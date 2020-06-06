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«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про онлайн спектакли и фестивали

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Здравствуйте, слушатели. В эфире «Культурная Контрреволюция», Стрекаловский Юрий Николаевич – так меня зовут.

С чего бы начать сегодня? А погода хорошая.

Знаете, конец мая, начало июня – есть ли лучше время в наших краях? И в такую погоду хочется, расположившись в гамаке под цветущей яблоней, слушать пение птиц, жужжание пчел и стрекотание кузнечиков, жен и детей. А совсем другая погода бывает в феврале, когда холодно, промозгло, и в длинные темные вечера ищешь себе каких-то иных, городских занятий. Например, походы в театр тогда очень уместны. Я, собственно, почему об этом всем завел речь – потому, что хочу сравнить два театральных фестиваля.

Тот, который мы, к сожалению, потеряли – приуроченный к дню памяти Пушкина в начале февраля – и тот, который проходит сейчас.

Да, вы не ослышались. Если вдруг не знаете – сейчас, на рубеже мая и июня 2020 года в самом разгаре псковский Пушкинский театральный фестиваль. Проходит он в этом дурацком, надоевшем, обрыдлом, утомившем и задолбавшем всех «онлайн-режиме».

А ведь мог проходить во вполне человеческом, можно было бы в театр ходить. Но у руководителей процесса, у всех этих принцев- и министров-администраторов некоторое время назад возникла и прочно укоренилась идея, что надо бы фестиваль перенести на май-июнь – поближе к дню рождения Пушкина, когда во Пскове много-много диких обезь… туристов. Да еще бы неплохо «с целью оптимизации» объединить псковский Пушкинский театральный фестиваль с Всероссийским пушкинским праздником поэзии.

Ну и вот – перенесли. Фестиваль стартовал (если кто не знал – сообщаю), и фестиваль этот проходит, разумеется, исключительно в Интернете.

Причем программа замечательная, блестящая. Более двух десятков спектаклей, почти две недели что-то показывают, бывает, по две трансляции в один день. И если бы эту программу – да на сцену, то цены бы этому фестивалю не было, он бы получился, наверное, лучшим за всю четвертьвековую историю.

Так за составление программы фестиваля (а это, скорее всего Андрей Львович Пронин и – разумеется! Разумеется! – Дмитрий Дмитриевич Месхиев) – огромная благодарность. А за идею переноса с января-февраля на май-июнь – нет. Не спасибо.

Потому, что дело ведь даже не в погоде, которая ныне располагает не к городским культурно-театральным, а к сельским улично-буколическим развлечениям. А вообще – ну вы же понимаете, что театральное искусство это «здесь и сейчас». Оно предполагает и даже требует живого присутствия и контакта. И просмотр спектакля в телевизоре или в гаджете это, мягко говоря, не то, что спектакль, который ты видишь, телом находясь в зале, где рядом с тобой на сцене – живой актер.

Я даже не знаю, стоит ли объяснять, почему.

Ну вот я только что разговаривал с одной театральной псковской знакомой и спросил: «ты смотришь сейчас фестивальные спектакли в интернете?» - «Нет, не получается». «А что, не знаешь или не умеешь настроить просмотр?» - «Да все я умею, и уведомления о начале просмотра приходят, и анонсы. Но вот как-то не лежит душа. Днем все не до того, вечером погода такая прекрасная. Да и вообще, так надоело за эти карантинные месяцы таращиться в экран, а сейчас, слава Богу, появились хоть какие-то альтернативы: гулять, например, разрешили, с друзьями встречаться. Так что весь фестиваль – мимо».

И ещЕ добавила, что поход в театр – это же не только спектакль. Это всегда значило: собраться, приготовиться, договориться с друзьями, привести себя в порядок, себя показать и на других посмотреть, съесть пирожное в буфете, если повезЕт - познакомиться с исполнителем или автором. А тут же ничего этого нет.

Ну разве это фестиваль?

