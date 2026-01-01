АвтоМир

Борис Елкин подвел итоги года для Пскова в дорожной сфере

0

Итоги 2025 года в дорожной сфере в городе Пскове подвел глава Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«С наступившим 2026 годом! Пора подводить итоги прошедшего года. Начнем с дорожной сферы. В 2025 году мы продолжили планомерную работу по улучшению транспортной инфраструктуры и повышению комфорта для всех, кто живёт в нашем городе – будь то водители или пешеходы. Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" нам удалось капитально обновить дорожное полотно на ключевых магистралях: улицах Максима Горького, Красноармейская набережная, Генерала Маргелова, а также на участке Леона Поземского от Ипподромной до остановки "Льнокомбинат". Новая дорога также появилась на улицах Некрасова, в посёлках Силово-Медведово и Шабаны», - сообщил градоначальник.

Особое внимание, по его словам, было уделено безопасности дорожного движения. Знаковым проектом года стало расширение кругового перекрёстка на пересечении улиц Индустриальной и Инженерной, что позволило снизить количество ДТП на данном участке. 

«Но мы не ограничились только крупными дорожными объектами, если говорить в цифрах, то: восстановлено 8 500 кв. метров внутридворовых проездов. Установлено и восстановлено более 1 250 метров линий наружного освещения. Ликвидирована аварийная ямочность на 13 улицах, заменены изношенные слои покрытия на 9 участках. На 10 точках появились новые современные светофорные объекты. Эта работа – наш вклад в то, чтобы передвигаться по городу стало безопаснее, удобнее и комфортнее. Мы и дальше будем последовательно реализовывать программы по благоустройству и развитию дорожных "артерий"», - добавил Борис Елкин.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru