Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Зрелище для плебеев
Пушкинский фестиваль онлайн
рывок нацпроекта «культура»
Найти и обезвредить
Гонки по вертикали
Недооцененный город
Телефон прямого эфира 56-73-72
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Юрий Стрекаловский Публикаций: 42
06.06.2020 17:140 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про онлайн спектакли и фестивали 04.06.2020 15:044 «Культурная контрреволюция»: Супермен спасет храм 29.05.2020 21:5112 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про интервью Жанны Малышевой 15.05.2020 17:250 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Памяти архитектора-реставратора Артема Конова 11.05.2020 21:464 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: О памятных датах Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 12:319 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 11:3029 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса
Блоги / Юрий Стрекаловский

«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про онлайн спектакли и фестивали

06.06.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) представляет авторскую программу Юрия Стрекаловского «Культурная контрреволюция». Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска программы.

Здравствуйте, слушатели. В эфире «Культурная Контрреволюция», Стрекаловский Юрий Николаевич – так меня зовут.

С чего бы начать сегодня? А погода хорошая.

Знаете, конец мая, начало июня – есть ли лучше время в наших краях? И в такую погоду хочется, расположившись в гамаке под цветущей яблоней, слушать пение птиц, жужжание пчел и стрекотание кузнечиков, жен и детей. А совсем другая погода бывает в феврале, когда холодно, промозгло, и в длинные темные вечера ищешь себе каких-то иных, городских занятий. Например, походы в театр тогда очень уместны. Я, собственно, почему об этом всем завел речь – потому, что хочу сравнить два театральных фестиваля.

Тот, который мы, к сожалению, потеряли – приуроченный к дню памяти Пушкина в начале февраля – и тот, который проходит сейчас.

Да, вы не ослышались. Если вдруг не знаете – сейчас, на рубеже мая и июня 2020 года в самом разгаре псковский Пушкинский театральный фестиваль. Проходит он в этом дурацком, надоевшем, обрыдлом, утомившем и задолбавшем всех «онлайн-режиме».

А ведь мог проходить во вполне человеческом, можно было бы в театр ходить. Но у руководителей процесса, у всех этих принцев- и министров-администраторов некоторое время назад возникла и прочно укоренилась идея, что надо бы фестиваль перенести на май-июнь – поближе к дню рождения Пушкина, когда во Пскове много-много диких обезь… туристов. Да еще бы неплохо «с целью оптимизации» объединить псковский Пушкинский театральный фестиваль с Всероссийским пушкинским праздником поэзии.

Ну и вот – перенесли. Фестиваль стартовал (если кто не знал – сообщаю), и фестиваль этот проходит, разумеется, исключительно в Интернете.

Причем программа замечательная, блестящая. Более двух десятков спектаклей, почти две недели что-то показывают, бывает, по две трансляции в один день. И если бы эту программу – да на сцену, то цены бы этому фестивалю не было, он бы получился, наверное, лучшим за всю четвертьвековую историю.

Так за составление программы фестиваля (а это, скорее всего Андрей Львович Пронин и – разумеется! Разумеется! – Дмитрий Дмитриевич Месхиев) – огромная благодарность. А за идею переноса с января-февраля на май-июнь – нет. Не спасибо.

Потому, что дело ведь даже не в погоде, которая ныне располагает не к городским культурно-театральным, а к сельским улично-буколическим развлечениям. А вообще – ну вы же понимаете, что театральное искусство это «здесь и сейчас». Оно предполагает и даже требует живого присутствия и контакта. И просмотр спектакля в телевизоре или в гаджете это, мягко говоря, не то, что спектакль, который ты видишь, телом находясь в зале, где рядом с тобой на сцене – живой актер.

Я даже не знаю, стоит ли объяснять, почему.