Разумеется, она права. И в том, что поход в театр – это более широкая, полная и сложная культурная практика, чем просто просмотр спектакля. И в том, что театральные средства воздействия они по самой природе очень «эмпатические», основанные на живом контакте и непосредственном присутствии, а значит – участии в действе. И значительную, даже большую часть из них трансляция никак не передает – хоть бы, например, запахи.

Да и вообще, статичная картинка, которую видишь на экране – или присутствие в зале, когда ты взаимодействуешь с пространством… А если, не дай Бог, оператор, который снимает спектакль оказывается «с фантазией» и начинает выбирать и строить какие-то крупные и средние планы, то тогда ты неизбежно следуешь за его восприятием - это уже какое-то «недокино». А хотелось бы видеть спектакль, и именно своими глазами, формировать свой собственный зрительский образ.

Словом, что и говорить, запись спектакля не заменит присутствия в зале. Да и вообще, в основе своей – это вынужденная и, скажем так, техническая и прикладная практика. Спектакль снимают, чтобы хоть как-то его зафиксировать. Чтобы хоть что-то осталось «для истории», чтобы легче было вводить в роль нового актера в случае замены. Чтобы на фестиваль послать отсмотрщикам.

А вообще, конечно, театр – это искусство в высшей степени «живое».

И мы всегда так ждали наши театральные фестивали, в том числе, потому, что приезжают живые люди, с которыми можно встретиться, пообщаться, поговорить, даже подружиться. Поблагодарить, подарить цветы, задать вопросы, поспорить, наконец.

Все, теперь нет этого.

Вот провели бы, как в прежние годы, фестиваль в феврале – сейчас вспоминали бы его с удовольствием и благодарностью. Но нет.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?». Провели фестиваль в мае, когда «много туристов»? То-то.

Хотя программа, повторюсь, очень классная. Была бы она на сцене - о, как бы ее сейчас обсуждали!

Тут я выяснил, что наиболее напыщенные и недалекие мои читатели (Пан Дурак Профессор, например) до сих пор на форуме ПЛН вспоминают показанного шесть лет назад «Графа Нулина» в постановке Василия Сенина. А тут таких «Нулиных» аж два десятка. Вот бы было весело.

Еще одна немаловажная деталь этого фестиваля, которая расстраивает – то, что все спектакли транслируются (то есть, собственно, не транслируются, а выкладываются в записи) в определенное время, а после завершения просмотра удаляются, их уж потом посмотреть нельзя.

Понятно, что есть авторские ограничения на показ, понятно, что таким образом организаторы фестиваля, быть может, пытаются привлечь какое-то дополнительное внимание, сделать из этих «трансляций» событие…

Но – мимо. Не получается. И по вышеприведенным причинам: надоело в эти окаянные карантинные дни в экраны таращиться, а тут вокруг май цветет и пахнет. Да и утомительно участвовать в двухнедельном марафоне (почти столько длится этот онлайн «фестиваль») днем и вечером.

В общем, в предлагаемое время всего не посмотреть, а после спектакли с сайта исчезают. Почему бы их не оставить для желающих посмотреть позднее? Жалко, что этого нет.

А если замысел - усадить к экранам зрителей в определенное время, то можно же какие-то дополнительные «сервисы» придумать, доступные именно в Интернете. Вот, например, пусть бы Андрей Львович Пронин шепотом бы нам объяснял, что на сцене происходит. Всех же бесит обычно, когда в зале шепчутся или комментируют, а тут – вполне уместно. Какие-то онлайн комментарии организаторов и авторов, обращающие внимание на детали спектакля, возможно, и привлекли бы больше зрителей. Не знаю.

Но нет ни черта подобного, а если хочешь посмотреть спектакль, который показывали вчера, то у тебя ничего не получится. Вместо записи покажут тебе картинку с грустной собачкой и надписью: «видео недоступно».

