«Культурная контрреволюция» Стрекаловского: концерт Карла Буковского и Зеленый театр

«Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.
Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном.
Теодор Адорно.
Здравствуйте, уважаемые слушатели «Эхо Москвы» В Пскове. В эфире «Культурная контрреволюция» и ее ведущий Юрий Николаевич Стрекаловский, уважаемый.
Ну что вам сказать? Вы - молодцы, «ура, заработало!». Две передачи назад я говорил, чтобы вы высказывались на форуме, в соцсетях, обсуждали мою передачу и давали мне оценки. И вот - посыпалось.
Много там всякого написали хорошие люди, спасибо огромное, продолжайте это делать: это увеличивает мой рейтинг и мои громадные гонорары, которые я получаю здесь, на «Эхе Москвы» в Пскове.
Только единственное замечание: я вас прошу не писать мне личных сообщений ВКонтакте, особенно по ночам, потому что я все равно их не читаю. И потом, я уже женат, и все равно не буду обращать внимание на эмоциональные послания от музейных дам.
О чем сегодня я хотел поговорить? Во-первых, про концерт, который мы послушали в Псковской областной филармонии 21 февраля. Играл псковский симфонический губернаторский, дирижировал Николай Павлович Хондзинский; в программе были Сметана и Рахманинов. Таким образом, концерт был построен в некотором смысле уже привычным образом, Хондзинский так строит программу: крупная, большая форма и некий «форшлаг» перед ней.
В данном случае, «форшлагом» были два произведения Сметаны, два фрагмента из его симфонического цикла «Моя родина». Вообще в этот цикл входит 6 симфонических поэм; на нашем концерте были исполнены две из них, в качестве своеобразной увертюры.
Прозвучали симфонические поэмы «Бланик» и «Влтава» и интересно, что в программе концерта Николай Хондзинский эти две пьесы поменял местами: я напомню, что в оригинальной последовательности у Сметаны «Влтава» открывает цикл, а «Бланик» заканчивает. В нашем концерте они были исполнены в обратном порядке. Я в начале концерта не успел заглянуть в программку, поэтому ожидал переливов флейт, с которых начинается «Влтава», а вместо них услышал мощные аккорды меди, открывающие «Бланик». Должен сказать, это было несколько неожиданно для меня, а оттого занятно и драматургически интересно.
Ну, а главным блюдом был третий фортепианный концерт Рахманинова. Солировал латвийский пианист, совсем юный Карлис Буковскис или, видимо, Карл Буковский.
На фото: Карлис Буковскис (источник: karlisbukovskis.com)
Ему всего 17 лет и, честно говоря, после концерта многие делились впечатлениями, что, когда этот юноша показался из-за кулис, у него такой вид, как будто бы он упадет в обморок: он и вправду очень юно выглядит, да и вообще, по физической конституции очень субтилен. Тем поразительнее был эффект контраста между внешностью исполнителя и самим исполнением: этот нежный юноша устроился за роялем, поставил руки на клавиатуру и…
Вообще, Третий концерт Рахманинова один из сложнейших в мировой фортепианной литературе, даже в некотором смысле легендарный: есть даже биографический фильм (получивший «Оскар») о пианисте, который мечтает сыграть этот концерт и в процессе репетиций постепенно теряет рассудок.
Так вот, Карлис Буковскис представил нам, конечно, исполнение совершенно не ученическое, а абсолютно блестящее и технически перфектное - притом что, я бы сказал, этот материал требует от исполнителя некой не только технической, но и эмоциональной зрелости, которая, по моему мнению, Карлисом была на концерте в полной мере продемонстрирована.
Псковский оркестр вполне соответствовал.
То есть, разумеется, можно было бы при желании к чему-то придраться, но то, что звучало 21 февраля, несмотря на исполнительские оркестровые помарки - весьма, впрочем, незначительные - можно в полной мере называть настоящим хорошим плотным интересным симфоническим звучанием. То есть это музыка - вполне уверенная и продуманная, простите, хорошо выученная, и, самое главное, собранная как целое произведение.
