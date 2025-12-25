АвтоМир

Колейность на мосту 50-летия Октября в Пскове устранят во время ремонта «картами»

Колейность на мосту имени 50-летия Октября в Пскове могут убрать в рамках работ по восстановлению изношенных слоев проезжей части автомобильных дорог. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин 25 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Во время обсуждения предложений ГИБДД по очагам аварийности начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт обратил внимание, что на мосту имени 50-летия Октября образовалась колейность во всех четырех полосах.

Глава Пскова в ответ сообщил, что работы по замене могут быть выполнены в рамках восстановления изношенных слоев — так называемый ремонт «картами», когда верхний слой асфальта заменяется на протяжённом участке вместо ямочного ремонта.

Борис Елкин также отметил хорошее состояние покрытия на Ольгинском мосту, где ранее была применена новая для Пскова технология.

Еще на одном мосту через реку Великая — мосту Александра Невского — в 2026 году ожидается ремонт. Мост будет перекрываться наполовину. По трем оставшимся полосам временно будет организовано движение в четыре полосы.

