вопреки ожиданиям, начну с хороших – с появления новых культурных мест и активностей. Я говорю «культурные», хотя они и связаны с Церковью. Таков уж наш Псков, в котором главное, что есть, было и остается — в культурном отношении – это наше наследие, в первую очередь средневековое архитектурное: башни, стены и храмы. Слава Богу, практически все храмы у нас, в основном, действующие. Что, между прочим, не само собой разумеется – в соседнем Новгороде это, например, совсем не так.

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20 декабря, когда и я пришел в студию записывать эту программу, переполненный радостными впечатлениями, потому что только что открылся придел во имя святого Нила Столбенского в древней церкви Успения от Парома. В течение десятилетий он стоял заколоченный, там никто долгие годы не был, и вот сегодня в день памяти этого великого святого там впервые прошла церковная служба - совсем короткая, потому что там холодно, но оставившая необыкновенные впечатления. Это совершенно незабываемо и до сих пор стоит перед глазами зрелище, когда раскрываются старинные железные двери, и мы оказываемся под сводами храма 17 века, промерзшего, с техническим освещением, то вместе с нами туда входит жизнь, что, кажется, ушла оттуда совсем недавно. Потрясающие интерьеры, оставшиеся от прежней жизни вещи — полуоткрытый шкафчик, сделанный в нише; ниша в жертвеннике, где еще в средневековье при строительстве был устроен рукомойник, чтобы священник мог совершить там омовение рук – так делалось в древних псковских храмах. Сами эти своды, нависшие над нами - совершенно поразительные, благородных пропорций, с сохранившейся старой обмазкой стен, с очень красивыми остатками росписей: там прекрасные цветочные орнаменты, с яркими красками, очень удачно вписанные в плоскости стен и сводов.

И в передаче, которая посвящена культуре, я думаю, уместно об этом упомянуть, потому что это памятник архитектуры, который долгое время был закрыт для посещений, а теперь он будет введен в культовый и культурный обиход, и все смогут увидеть его прекрасное внутреннее убранство. Ещё раз напомню, где это: придел Нила Столбенского храма Успения от Парома что стоит рядом с домом Батова у Ольгинского моста.

И еще одна замечательная новость: 13 декабря впервые состоялась поездка по новому экскурсионному маршруту, которую подготовила паломническая служба подворья Псково-Печерского монастыря. Как мне сказали, это начало целой новой серии маршрутов, связанных со страницами книги «Несвятые святые», главного православного бестселлера последнего десятка лет, написанного ныне правящим нашим архиереем, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).

В книге этой, как известно, речь идёт о церковной жизни относительно недавнего прошлого, многие страницы связаны с псковской землей, рассказывается о людях, которые жили тут 20-30 лет назад. Многие из них уже ушли из жизни, но нынешние читатели, как и прежде, проявляют живой интерес к местам, где разворачиваются события книги.

И вот, как следствие, появился этот маршрут: он ведет нас в город Порхов, к месту служения иеромонаха Рафаила (Огородникова). И это не просто «выехали и почитали книжку»; сотрудниками паломнической службы была проделана огромная исследовательская работа, проведено несметное количество интервью с пожилыми священниками, поделившимися впечатлениями о героях этой книги, собраны новые факты, впечатления и подробности, не вошедшие в книгу митрополита Тихона, выявлено внушительное количество нового материала. Кроме того, в содержание этой экскурсии входит и рассказ про архитектурные особенности храмов, в которые мы попадали, а также исторические и культурные сюжеты, связанные с историей этих храмов: например в деревне Залазы, где служил о. Рафаил, в 1828 году произошла последняя случайная встреча Пушкина с Кюхельбекером, которого везли в Динабургскую крепость.

Словом, это тоже одно из важных и заметных событий нашей культурной жизни, потому что качественные туристические маршруты и фундаментально, глубоко проработанные экскурсии – это теперь довольно большая редкость. И я должен сказать, что очень доволен, что мне удалось попасть на эту экскурсию и всем горячо её рекомендую.