Паки и паки повторю: еще в прошлом году, осенью, когда принцы и директора-администраторы начали разговоры о переносе фестиваля, я тут предупреждал и говорил: не нужно переносить, что угробите фестиваль. Как в воду глядел.

Не послушали, уж больно хотелось объединить с Пушкинским праздником поэзии и какие-то были сложности с финансированием, с поддержкой от областного комитета по культуре. Такие, насколько помню, были аргументы – кроме «множества туристов».

Ну вот, и фестиваля нет, и с июньским Всероссийским праздником поэзии (который теперь называется «Дни пушкинской поэзии и русской культуры») объединиться тоже не разрешили.

Было создано новое учреждение, АНО «Псковконцерт», которое возглавила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Вот этому Псковконцерту и поручена организация летнего пушкинского поэтического праздника, традиция которого перешагнула уже полувековой рубеж.

Однако, я смотрю, и этой новой организации, возглавляемой вполне успешным руководителем, приходится нелегко – я имею в виду сейчас взаимодействие с областным комитетом по культуре.

Одну из недавних передач я почти целиком посвятил анализу радиоинтервью Жанны Малышевой, председателницы этого самого комитета.

Честно сказать, не ожидал такого массового и живого отклика на эту передачу, где я позволил себе некоторую критику в адрес Жанны Николаевны. Мне писали и звонили люди с благодарностями и поздравлениями. Спасибо, конечно, но, видимо, дело не во мне, а в моей героине. Потому что, видимо, Жанна Малышева несколько всех утомила, находясь на своем ответственном посту.

Впрочем, самый яркий пример и самую яркую иллюстрацию; самый выразительный документ, характеризующий осуществляемый нашей культурной председательницей «творческий процесс», я нашел только что в Интернете. Это письмо за подписью директора «Псковконцерта» Елизаветы Барышниковой, направленное в адрес аппарата администрации Псковской области.

Письмо от 21 мая и в нем сообщается, что АНО «Псковконцерт» по распоряжению губернатора области была вовремя (в феврале 2020 года) создана, готова к работе и ей поручена организация масштабного мероприятия - Всероссийских Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Однако (цитирую): в настоящее время организация «Псковконцерт» не имеет возможности исполнять возложенные на нее обязанности по организации и проведению Дней пушкинской поэзии и русской культуры (…) по причине несвоевременной разработки и согласования комитетом по культуре Псковской области соответсвующих документов.

На данный момент в комитет направлена программа проведения «Дней пушкинской поэзии и русской культуры» в виртуальном формате для согласования сметы расходов. Ответ по данному вопросу необходимо получить в кратчайшие сроки в связи с запуском проекта 26 мая 2020 года.

Письмо, напомню, направлено 21 мая, за пять дней до старта проекта – ЮС.

В силу данных обстоятельств информируем о риске срыва проведения праздника в любых возможных форматах, в том числе онлайн, и просим оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации.

Подпись – директор АНО «Псковконцерт» Е.Г. Барышникова.

Конец цитаты.

То есть директор «Псковконцерта» уже не находит никаких других способов воздействия на комитет по культуре, который занимается «административным футболом» и фактически саботирует процесс, кроме как обратиться в адрес руководителя администрации Псковской области, а фактически – к губернатору.

В связи с тем, что назревает катастрофа, крупнейшее культурное мероприятие с всероссийским звучанием и аудиторией – под угрозой срыва за пять дней до его начала. Кстати, занятно и показательно, что 8 мая, когда Малышева давала интервью в эфире «Эхо Москвы» в Пскове, она не имела ни малейшего понятия о программе Пушкинских дней – ни театральных, ни поэтических.

Сейчас мы видим, что праздник поэзии начался, видимо, какие-то волшебные действия со стороны администрации над председательницей опять свершились. Но вот это, конечно, уже выходит за рамки. Это, что называется, никуда не годится, это уже крайний администраторский «косяк и залет».

