Блоги / Юрий Стрекаловский

«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: концерт Карла Буковского и Зеленый театр

«Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.

Теодор Адорно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» В Пскове. В эфире «Культурная контрреволюция» и ее ведущий Юрий Николаевич Стрекаловский, уважаемый.

Ну что вам сказать? Вы - молодцы, «ура, заработало!». Две передачи назад я говорил, чтобы вы высказывались на форуме, в соцсетях, обсуждали мою передачу и давали мне оценки. И вот - посыпалось.

Много там всякого написали хорошие люди, спасибо огромное, продолжайте это делать: это увеличивает мой рейтинг и мои громадные гонорары, которые я получаю здесь, на «Эхе Москвы» в Пскове.

Только единственное замечание: я вас прошу не писать мне личных сообщений ВКонтакте, особенно по ночам, потому что я все равно их не читаю. И потом, я уже женат, и все равно не буду обращать внимание на эмоциональные послания от музейных дам.

О чем сегодня я хотел поговорить? Во-первых, про концерт, который мы послушали в Псковской областной филармонии 21 февраля. Играл псковский симфонический губернаторский, дирижировал Николай Павлович Хондзинский; в программе были Сметана и Рахманинов. Таким образом, концерт был построен в некотором смысле уже привычным образом, Хондзинский так строит программу: крупная, большая форма и некий «форшлаг» перед ней.

В данном случае, «форшлагом» были два произведения Сметаны, два фрагмента из его симфонического цикла «Моя родина». Вообще в этот цикл входит 6 симфонических поэм; на нашем концерте были исполнены две из них, в качестве своеобразной увертюры.

Прозвучали симфонические поэмы «Бланик» и «Влтава» и интересно, что в программе концерта Николай Хондзинский эти две пьесы поменял местами: я напомню, что в оригинальной последовательности у Сметаны «Влтава» открывает цикл, а «Бланик» заканчивает. В нашем концерте они были исполнены в обратном порядке. Я в начале концерта не успел заглянуть в программку, поэтому ожидал переливов флейт, с которых начинается «Влтава», а вместо них услышал мощные аккорды меди, открывающие «Бланик». Должен сказать, это было несколько неожиданно для меня, а оттого занятно и драматургически интересно.

Ну, а главным блюдом был третий фортепианный концерт Рахманинова. Солировал латвийский пианист, совсем юный Карлис Буковскис или, видимо, Карл Буковский.



На фото: Карлис Буковскис (источник: karlisbukovskis.com)

Ему всего 17 лет и, честно говоря, после концерта многие делились впечатлениями, что, когда этот юноша показался из-за кулис, у него такой вид, как будто бы он упадет в обморок: он и вправду очень юно выглядит, да и вообще, по физической конституции очень субтилен. Тем поразительнее был эффект контраста между внешностью исполнителя и самим исполнением: этот нежный юноша устроился за роялем, поставил руки на клавиатуру и…

Вообще, Третий концерт Рахманинова один из сложнейших в мировой фортепианной литературе, даже в некотором смысле легендарный: есть даже биографический фильм (получивший «Оскар») о пианисте, который мечтает сыграть этот концерт и в процессе репетиций постепенно теряет рассудок.

Так вот, Карлис Буковскис представил нам, конечно, исполнение совершенно не ученическое, а абсолютно блестящее и технически перфектное - притом что, я бы сказал, этот материал требует от исполнителя некой не только технической, но и эмоциональной зрелости, которая, по моему мнению, Карлисом была на концерте в полной мере продемонстрирована.

Псковский оркестр вполне соответствовал.

Вообще то, что происходит с псковским оркестром, не может не радовать.

То есть, разумеется, можно было бы при желании к чему-то придраться, но то, что звучало 21 февраля, несмотря на исполнительские оркестровые помарки - весьма, впрочем, незначительные - можно в полной мере называть настоящим хорошим плотным интересным симфоническим звучанием. То есть это музыка - вполне уверенная и продуманная, простите, хорошо выученная, и, самое главное, собранная как целое произведение.