Однако на этом фоне есть и новости, полные печали и разочарования. Как известно, уже довольно давно мы все с замиранием сердца ждём, когда же можно будет попасть в новые пространства Псковского музея. Вот уж несколько месяцев прошло с тех пор, как основные работы по реставрации Варламовской и Высокой башен завершены, как и реставрация так называемых «мешков» (палат Постниковых на углу Леона Поземского и Олега Кошевого) - старинных зданий 17 века, переданных музею после прекрасной реставрации и приспособления для музейной работы, выполненных на средства Всемирного банка.

И вот несколько месяцев как переносится и переносится открытие. Некоторое время назад мне приходилось обращаться к этому сюжету, когда в паблике Псковского музея ВКонтакте появилось сообщение, что во второй половине декабря эти башни уж точно откроются.

И тогда я говорил, что вообще-то вряд ли, и что-то мне кажется, не откроется никаких башен во второй половине декабря. Потому что новость эта появилась поздно, наспех и «вдруг». Потому что кроме информации о том, что «башни откроются», никаких подробностей о том, что же там будет, кто делает экспозиции, что за экспозиции, что там можно будет увидеть, каких-то подробностей, интересных деталей – ничего не было.

Но, вы знаете, когда я делаю подобные мрачные прогнозы, конечно же для меня всегда большая радость и облегчение ошибиться. И вот эти два чувства посетили меня, когда я обнаружил несколько дней назад объявление, что 20 декабря всё же будет открытие, хоть и в тестовом режиме (но, впрочем, за деньги), и можно будет увидеть какую-то экспозицию, или, по крайней мере, результаты реставрации вполне официально. Была объявлена запись по телефону на эти экскурсии только в составе групп.

Любопытно, что пресс-служба музея не стала приглашать прессу на это важное событие. Я уж и не знаю, по какой причине — может, забыли или постеснялись, хотя мы-то в СМИ всегда музейные новости охотно дублируем, забирая их из паблика музея ВКонтакте или с музейного сайта.

С музейным сайтом, впрочем, не всегда получается адекватно работать, потому что там бывают, например, такие новости: «СРОЧНО изменения в режиме работы главного здания музея. Сегодня экспозиции открыты для посетителей до 16.00», а вот когда это «сегодня» - не сообщается. То ли это именно сегодня, то ли это год назад было, непонятно: даты нет. Как в «Записках сумасшедшего» Гоголя: «день был без числа».

Но этот так, забавные подробности.

Как бы то ни было, мы собрались идти на открытие, чтобы сегодня поделиться впечатлениями, наверняка радостными. Но, к сожалению, открытия не произошло, потому что накануне, буквально за несколько часов появилось сообщение следующего содержания: «Открытие двух башен Окольного города - Варламовской и Высокой — перенесли из-за форс-мажора. Отреставрированные туристические объекты должны были открыться 20 декабря, в этот день должны были пройти первые экскурсии, однако из-за непредвиденных обстоятельств музейщики перенесли мероприятие на неопределенный срок. Запись на экскурсии приостановлена по техническим причинам. Когда именно откроется башня для псковичей и гостей города станет известно позже».

Сразу после появления этого на сайте дозвониться по указанному телефону для записи было невозможно, а когда на следующий день все же удалось, нам ответили, что, может быть, башни откроются к Новому году, но там они по телефону «не уверены».

Так что, увы, черный мой прогноз, боюсь оправдался и «до конца года башни НЕ откроют свои двери для посетителей».

Но ничего, мы люди терпеливые, дождемся. Да и вообще, ничего нет страшного в том, что не открылись они, эти башни, сегодня. Вообще не нужно торопиться - лишь бы хорошо было то, что там откроется – так считаю.

Ну и, конечно, хочется думать, что люди, написавшие эти слова про «форс-мажор» - им просто красивое заграничное учёное слово понравилось, но они не очень хорошо знают, что это собственно такое. Иначе бы они не стали использовать такое страшное слово и я надеюсь, что там ничего не сломалось, не рухнуло, не произошла какая-то техногенная или природная катастрофа. в общем не произошло каких-то разрушительных действий непреодолимой силы. Вообще «Force Majeure» в переводе с французского буквально значит «Высшая Сила», и обычно, когда ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, это означает, что произошло что-то действительно серьезное, а не просто, когда «что-то не получилось».

Нет, конечно, в определённом смысле, когда голова не на месте, или руки растут не оттуда, откуда нужно, это тоже обстоятельства непреодолимой силы. Однако форс-мажором это все же не считается. Поэтому будем искренне надеяться, что тут у нас не форс-мажор, а… ну вот именно то, о чем я только что сказал.

