АвтоМир

«Безопасные каникулы» провели невельские сотрудники Госавтоинспекции

0

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провели профилактическое мероприятие с водителями автотранспортных средств, напомнив им об основных факторах риска за рулём, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Акция получила название «Безопасные каникулы» и была посвящена важным аспектам вождения.

Основные факторы безопасности на дороге:

  • Скорость. Высокая скорость увеличивает риск серьезных аварий и травм. Всегда нужно соблюдать скоростной режим. 
  • Алкоголь. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недопустимо и опасно для всех участников дорожного движения.
  • Ремень безопасности. Использование ремня безопасности значительно снижает вероятность тяжелых последствий ДТП.
  • Детские удерживающие устройства. Обеспечение правильной перевозки детей в специальных креслах является обязательным требованием закона и залогом детской безопасности.
  • Дистанция. Соблюдение дистанции позволяет избежать столкновений и повысить безопасность движения.

«Эти пять простых рекомендаций помогают снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги безопаснее для каждого участника движения. В ходе акции особое внимание водителей транспортных средств было обращено на особенности вождения в условиях зимней дороги. Каждый водитель несет ответственность за свою жизнь и здоровье окружающих. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» - призвали в ведомстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026