Временное ограничение проезда ввели на участке дороги через деревню Выбуты в Псковском районе

Временное ограничение проезда транспорта на въезд и выезд из деревни Бабаево по дороге через деревню Выбуты (у церкви Ильи Пророка) ввели в Псковском районе сегодня, 7 января. Мера вводится на основании решения комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Ограничение связано с возникновением угрозы безопасности дорожного движения в условиях неблагоприятных погодных условий.

Водителей быть внимательными и соблюдать требования установленных дорожных знаков.