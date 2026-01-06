С 9 января в России начнут штрафовать за тонировку на любых автомобилях

Автовладельцев в России с пятницы, 9 января, смогут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию страны. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.5 КоАП" начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те (автовладельцы - ред.), которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», - рассказал Машаров.

Штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей, напомнил эксперт.

Он уточнил, что для регулирования в этой сфере ранее применялся Технический регламент Таможенного союза, в котором прописаны правила тонировки стекол транспортных средств. Однако он не распространялся на машины, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз (в рамках ЕАЭС), пишет ТАСС.

«Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет руководствоваться Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации <…>. Соответственно, с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам», - добавил Машаров.

Правила тонировки

Эксперт напомнил, что в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света, а для бронированных автомобилей не менее 60%.

«Могу отметить, что принятие данного федерального закона уравняло всех водителей на дорогах в РФ, а также повысило безопасность при передвижении», - резюмировал Машаров.

Поправки, инициированные правительством РФ, были приняты в декабре 2025 года.

Как ранее заявил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, нововведения могут коснуться десятков тысяч владельцев авто с иностранными номерами, которые могли ездить с пленкой на стеклах и не платить штрафы.