И я могу сказать только «браво» дирижеру, который это делает с нами и музыкантами, которые играют. Причем в этот раз благодаря любезности филармонического руководства я сидел во втором ряду, это, несомненно, лучшее место на такого рода концерте (хорошо были видна клавиатура и руки пианиста), но оттуда я не мог толком разглядеть в глубине оркестра, кто играл (а большинство музыкантов мне, разумеется, хорошо знакомы). Однако мне показалось, что в этот раз приглашенных музыкантов было вовсе немного, обходились собственными силами, и звучало все, повторюсь еще раз, очень неплохо.
На фото: Николай Хондзинский
Ну а солист был по-настоящему блестящий.
И тут следует сказать вот что. Меня восхищает даже не конкретно этот концерт, а сама ситуация, которая сейчас происходит в филармонии и с Псковским симфоническим губернаторским оркестром, потому что, как мне кажется, мы наблюдаем появление в репертуаре настоящей, продуманной, с длинным дыханием филармонической программы. Это уже отчетливо и ясно видно, как все новые и новые сложные и интересные произведения появляются в репертуаре нашего оркестра.
И посещение филармонии становится… как бы это сказать? - посещением Филармонии.
Которое теперь не какое-то «приключение в провинции»: вот есть и у нас оркестр, правда он специфический, тут вместо арфы и литавр - синтезатор, поэтому давайте не будем на него возлагать особые надежды, но и ругать его тоже не будем, пусть играет вальсы и польки. Нет, теперь это, надеюсь, в прошлом, все по-настоящему, это настоящий симфонический филармонический коллектив, с большим репертуаром и неплохим звучанием.
Может быть я ошибаюсь, может это давно произошло. Но мне кажется, что это происходит у меня на глазах. Поэтому от души радуюсь; ничего не хочу сказать плохого по поводу того, что было раньше, а могу сказать только хорошее по поводу того, что происходит сейчас.
В этой связи я, конечно же, с надеждой и интересом ожидаю открытие Фестиваля русской музыки. Напомню, открытие произойдет 18 марта. Уже появилась красивая афиша, и я очень рад, что филармония избавилась от того ужасного логотипа, который на протяжении многих лет сопровождал Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова: там было два наложенных друг на друга силуэта композиторов, переделанных из самых известных их портретов. Казалось, что Римский-Корсаков и Мусоргский, раскачиваясь, идут друг за другом, глядя в разные стороны.
Старый логотип Фестиваля русской музыки
Логотип этот был нелепым, хорошо, что мы его больше не видим.
Кстати, обращу внимание, что на концерте, о котором я говорю, был, пожалуй, аншлаг - и это уже стало привычным для нашей филармонии. Лишних билетиков не спрашивали, но зал был практически полон. И позорную, унылую картину полупустого зала, которую порой приходилось видеть на филармонических концертах - такого уж я давно не видел в нашей филармонии.
Так что, слава Богу, есть публика, есть оркестр, есть дирижер, есть руководство филармонии, которое дает дирижеру и оркестру работать. Будем смотреть, что дальше. Пока радует.
Забыл сказать - жалко, что в этот раз перед концертом не было встречи с дирижером, подобной тем, что начали практиковать осенью. Видимо, что-то там не получилось с графиком Николая Хондзинского, из-за чего он не смог заранее встретиться с публикой.
Но вообще, это очень интересная практика, хотелось бы передать руководству филармонии пожелание от зрителей практику эту продолжать: нам очень интересно встречаться с маэстро накануне концертов, и на этих встречах в режиме общения слышать о предпосылках тех интерпретаций, которые он предполагает нам предложить на концерте.
Это тоже черта работы псковской филармонии, которая мне очень нравится в этом сезоне.
