В Пскове суд приговорил мужчину к исправительным работам за продажу вверенного на ремонт автомобиля

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу о растрате. Суд вынес приговор местному жителю, который продал вверенный ему на ремонт автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в период с января по май 2024 года потерпевший передал подсудимому автомобиль марки Audi для проведения механического ремонта. Мужчина взял на себя обязательства по восстановлению транспортного средства, однако к работам так и не приступил.

Вместо этого у подсудимого возник преступный умысел: он решил похитить вверенный ему автомобиль. Злоумышленник продал машину незнающему о его планах покупателю и присвоил вырученные деньги. В результате потерпевший понёс значительный материальный ущерб.

Во время рассмотрения уголовного дела в суде мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.