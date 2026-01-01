Борис Елкин подвел итоги года для Пскова в дорожной сфере

Итоги 2025 года в дорожной сфере в городе Пскове подвел глава Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«С наступившим 2026 годом! Пора подводить итоги прошедшего года. Начнем с дорожной сферы. В 2025 году мы продолжили планомерную работу по улучшению транспортной инфраструктуры и повышению комфорта для всех, кто живёт в нашем городе – будь то водители или пешеходы. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" нам удалось капитально обновить дорожное полотно на ключевых магистралях: улицах Максима Горького, Красноармейская набережная, Генерала Маргелова, а также на участке Леона Поземского от Ипподромной до остановки "Льнокомбинат". Новая дорога также появилась на улицах Некрасова, в посёлках Силово-Медведово и Шабаны», - сообщил градоначальник.

Особое внимание, по его словам, было уделено безопасности дорожного движения. Знаковым проектом года стало расширение кругового перекрёстка на пересечении улиц Индустриальной и Инженерной, что позволило снизить количество ДТП на данном участке.

«Но мы не ограничились только крупными дорожными объектами, если говорить в цифрах, то: восстановлено 8 500 кв. метров внутридворовых проездов. Установлено и восстановлено более 1 250 метров линий наружного освещения. Ликвидирована аварийная ямочность на 13 улицах, заменены изношенные слои покрытия на 9 участках. На 10 точках появились новые современные светофорные объекты. Эта работа – наш вклад в то, чтобы передвигаться по городу стало безопаснее, удобнее и комфортнее. Мы и дальше будем последовательно реализовывать программы по благоустройству и развитию дорожных "артерий"», - добавил Борис Елкин.