Давайте дальше.
Я, когда думал о темах сегодняшней передачи, ориентировался на запросы и вопросы, которые видел в соцсетях, на форуме. Я хочу сказать, что благодарен за то, что слушатели откликаются и реагируют на передачу.
Спрашивали, что я думаю про фильм «Холоп», который снимали в Псковской области и который получил очень хорошие сборы в кинотеатрах. Ничего я не думаю, потому что я его не посмотрел, мне стало нехорошо уже когда я увидел афишу, и я так и не смог преодолеть это отвращение, поэтому ничего сказать не могу. Может быть, когда-нибудь мне придется посмотреть его в каком-нибудь автобусе или поезде (иногда я подвергаюсь таким пыткам), тогда поделюсь впечатлением, обещаю.
Еще был вопрос по поводу Масленицы, читатели напоминали о Всероссийской Масленице, которая у нас было зародилась, да не состоялась. В 2010 году, кажется, ее впервые проводили, причем с большим размахом, выделили деньги и тогда, помнится, многие «неравнодушные граждане» возмущались, что денег выделили уж очень много и неправильно как-то их тратили.
Потом в течение нескольких лет праздник этот устраивался, правда с каждым годом как-то сникая, а потом и вовсе это название - «Всероссийская Масленица во Пскове» куда-то исчезло.
Мне жаль, что это все прервалось; я уверен, что идея была хорошая - сделать Псков столицей всероссийской Масленицы. Там много, наверно, было помарок и быть может злоупотреблений, я не знаю. Но точно знаю вот что: я в то время часто бывал в Петербурге - такая у меня траектория - в Петербурге была очень широкая реклама псковской всероссийской Масленицы, и это было очень правильно. Потому что именно благодаря этому на праздник приезжало много туристов. И это крайне важно для развития туризма и туристического бизнеса в Пскове делать такие масштабные мероприятия именно в то время, когда не сезон. Потому что летом и так много туристов сюда приезжает гулять, любоваться, гулять и закусывать, в первую очередь петербуржцев, конечно.
А вот привлекать туристов в «несезон», а февраль это самый «несезон», который только можно вообразить - очень важно и нужно. Потому что люди, которые профессионально занимаются туризмом, отлично знают: тут очень ярко выражена сезонность, этот рынок очень проседает зимой, и это очень мешает работать и очень неудобно.
Поэтому жалко, что все это кануло в Лету, зря вы смеялись над Игорем Гаврюшкиным, зря его ругали, идея была хорошая.
Впрочем, может быть, когда-нибудь эти здравые идеи еще вернутся на псковскую землю при помощи властей или при грантовой поддержке.
Кстати, я тут разглядывал результаты конкурса Президентских грантов. Псковские НКО опять получили довольно много, и довольно много проектов, связанных с культурой. И финансирование вполне приличное: два, три, а то и семь миллионов рублей.
Вполне можно на такие деньги что-то провести.
Ну и наконец, еще одно… что это? - Событие? явление? - о котором мне писали слушатели: Зеленый театр, его снос.
Ну, у нас в городе на один театр стало меньше. Это я напоминаю, что была шутка в свое время, что «во Пскове есть три театра: кукольный, не кукольный и Зеленый».
Это, впрочем, было в те времена, когда мало чего можно было сказать о Псковском театре драмы, кроме того, что он не кукольный.
Что ж, лишились мы этого «уголка», козырька сцены Летнего театра в Летнем парке. И теперь в интернете по этому поводу раздается какой-то недоуменный гул: кто-то даже говорит о том, что это катастрофа и преступление, и что это был прекрасный памятник архитектуры.