И я могу сказать только «браво» дирижеру, который это делает с нами и музыкантами, которые играют. Причем в этот раз благодаря любезности филармонического руководства я сидел во втором ряду, это, несомненно, лучшее место на такого рода концерте (хорошо были видна клавиатура и руки пианиста), но оттуда я не мог толком разглядеть в глубине оркестра, кто играл (а большинство музыкантов мне, разумеется, хорошо знакомы). Однако мне показалось, что в этот раз приглашенных музыкантов было вовсе немного, обходились собственными силами, и звучало все, повторюсь еще раз, очень неплохо.



На фото: Николай Хондзинский

Ну а солист был по-настоящему блестящий.

И тут следует сказать вот что. Меня восхищает даже не конкретно этот концерт, а сама ситуация, которая сейчас происходит в филармонии и с Псковским симфоническим губернаторским оркестром, потому что, как мне кажется, мы наблюдаем появление в репертуаре настоящей, продуманной, с длинным дыханием филармонической программы. Это уже отчетливо и ясно видно, как все новые и новые сложные и интересные произведения появляются в репертуаре нашего оркестра.

Смотрите также В предощущении весны: Сметана и Рахманинов прозвучали в Псковской филармонии

И посещение филармонии становится… как бы это сказать? - посещением Филармонии.

Которое теперь не какое-то «приключение в провинции»: вот есть и у нас оркестр, правда он специфический, тут вместо арфы и литавр - синтезатор, поэтому давайте не будем на него возлагать особые надежды, но и ругать его тоже не будем, пусть играет вальсы и польки. Нет, теперь это, надеюсь, в прошлом, все по-настоящему, это настоящий симфонический филармонический коллектив, с большим репертуаром и неплохим звучанием.

Может быть я ошибаюсь, может это давно произошло. Но мне кажется, что это происходит у меня на глазах. Поэтому от души радуюсь; ничего не хочу сказать плохого по поводу того, что было раньше, а могу сказать только хорошее по поводу того, что происходит сейчас.

В этой связи я, конечно же, с надеждой и интересом ожидаю открытие Фестиваля русской музыки. Напомню, открытие произойдет 18 марта. Уже появилась красивая афиша, и я очень рад, что филармония избавилась от того ужасного логотипа, который на протяжении многих лет сопровождал Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова: там было два наложенных друг на друга силуэта композиторов, переделанных из самых известных их портретов. Казалось, что Римский-Корсаков и Мусоргский, раскачиваясь, идут друг за другом, глядя в разные стороны.



Старый логотип Фестиваля русской музыки

Логотип этот был нелепым, хорошо, что мы его больше не видим.

Запасайтесь билетами на фестиваль, полагаю, что будет аншлаг.

Кстати, обращу внимание, что на концерте, о котором я говорю, был, пожалуй, аншлаг - и это уже стало привычным для нашей филармонии. Лишних билетиков не спрашивали, но зал был практически полон. И позорную, унылую картину полупустого зала, которую порой приходилось видеть на филармонических концертах - такого уж я давно не видел в нашей филармонии.

Так что, слава Богу, есть публика, есть оркестр, есть дирижер, есть руководство филармонии, которое дает дирижеру и оркестру работать. Будем смотреть, что дальше. Пока радует.

Забыл сказать - жалко, что в этот раз перед концертом не было встречи с дирижером, подобной тем, что начали практиковать осенью. Видимо, что-то там не получилось с графиком Николая Хондзинского, из-за чего он не смог заранее встретиться с публикой.

Но вообще, это очень интересная практика, хотелось бы передать руководству филармонии пожелание от зрителей практику эту продолжать: нам очень интересно встречаться с маэстро накануне концертов, и на этих встречах в режиме общения слышать о предпосылках тех интерпретаций, которые он предполагает нам предложить на концерте.

Это тоже черта работы псковской филармонии, которая мне очень нравится в этом сезоне.

Давайте дальше.