Вообще музей в последнее время, честно говоря, не радует.

Вернее, радует то, что происходят огромные, масштабные реставрационные работы, и на ряде объектов они почти завершены, а на ряде объектов приближаются к концу. Так что теперь во Пскове музей действительно большой: это и Поганкины палаты (весь комплекс с картинной галереей, с административным зданием конца 70-х годов) и всё это теперь вместе с «домом Масон» и бывшим католическим костёлом составит целый «Музейный квартал» в самом центре города. Плюс рядом будет отреставрированный «дом Ксендза», здание 17 века.

Но на фоне этого глобального строительства ужасает новость о том, что разрушена мастерская покойного кузнеца-художника Евгения Вагина, который много лет возглавлял музейный Кузнечный двор. Этот отдел был украшением нашего музея, и теперь он полностью разрушен. Конечно, можно сказать, что эти мастерские - всего лишь домик из силикатного кирпича в окружении памятников, сам по себе он ценности не имел, но ведь есть еще личность мастера, который там работал и который от нас ушел - безвременно и трагично - два года назад. И мне казалось, что место, где он работал, где всё его помнит, всё этой личностью создано и проникнуто - тоже достойно музеефикации. Но все просто сломали, и нет больше этой мастерской, что была рядом с «домом Ксендза» на всё ещё Комсомольском, бывшем Златоустовском, переулке…

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Возвращаясь к перспективам роста Псковского музея: кроме «Музейного квартала» в его состав входят еще и огромные палаты Постниковых - два здания 17 века на Запсковье, а также две новых отреставрированных башни. Третья - Плоская башня в Кроме - тоже уже на подходе, днями и ночами там идут работы.

В общем, территориально музей станет очень большим. Кроме того, вроде как решено, что музей будет переведен в федеральное ведение.

И на фоне этих новостей о грядущих масштабных переменах и открытиях, становится очевидным и вопиющим страшный дефицит новостей о том, что же все–таки будет происходить на этих больших пространствах, кто это делает, какие сюрпризы нас ожидают, какие удивительные новые экспозиции там появятся.

Вот этой информации - как ни смотришь скудный музейный сайт - к сожалению, мало.

Поэтому, конечно, сегодняшнее открытие этих башен могло бы стать некоторой премьерой, проверкой.

Что же там все-таки? Если голые стены, то это нам могли бы показать и реставраторы. Ведь музей — это не только историческое здание, стены. Мечталось увидеть там какую-то экспозицию, тем более что с нас, с посетителей хотят брать за это деньги: билеты предполагаются по цене 150-250 рублей.

Скажем, моя семья заплатила бы больше тысячи рублей за посещение двух этих башен. Много это или мало, я не знаю, так же как я не знаю, откуда эти суммы появились, кто и как их рассчитывал. Но я знаю, что в Пскове есть люди, которые зарабатывают не очень много, что есть зарплаты, которые укладываются в промежуток между 16 и 22 тысячами рублей в месяц. Я уже не говорю про пенсионеров. Суммы, которые надо будет выкладывать за посещение башен: это много или мало? – этот вопрос я оставлю открытым, потому что я не понимаю, кто всё это считал и почему установил такие цены, и не стоит ли сделать какие-то льготы для псковичей, как, например, это делали сотрудники Изборского музея, которые отлично понимают, что на туристах можно зарабатывать. А местные жители, изборяне - добро пожаловать бесплатно в собственную-то крепость.

Вот такие, на мой взгляд, основные новости культуры: громадное разочарование из-за того, что не удалось попасть в эти долгожданные две башни; надеюсь все же, что это никакой не форс-мажор и не катастрофа, не авария, а просто результат недостаточной организованности, плохого планирования, в конце концов, непрофессионализма, но, в общем, ничего страшного не произошло и о впечатлениях от посещения этих двух новых музейных башен я расскажу в одной из следующих передач, если они, даст Бог, все же откроются.

Спасибо за внимание. Любите наш город Псков: его историю и культуру, башни, церкви, музеи, выставки, театры, концерты.

С вами был Юрий Стрекаловский, «Эхо Москвы» в Пскове, «Культурная контрреволюция».