«Ладу» развернуло на круговом перекрестке Кузбасской дивизии после столкновения ВИДЕО

Скриншот с записи видеорегистратора в телеграм-канале «Псков. За рулём»

«Ладу» развернуло на круговом перекрестке улицы Кузбасской дивизии в Пскове после попытки движения из «неправильной» полосы. Момент столкновения зафиксировала видеокамера Pskovline 28 декабря около 12.40 на перекрестке улиц Кузбасской дивизии, Западной и Крестки.

Водитель «Лада Гранты» при движении с улицы Кузбасской дивизии на улицы Западную не заняла крайнее правое положение и столкнулась с фургоном «Форд Транзит», который двигался по кольцу с улицы Крестки.

Согласно опубликованной записи видергистратора проезжавших мимо авто, за рулем «Лады» была женщина.

На момент публикации продолжают стоять на перекрестке.