Ну вот я только что разговаривал с одной театральной псковской знакомой и спросил: «ты смотришь сейчас фестивальные спектакли в интернете?» - «Нет, не получается». «А что, не знаешь или не умеешь настроить просмотр?» - «Да все я умею, и уведомления о начале просмотра приходят, и анонсы. Но вот как-то не лежит душа. Днем все не до того, вечером погода такая прекрасная. Да и вообще, так надоело за эти карантинные месяцы таращиться в экран, а сейчас, слава Богу, появились хоть какие-то альтернативы: гулять, например, разрешили, с друзьями встречаться. Так что весь фестиваль – мимо».

И ещЕ добавила, что поход в театр – это же не только спектакль. Это всегда значило: собраться, приготовиться, договориться с друзьями, привести себя в порядок, себя показать и на других посмотреть, съесть пирожное в буфете, если повезЕт - познакомиться с исполнителем или автором. А тут же ничего этого нет.

Ну разве это фестиваль?

Разумеется, она права. И в том, что поход в театр – это более широкая, полная и сложная культурная практика, чем просто просмотр спектакля. И в том, что театральные средства воздействия они по самой природе очень «эмпатические», основанные на живом контакте и непосредственном присутствии, а значит – участии в действе. И значительную, даже большую часть из них трансляция никак не передает – хоть бы, например, запахи.

Да и вообще, статичная картинка, которую видишь на экране – или присутствие в зале, когда ты взаимодействуешь с пространством… А если, не дай Бог, оператор, который снимает спектакль оказывается «с фантазией» и начинает выбирать и строить какие-то крупные и средние планы, то тогда ты неизбежно следуешь за его восприятием - это уже какое-то «недокино». А хотелось бы видеть спектакль, и именно своими глазами, формировать свой собственный зрительский образ.

Словом, что и говорить, запись спектакля не заменит присутствия в зале. Да и вообще, в основе своей – это вынужденная и, скажем так, техническая и прикладная практика. Спектакль снимают, чтобы хоть как-то его зафиксировать. Чтобы хоть что-то осталось «для истории», чтобы легче было вводить в роль нового актера в случае замены. Чтобы на фестиваль послать отсмотрщикам.

А вообще, конечно, театр – это искусство в высшей степени «живое».

И мы всегда так ждали наши театральные фестивали, в том числе, потому, что приезжают живые люди, с которыми можно встретиться, пообщаться, поговорить, даже подружиться. Поблагодарить, подарить цветы, задать вопросы, поспорить, наконец.

Все, теперь нет этого.

Вот провели бы, как в прежние годы, фестиваль в феврале – сейчас вспоминали бы его с удовольствием и благодарностью. Но нет.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?». Провели фестиваль в мае, когда «много туристов»? То-то.

Хотя программа, повторюсь, очень классная. Была бы она на сцене - о, как бы ее сейчас обсуждали!

Тут я выяснил, что наиболее напыщенные и недалекие мои читатели (Пан Дурак Профессор, например) до сих пор на форуме ПЛН вспоминают показанного шесть лет назад «Графа Нулина» в постановке Василия Сенина. А тут таких «Нулиных» аж два десятка. Вот бы было весело.

Еще одна немаловажная деталь этого фестиваля, которая расстраивает – то, что все спектакли транслируются (то есть, собственно, не транслируются, а выкладываются в записи) в определенное время, а после завершения просмотра удаляются, их уж потом посмотреть нельзя.

Понятно, что есть авторские ограничения на показ, понятно, что таким образом организаторы фестиваля, быть может, пытаются привлечь какое-то дополнительное внимание, сделать из этих «трансляций» событие…

Но – мимо. Не получается. И по вышеприведенным причинам: надоело в эти окаянные карантинные дни в экраны таращиться, а тут вокруг май цветет и пахнет. Да и утомительно участвовать в двухнедельном марафоне (почти столько длится этот онлайн «фестиваль») днем и вечером.

В общем, в предлагаемое время всего не посмотреть, а после спектакли с сайта исчезают. Почему бы их не оставить для желающих посмотреть позднее? Жалко, что этого нет.

А если замысел - усадить к экранам зрителей в определенное время, то можно же какие-то дополнительные «сервисы» придумать, доступные именно в Интернете. Вот, например, пусть бы Андрей Львович Пронин шепотом бы нам объяснял, что на сцене происходит. Всех же бесит обычно, когда в зале шепчутся или комментируют, а тут – вполне уместно. Какие-то онлайн комментарии организаторов и авторов, обращающие внимание на детали спектакля, возможно, и привлекли бы больше зрителей. Не знаю.

Но нет ни черта подобного, а если хочешь посмотреть спектакль, который показывали вчера, то у тебя ничего не получится. Вместо записи покажут тебе картинку с грустной собачкой и надписью: «видео недоступно».

Паки и паки повторю: еще в прошлом году, осенью, когда принцы и директора-администраторы начали разговоры о переносе фестиваля, я тут предупреждал и говорил: не нужно переносить, что угробите фестиваль. Как в воду глядел.

Не послушали, уж больно хотелось объединить с Пушкинским праздником поэзии и какие-то были сложности с финансированием, с поддержкой от областного комитета по культуре. Такие, насколько помню, были аргументы – кроме «множества туристов».

Ну вот, и фестиваля нет, и с июньским Всероссийским праздником поэзии (который теперь называется «Дни пушкинской поэзии и русской культуры») объединиться тоже не разрешили.

Было создано новое учреждение, АНО «Псковконцерт», которое возглавила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Вот этому Псковконцерту и поручена организация летнего пушкинского поэтического праздника, традиция которого перешагнула уже полувековой рубеж.

Однако, я смотрю, и этой новой организации, возглавляемой вполне успешным руководителем, приходится нелегко – я имею в виду сейчас взаимодействие с областным комитетом по культуре.

Одну из недавних передач я почти целиком посвятил анализу радиоинтервью Жанны Малышевой, председателницы этого самого комитета.

Честно сказать, не ожидал такого массового и живого отклика на эту передачу, где я позволил себе некоторую критику в адрес Жанны Николаевны. Мне писали и звонили люди с благодарностями и поздравлениями. Спасибо, конечно, но, видимо, дело не во мне, а в моей героине. Потому что, видимо, Жанна Малышева несколько всех утомила, находясь на своем ответственном посту.

Впрочем, самый яркий пример и самую яркую иллюстрацию; самый выразительный документ, характеризующий осуществляемый нашей культурной председательницей «творческий процесс», я нашел только что в Интернете. Это письмо за подписью директора «Псковконцерта» Елизаветы Барышниковой, направленное в адрес аппарата администрации Псковской области.

Письмо от 21 мая и в нем сообщается, что АНО «Псковконцерт» по распоряжению губернатора области была вовремя (в феврале 2020 года) создана, готова к работе и ей поручена организация масштабного мероприятия - Всероссийских Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Однако (цитирую): в настоящее время организация «Псковконцерт» не имеет возможности исполнять возложенные на нее обязанности по организации и проведению Дней пушкинской поэзии и русской культуры (…) по причине несвоевременной разработки и согласования комитетом по культуре Псковской области соответсвующих документов.

На данный момент в комитет направлена программа проведения «Дней пушкинской поэзии и русской культуры» в виртуальном формате для согласования сметы расходов. Ответ по данному вопросу необходимо получить в кратчайшие сроки в связи с запуском проекта 26 мая 2020 года.

Письмо, напомню, направлено 21 мая, за пять дней до старта проекта – ЮС.

В силу данных обстоятельств информируем о риске срыва проведения праздника в любых возможных форматах, в том числе онлайн, и просим оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации.

Подпись – директор АНО «Псковконцерт» Е.Г. Барышникова.

Конец цитаты.

То есть директор «Псковконцерта» уже не находит никаких других способов воздействия на комитет по культуре, который занимается «административным футболом» и фактически саботирует процесс, кроме как обратиться в адрес руководителя администрации Псковской области, а фактически – к губернатору.