Я, когда думал о темах сегодняшней передачи, ориентировался на запросы и вопросы, которые видел в соцсетях, на форуме. Я хочу сказать, что благодарен за то, что слушатели откликаются и реагируют на передачу.

Спрашивали, что я думаю про фильм «Холоп», который снимали в Псковской области и который получил очень хорошие сборы в кинотеатрах. Ничего я не думаю, потому что я его не посмотрел, мне стало нехорошо уже когда я увидел афишу, и я так и не смог преодолеть это отвращение, поэтому ничего сказать не могу. Может быть, когда-нибудь мне придется посмотреть его в каком-нибудь автобусе или поезде (иногда я подвергаюсь таким пыткам), тогда поделюсь впечатлением, обещаю.

Еще был вопрос по поводу Масленицы, читатели напоминали о Всероссийской Масленице, которая у нас было зародилась, да не состоялась. В 2010 году, кажется, ее впервые проводили, причем с большим размахом, выделили деньги и тогда, помнится, многие «неравнодушные граждане» возмущались, что денег выделили уж очень много и неправильно как-то их тратили.

Потом в течение нескольких лет праздник этот устраивался, правда с каждым годом как-то сникая, а потом и вовсе это название - «Всероссийская Масленица во Пскове» куда-то исчезло.

Мне жаль, что это все прервалось; я уверен, что идея была хорошая - сделать Псков столицей всероссийской Масленицы. Там много, наверно, было помарок и быть может злоупотреблений, я не знаю. Но точно знаю вот что: я в то время часто бывал в Петербурге - такая у меня траектория - в Петербурге была очень широкая реклама псковской всероссийской Масленицы, и это было очень правильно. Потому что именно благодаря этому на праздник приезжало много туристов. И это крайне важно для развития туризма и туристического бизнеса в Пскове делать такие масштабные мероприятия именно в то время, когда не сезон. Потому что летом и так много туристов сюда приезжает гулять, любоваться, гулять и закусывать, в первую очередь петербуржцев, конечно.

А вот привлекать туристов в «несезон», а февраль это самый «несезон», который только можно вообразить - очень важно и нужно. Потому что люди, которые профессионально занимаются туризмом, отлично знают: тут очень ярко выражена сезонность, этот рынок очень проседает зимой, и это очень мешает работать и очень неудобно.

Поэтому жалко, что все это кануло в Лету, зря вы смеялись над Игорем Гаврюшкиным, зря его ругали, идея была хорошая.

Впрочем, может быть, когда-нибудь эти здравые идеи еще вернутся на псковскую землю при помощи властей или при грантовой поддержке.

Смотрите также Великая Масленица

Кстати, я тут разглядывал результаты конкурса Президентских грантов. Псковские НКО опять получили довольно много, и довольно много проектов, связанных с культурой. И финансирование вполне приличное: два, три, а то и семь миллионов рублей.

Вполне можно на такие деньги что-то провести.

Ну и наконец, еще одно… что это? - Событие? явление? - о котором мне писали слушатели: Зеленый театр, его снос.

Ну, у нас в городе на один театр стало меньше. Это я напоминаю, что была шутка в свое время, что «во Пскове есть три театра: кукольный, не кукольный и Зеленый».

Это, впрочем, было в те времена, когда мало чего можно было сказать о Псковском театре драмы, кроме того, что он не кукольный.

Что ж, лишились мы этого «уголка», козырька сцены Летнего театра в Летнем парке. И теперь в интернете по этому поводу раздается какой-то недоуменный гул: кто-то даже говорит о том, что это катастрофа и преступление, и что это был прекрасный памятник архитектуры.

Честно говоря, вряд ли он прекрасный, но он уже просто стал привычным для Пскова и его жителей. Сейчас, кстати, мне уж трудно установить, когда его строили, публикаций про него почти нет. По архитектуре и по воспоминаниям старших знакомых - это рубеж 1960-1970-х годов. По тем временам и для наших мест он был довольно необычным и даже авангардным, а, кроме того, он, конечно, очень неплохо «сел» на том месте, где его построили: на склоне земляного бастиона начала XVIII века. На всякий случай, сообщаю, что «горка», на склоне которой находится амфитеатр - рукотворная, если вдруг кто не знает, это насыпной бастион петровского времени, каких очень много во Пскове. К слову, многие псковичи считают их какими-то холмами естественного происхождения, но это не так, они все насыпные.