Честно говоря, вряд ли он прекрасный, но он уже просто стал привычным для Пскова и его жителей. Сейчас, кстати, мне уж трудно установить, когда его строили, публикаций про него почти нет. По архитектуре и по воспоминаниям старших знакомых - это рубеж 1960-1970-х годов. По тем временам и для наших мест он был довольно необычным и даже авангардным, а, кроме того, он, конечно, очень неплохо «сел» на том месте, где его построили: на склоне земляного бастиона начала XVIII века. На всякий случай, сообщаю, что «горка», на склоне которой находится амфитеатр - рукотворная, если вдруг кто не знает, это насыпной бастион петровского времени, каких очень много во Пскове. К слову, многие псковичи считают их какими-то холмами естественного происхождения, но это не так, они все насыпные.
С другой стороны, когда только появился этот театр, многие обращали внимание на то, что задранный вверх острый козырек сцены перечеркнул и закрыл вид на Старовознесенский монастырь. Но это было так давно, что вид этот забыли и все уже привыкли к существованию Зеленого театра. И вот когда он исчез под ковшом экскаватора, многие испытали горькие и ностальгические чувства.
Я не могу сказать, что мне его жалко, этот театр. Меня другое волнует, как и многих моих коллег: непонятно, что будет на его месте.
И это вновь и вновь повторяющаяся история, когда что-то в городе происходит, что касается всех, причем очень разнообразно касается - и эмоционально, потому что с этим местом у многих горожан связаны какие-то воспоминания; и «граждански» - потому что это все на налоговые деньги делается, на наши как бы общие; и с точки зрения культуры - есть у нас люди, и их много, которые интересуются тем, как выглядит город, по этому поводу рефлексируют и даже что-то пытаются формулировать и высказывать публично.
И вот, в очередной раз, нам власти сообщили, что там что-то будет, а что именно - не показывают. Проект не опубликован никаким образом, нет даже никаких намеков. Обозначена лишь сумма в 30 000 000 рублей и сроки: к 9 мая все сделают.
Окей, отлично.
С одной стороны, приятно, что вы, ребята, «все делаете», и у вас есть 30 миллионов, которые, как я прочел, получены в качестве гранта от федерального правительства за прекрасную работу местных органов власти - ну вообще, классно.
Но было бы любопытно узнать, что там будет происходить - чтобы мы не беспокоились, например.
Кроме того, если говорить более-менее профессионально, то там охранная зона, памятник федерального значения - стена Окольного города и тот самый бастион, там охраняемый ландшафт. В этой связи тоже возникают вопросы, потому что фактически мы увидели разрушение существующего здания, следовательно, будет какое-то новое строительство. Тогда вопрос: каким образом его будут согласовывать и что там за проект?
Я же не говорю, что он плохой, он, может быть, замечательный, просто хотелось бы его увидеть. Зачем? Мне, например - из любопытства, а профессионалам это профессионально важно и интересно.
Такая ситуация повторяется вновь и вновь, когда нам что-то дарят, даже не то, чтобы без обсуждения, какие уж тут обсуждения. Просто даже без презентации проекта.
«Будет вам театр». - Ну хорошо, сидим, ждем.
Но вообще-то взрослым людям не нравится, когда к ним относятся как к неразумным детям, которым говорят: «Вот настанет праздник 9 мая - увидишь свой подарок. А пока сиди и делай уроки».
Вот такие культурные новости, а также наблюдения и впечатления за прошедшую неделю.
Пишите на сайте «Эха Москвы» в Пскове и на Псковской Ленте Новостей отзывы, предлагайте темы - я, может быть, на это все отреагирую.
Ну, и хочу вас поздравить.
С тех пор я приобрел огромную популярность, множество новых друзей, а также некоторое число недоброжелателей, потому что глупые, невежественные, невоспитанные, ненормальные люди не любят меня и мою передачу и усердно пишут гадости на форумах и в соцсетях. Продолжайте, пожалуйста, это делать, мне очень нравится.
Поздравляю всех с годовщиной «Культурной контрреволюции», ура!
С вами был Юрий Стрекаловский, этой самой «Контрреволюции» краса и гордость.
До свидания.