В связи с тем, что назревает катастрофа, крупнейшее культурное мероприятие с всероссийским звучанием и аудиторией – под угрозой срыва за пять дней до его начала. Кстати, занятно и показательно, что 8 мая, когда Малышева давала интервью в эфире «Эхо Москвы» в Пскове, она не имела ни малейшего понятия о программе Пушкинских дней – ни театральных, ни поэтических.

Сейчас мы видим, что праздник поэзии начался, видимо, какие-то волшебные действия со стороны администрации над председательницей опять свершились. Но вот это, конечно, уже выходит за рамки. Это, что называется, никуда не годится, это уже крайний администраторский «косяк и залет».

Мне кажется, что Жанна Николаевна недолго еще пробудет на своем посту; прощание с нею будет быстрым и пройдет без печали.

Возможно, не без моего скромного участия.

Сам же праздник Пушкинской поэзии успешно стартовал и, поскольку заранее было понятно, что он будет проходить в условиях карантина, его программа готовилась и планировалась как мероприятие, которое пройдет исключительно в Интернете – в отличие от псковского Пушкинского театрального фестиваля, который в онлайн попал вынужденно и в этом году представляет собой просто нагромождение трансляций различных хороших спектаклей.

Так вот Дни пушкинской поэзии и русской культуры готовились как Интернет-событие, «заточены» в этом году под дистанционный доступ. Все сосредоточено и аккуратно собрано на специально созданном сайте, там много «подводящих» сопровождающих событий от партнеров фестиваля, но центральные действия все произойдут в один день – 6 июня, в день рождения Пушкина, который, действительно, стоит посвятить памяти главного национального поэта.

В программе – вечерняя трансляция живого концерта симфонического оркестра Псковской филармонии под управлением Николая Хондзинского с участием солистов Мариинского театра. Николай Хондзинский, известный русский дирижер, в настоящее время занимающий пост главного дирижера псковского симфонического оркестра в этом году является художественным руководителем Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Мне кажется, уже это интересно – у праздника новый худрук, сменивший балетмейстера и режиссера Гедиминаса Таранду.

Кроме вечернего концерта в праздничной программе – не знаю, как это назвать, в афише это обозначено как «композиции», а, видимо, жанр этот еще как-то предстоит назвать – специальные спектакли, которые, впрочем, специально сделаны и срежиссированы для показа не на сцене, а для трансляции в Интернете. Они очень разные, видно, что они предназначены для всех возрастов и типов зрителей: взрослых и детей, «простых» и «сложных».

Актер БДТ, Заслуженный артист РФ Михаил Морозов будет читать «Золотого петушка» прямо в светелки Арины Родионовны в Михайловском, режиссер и актер Борис Бирман (очень хороший режиссер, хочу заметить) поставил спектакль по художественным и эпистолярным текстам Пушкина, связанным с его карантинным заточением в Болдино во время эпидемии холеры 1830 года – что называется, «на злобу дня». В спектакле участвует сам Борис Наумович, Заслуженные артисты России Александр Строев и Михаил Морозов, а также актриса местного драматического театра Наталья Петрова.

Ну и, по-моему, самое интересное – это композиция, автором которой является митрополит Тихон (Шевкунов), она называется «Метаморфозы» и в центре ее – жизненный путь Пушкина, его судьба как, в каком-то смысле, цельное и подлежащее осмыслению произведение, как драма, путь преображения личности и спасения души.

На этот счет есть весьма обширная философская, богословская и литературоведческая полемика, начинающаяся с Владимира Соловьева. Есть прекрасная икона нашего знаменитого иконописца, архимандрита Зинона (Теодора), где Пушкин изображен на иконе в одном ряду со святым Филаретом, митрополитом Московским – так отмечается и прославляется его уникальная «светская, культурная святость»

Эта тема лично меня всегда чрезвычайно интересовала, если хотите, можете поискать мой текст «Лучший из нас» (впрочем, зачем искать, вот ссылка.