С другой стороны, когда только появился этот театр, многие обращали внимание на то, что задранный вверх острый козырек сцены перечеркнул и закрыл вид на Старовознесенский монастырь. Но это было так давно, что вид этот забыли и все уже привыкли к существованию Зеленого театра. И вот когда он исчез под ковшом экскаватора, многие испытали горькие и ностальгические чувства.

Я не могу сказать, что мне его жалко, этот театр. Меня другое волнует, как и многих моих коллег: непонятно, что будет на его месте.

И это вновь и вновь повторяющаяся история, когда что-то в городе происходит, что касается всех, причем очень разнообразно касается - и эмоционально, потому что с этим местом у многих горожан связаны какие-то воспоминания; и «граждански» - потому что это все на налоговые деньги делается, на наши как бы общие; и с точки зрения культуры - есть у нас люди, и их много, которые интересуются тем, как выглядит город, по этому поводу рефлексируют и даже что-то пытаются формулировать и высказывать публично.

И вот, в очередной раз, нам власти сообщили, что там что-то будет, а что именно - не показывают. Проект не опубликован никаким образом, нет даже никаких намеков. Обозначена лишь сумма в 30 000 000 рублей и сроки: к 9 мая все сделают.

Смотрите также Новый сценический комплекс установят в Зеленом театре к 75-летию Победы

Окей, отлично.

С одной стороны, приятно, что вы, ребята, «все делаете», и у вас есть 30 миллионов, которые, как я прочел, получены в качестве гранта от федерального правительства за прекрасную работу местных органов власти - ну вообще, классно.

Но было бы любопытно узнать, что там будет происходить - чтобы мы не беспокоились, например.

Кроме того, если говорить более-менее профессионально, то там охранная зона, памятник федерального значения - стена Окольного города и тот самый бастион, там охраняемый ландшафт. В этой связи тоже возникают вопросы, потому что фактически мы увидели разрушение существующего здания, следовательно, будет какое-то новое строительство. Тогда вопрос: каким образом его будут согласовывать и что там за проект?

Я же не говорю, что он плохой, он, может быть, замечательный, просто хотелось бы его увидеть. Зачем? Мне, например - из любопытства, а профессионалам это профессионально важно и интересно.

Такая ситуация повторяется вновь и вновь, когда нам что-то дарят, даже не то, чтобы без обсуждения, какие уж тут обсуждения. Просто даже без презентации проекта.

«Будет вам театр». - Ну хорошо, сидим, ждем.

Но вообще-то взрослым людям не нравится, когда к ним относятся как к неразумным детям, которым говорят: «Вот настанет праздник 9 мая - увидишь свой подарок. А пока сиди и делай уроки».

Вот такие культурные новости, а также наблюдения и впечатления за прошедшую неделю.

Пишите на сайте «Эха Москвы» в Пскове и на Псковской Ленте Новостей отзывы, предлагайте темы - я, может быть, на это все отреагирую.

Ну, и хочу вас поздравить.

Намедни год исполнился моей передаче, в феврале прошлого 2019 года впервые она прозвучала на волнах «Эха Москвы» в Пскове.

С тех пор я приобрел огромную популярность, множество новых друзей, а также некоторое число недоброжелателей, потому что глупые, невежественные, невоспитанные, ненормальные люди не любят меня и мою передачу и усердно пишут гадости на форумах и в соцсетях. Продолжайте, пожалуйста, это делать, мне очень нравится.

Поздравляю всех с годовщиной «Культурной контрреволюции», ура!

С вами был Юрий Стрекаловский, этой самой «Контрреволюции» краса и гордость.

До свидания.