«На пятой передаче»: Новый круговой перекресток в Пскове и зачем продлевать улицу Труда

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят решения комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове от 25 декабря и подведут дорожные итоги года:

Новый круговой перекресток появится в Пскове - в чем плюсы и минусы;

Почему не нужно одностороннее движение на Пароменской;

Довести улицу Труда до Северного обхода - в чем сложности и почему это необходимо сделать;

Почему псковские пешеходы одеты всегда в темное - из-за грязи на улицах или из-за природной суровости?

Об этом и многом другом в 12.35.