Так что давайте найдем время все это посмотреть 6 июня, в этот особый день русского календаря, в день Рождества Пушкина.

Думаю, можно и нужно этот день провести, так сказать, с оглядкой на Александра Сергеевича.

А если не получится, то очень надеюсь, что устроители Пушкинского праздника поэзии и русской культуры, в отличие от устроителей пушкинского театрального фестиваля найдут возможность то, что они приготовили в Интернете в этот день не убирать, когда день закончится, а оставят там, чтобы мы смогли посмотреть и после 6 июня.

Спасибо за внимание, это была «Культурная Контрреволюция», Юрий Николаевич Стрекаловский – ее автор и ведущий.

До свидания.

 

 

Теги: #Пушкинский фестиваль #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 1136 человек
06.06.2020, 17:140 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про онлайн спектакли и фестивали 06.06.2020, 16:410 В Пскове изъята фальшивая купюра 06.06.2020, 16:204 Виталий Аршинов о заражении COVID-19: Мы принимаем бой и несем потери 06.06.2020, 16:000 В акции «Судьба человека» призывают принять участие псковичей
06.06.2020, 15:430 Георгий Василевич принимает участие во встрече Владимира Путина с деятелями культуры 06.06.2020, 15:390 Традицию выставок одного предмета в «Михайловском» продолжили online-показом альманаха «Северная звезда» 06.06.2020, 15:384 Глава Плюсского района заболел коронавирусом 06.06.2020, 15:150 В Псковской области зафиксированы кражи из квартиры, дачи и гаража
06.06.2020, 14:520 История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта 06.06.2020, 14:500 Великолучанин задержан при попытке украсть несколько бутылок водки 06.06.2020, 14:330 «Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале 06.06.2020, 14:100 Грозы ожидаются в южных и восточных районах Псковской области в ближайшие три часа
06.06.2020, 14:052 10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря 06.06.2020, 13:510 Об испытаниях и чуде духовного преображения говорили сегодня у могилы поэта в Святогорском монастыре 06.06.2020, 13:400 Разбитую вандалами остановку привели в порядок 06.06.2020, 13:150 Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на улице Труда в Пскове
06.06.2020, 12:5512 Михаил Ведерников: Администрацию области пытались уличить в замалчивании статистики смертности от COVID-19 06.06.2020, 12:340 В Великих Луках проверяют информацию об отказе в госпитализации больных коронавирусом 06.06.2020, 12:2128 Губернатор Псковской области объяснил резкий скачок заболеваемости COVID-19 06.06.2020, 12:200 В честь праздника Святой Троицы издательство Псково-Печерского монастыря объявило 20%-ную скидку на все книги
06.06.2020, 11:520 Участок улицы Леона Поземского закрыли в Пскове 06.06.2020, 11:440 Михаил Ведерников: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в онлайн-формате - это новые возможности 06.06.2020, 11:363 Весь июнь в «Империале» действуют скидки на творог, йогурты и молоко «Прасковья Молочкова» 06.06.2020, 11:180 На Дамбе в Пскове столкнулись два автомобиля
06.06.2020, 10:550 Пушкину, в сельцо Михайловское - благодарность поэту выразила депутат Госдумы 06.06.2020, 10:291 В Псковской области усилены требования к профилактике COVID-19 среди медицинских и социальных работников 06.06.2020, 10:260 В госархиве рассказали о снетосушильных фабриках Псковской губернии 06.06.2020, 10:036 Фотофакт: Вандалы разгромили остановку на улице Рокоссовского в Пскове
06.06.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Троицкая Родительская суббота. Божественная Литургия 06.06.2020, 09:4712 69 человек составил прирост заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки 06.06.2020, 09:170 Оленя сбил автомобиль в Моглино 06.06.2020, 09:046 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
