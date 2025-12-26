АвтоМир

Тройное ДТП устроила в Пскове женщина на «БМВ»

Тройное ДТП устроила в Пскове женщина на «БМВ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове 25 декабря в 14.30 напротив дома №44 по Рижскому проспекту.

Женщина 1957 года рождения на BMW X3 не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства - Haval Dargo под управлением женщины 1982 года рождения. «Хавал» по инерции столкнулся с Mazda 3 под управлением женщины 1988 года рождения.

Пострадавших нет.

 

