Новые парковочные места могут появиться на улице Пароменской в Пскове вместо одностороннего движения

В Пскове вместо введения одностороннего движения на улице Пароменской решили организовать парковочные места. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 25 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрено обращение псковича о введении одностороннего движения на участке улицы Пароменской.

Фото: Яндекс. Карты

По мнению специалистов, на участке улицы Пароменской от улицы Максима Горького до Петровской нет необходимости в серьезных изменениях. Более сложная ситуация на участке от улицы Петровской до улицы Киселева, где располагается ряд государственных учреждений и всегда есть дефицит парковочных мест.

Глава Пскова Борис Елкин предложил вместо введения ограничительных мер проработать вопрос устройства дополнительного парковочных пространства – рассмотреть границы земельных участков и место прохождения подземных коммуникаций, подсчитать стоимость возможного уширения дороги.