06.06.2020, 09:002 Первый этап реставрационных работ завершен на уникальном памятнике раннего классицизма в Порховском районе 06.06.2020, 08:050 Троицкая родительская суббота: традиции и смысл 06.06.2020, 07:110 «Радикальные решения» по выходу из карантина анонсировали в Москве 06.06.2020, 07:013 Тренд выживаемости: чем дальше в глушь – тем лучше
06.06.2020, 06:440 Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей 05.06.2020, 22:374 Путин оценил уровень безработицы и инфляции после карантина 05.06.2020, 22:090 Послушать речи европейских рыцарей и пинежской крестьянки приглашает «Михайловское» в Пушкинский день России 05.06.2020, 22:000 Учреждения ПФР в Псковской области работают в особом режиме
05.06.2020, 21:180 Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков 05.06.2020, 21:020 Росстат сообщил о подорожании гречки в мае на 6,3% 05.06.2020, 20:482 В Псковской области по подозрению в даче взятки следователю задержан таможенный инспектор 05.06.2020, 20:360 Пскович может попасть за решетку за кражу двухлетней давности
05.06.2020, 20:081 Экс-участник КВН умер от инсульта 05.06.2020, 19:500 ФНС: Неотчитавшиеся компании и ИП будут исключены из реестра субъектов МСП 05.06.2020, 19:491 Вопросы безопасности на голосовании по поправкам к Конституции обсудили на заседании областного избиркома 05.06.2020, 19:400 В Островском районе мобильные контролирующие группы будут выезжать в организации с проверками без предупреждения
05.06.2020, 19:3114 Российский препарат от коронавируса будет бесплатным 05.06.2020, 19:090 Трудовая инспекция рекомендует псковичам требовать у работодателя экземпляр договора 05.06.2020, 19:013 Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов 05.06.2020, 18:320 В Псковской области осужденных учат жить без наркотиков
05.06.2020, 18:250 Псковича будут судить за кражу ювелирных изделий у сестры 05.06.2020, 18:070 Мужчина устроил заплыв на матрасе по затопленной улице. ВИДЕО 05.06.2020, 18:042 Псковские зоозащитники спасли собаку с вросшей в шею цепью, обмотанной три раза. ФОТО. ВИДЕО. 18+ 05.06.2020, 18:020 «Акценты» Донецкого: COVID-19 атакует, отчет губернатора Ведерникова и культура-онлайн
05.06.2020, 18:000 Елизавета Барышникова об онлайн-концертах: Лучше мы сделаем так, чем не сделаем ничего 05.06.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение с Парастасом 05.06.2020, 17:510 Эксперт: Продажи спиртного в Пскове увеличились на 10% 05.06.2020, 17:457 В Пустошку партийцы привезли подарки для детей
05.06.2020, 17:380 В парках и скверах Пскова провели противоклещевую обработку 05.06.2020, 17:340 Открылась виртуальная выставка работ художника Константина Зинина 05.06.2020, 17:200 Глава Псковского района посетила строящееся лесоперерабатывающее предприятие 05.06.2020, 17:090 Сбербанк увеличил сумму и срок кредита по военной ипотеке
05.06.2020, 17:092 Улица Печорская в Пскове приведена в нормативное состояние 05.06.2020, 17:040 Елизавета Барышникова: Мы постарались минимизировать бюджет для подготовки гала-концерта к пушкинскому празднику 05.06.2020, 17:040 «Ауди» угнали в Новосокольниках с улицы Тракторной 05.06.2020, 17:000 Билл Гейтс счел глупыми теории о чипировании людей
05.06.2020, 16:570 В Псковском соединении ВДВ завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью 05.06.2020, 16:543 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 05.06.2020, 16:510 Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру 05.06.2020, 16:450 Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны
05.06.2020, 16:400 Госавтоинспекция просит псковичей исключить поездки рядом с храмами 7 июня 05.06.2020, 16:3918 Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове 05.06.2020, 16:320 Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты 05.06.2020, 16:262 Более 100 партий мяса из Псковской области отправили в Азербайджан, Вьетнам и Гонконг
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.