«Безопасные каникулы» провели невельские сотрудники Госавтоинспекции

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели профилактическое мероприятие с водителями автотранспортных средств, напомнив им об основных факторах риска за рулём, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Акция получила название «Безопасные каникулы» и была посвящена важным аспектам вождения.

Основные факторы безопасности на дороге:

Скорость. Высокая скорость увеличивает риск серьезных аварий и травм. Всегда нужно соблюдать скоростной режим.

Алкоголь. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недопустимо и опасно для всех участников дорожного движения.

Ремень безопасности. Использование ремня безопасности значительно снижает вероятность тяжелых последствий ДТП.

Детские удерживающие устройства. Обеспечение правильной перевозки детей в специальных креслах является обязательным требованием закона и залогом детской безопасности.

Дистанция. Соблюдение дистанции позволяет избежать столкновений и повысить безопасность движения.

«Эти пять простых рекомендаций помогают снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги безопаснее для каждого участника движения. В ходе акции особое внимание водителей транспортных средств было обращено на особенности вождения в условиях зимней дороги. Каждый водитель несет ответственность за свою жизнь и здоровье окружающих. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» - призвали в ведомстве.