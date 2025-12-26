Три человека пострадали в ДТП на «Северном обходе» Пскова

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на «Северном обходе» Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

По предварительной информации сегодня около 14:13 на седьмом километре автомобильной дороги «Северный обход» города Пскова водитель автомобиля Omoda, мужчина 1977 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате аварии пострадали - водитель Kia, а так же пассажиры, мужчины 1999 и 1970 годов рождения, все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.