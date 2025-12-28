Скорость движения ограничат на двух участках трассы «Р-23» Псков 29 декабря

Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-79-31 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки заездных карманов на автобусных остановках, перекрёстков и пешеходных дорожек.

На участке 79-179-79 километров ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Будет проходить механическая очистка перекрёстков, заездных карманов и площадок отдыха.