Мне кажется, что Жанна Николаевна недолго еще пробудет на своем посту; прощание с нею будет быстрым и пройдет без печали.

Возможно, не без моего скромного участия.

Сам же праздник Пушкинской поэзии успешно стартовал и, поскольку заранее было понятно, что он будет проходить в условиях карантина, его программа готовилась и планировалась как мероприятие, которое пройдет исключительно в Интернете – в отличие от псковского Пушкинского театрального фестиваля, который в онлайн попал вынужденно и в этом году представляет собой просто нагромождение трансляций различных хороших спектаклей.

Так вот Дни пушкинской поэзии и русской культуры готовились как Интернет-событие, «заточены» в этом году под дистанционный доступ. Все сосредоточено и аккуратно собрано на специально созданном сайте, там много «подводящих» сопровождающих событий от партнеров фестиваля, но центральные действия все произойдут в один день – 6 июня, в день рождения Пушкина, который, действительно, стоит посвятить памяти главного национального поэта.

В программе – вечерняя трансляция живого концерта симфонического оркестра Псковской филармонии под управлением Николая Хондзинского с участием солистов Мариинского театра. Николай Хондзинский, известный русский дирижер, в настоящее время занимающий пост главного дирижера псковского симфонического оркестра в этом году является художественным руководителем Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Мне кажется, уже это интересно – у праздника новый худрук, сменивший балетмейстера и режиссера Гедиминаса Таранду.

Кроме вечернего концерта в праздничной программе – не знаю, как это назвать, в афише это обозначено как «композиции», а, видимо, жанр этот еще как-то предстоит назвать – специальные спектакли, которые, впрочем, специально сделаны и срежиссированы для показа не на сцене, а для трансляции в Интернете. Они очень разные, видно, что они предназначены для всех возрастов и типов зрителей: взрослых и детей, «простых» и «сложных».

Актер БДТ, Заслуженный артист РФ Михаил Морозов будет читать «Золотого петушка» прямо в светелки Арины Родионовны в Михайловском, режиссер и актер Борис Бирман (очень хороший режиссер, хочу заметить) поставил спектакль по художественным и эпистолярным текстам Пушкина, связанным с его карантинным заточением в Болдино во время эпидемии холеры 1830 года – что называется, «на злобу дня». В спектакле участвует сам Борис Наумович, Заслуженные артисты России Александр Строев и Михаил Морозов, а также актриса местного драматического театра Наталья Петрова.

Ну и, по-моему, самое интересное – это композиция, автором которой является митрополит Тихон (Шевкунов), она называется «Метаморфозы» и в центре ее – жизненный путь Пушкина, его судьба как, в каком-то смысле, цельное и подлежащее осмыслению произведение, как драма, путь преображения личности и спасения души.

На этот счет есть весьма обширная философская, богословская и литературоведческая полемика, начинающаяся с Владимира Соловьева. Есть прекрасная икона нашего знаменитого иконописца, архимандрита Зинона (Теодора), где Пушкин изображен на иконе в одном ряду со святым Филаретом, митрополитом Московским – так отмечается и прославляется его уникальная «светская, культурная святость»

Эта тема лично меня всегда чрезвычайно интересовала, если хотите, можете поискать мой текст «Лучший из нас» (впрочем, зачем искать, вот ссылка.

Так что давайте найдем время все это посмотреть 6 июня, в этот особый день русского календаря, в день Рождества Пушкина.

Думаю, можно и нужно этот день провести, так сказать, с оглядкой на Александра Сергеевича.

А если не получится, то очень надеюсь, что устроители Пушкинского праздника поэзии и русской культуры, в отличие от устроителей пушкинского театрального фестиваля найдут возможность то, что они приготовили в Интернете в этот день не убирать, когда день закончится, а оставят там, чтобы мы смогли посмотреть и после 6 июня.

Спасибо за внимание, это была «Культурная Контрреволюция», Юрий Николаевич Стрекаловский – ее автор и ведущий.

До свидания.