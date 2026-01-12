АвтоМир

Великолучанин выплатил компенсацию за смертельное ДТП после ареста стиральной машины

Приставы арестовали стиральную машину должника из Великолукского округа и после этого добились выплаты компенсации за смертельную аварию, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Житель деревни Булынино Великолукского округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения, что стало причиной страшной аварии. Управляя автомобилем, он двигался по трассе Великие Луки - Невель в сторону города Невель. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Logan. В результате пассажир, находившийся в автомобиле ВАЗ, получил серьёзные травмы, приведшие к его гибели через сутки после инцидента.

По итогам расследования уголовное дело завершилось судебным решением. Суд признал мужчину виновным части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде двухлетнего заключения в колонии-поселении с дополнительным ограничением прав на вождение всех видов транспорта на аналогичный период. Вопрос о компенсации морального вреда решался в гражданском процессе, куда обратился пострадавший.

Судебное разбирательство подтвердило прямую причинно-следственную связь между нарушением ПДД ответчиком и наступлением тяжелых последствий для пострадавшего лица и обязало компенсировать моральный ущерб в размере 700 тысяч рублей. 

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Должник, своевременно уведомленный о возбуждении исполнительного производства, не торопился с выплатой долга.

Предупреждение о применении мер принудительного исполнения не ускорили темпов исполнения финансовых обязательств перед взыскателем. Тогда судебные пристав арестовал банковские счета нарушителя, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 39 тысяч рублей. 

Также в целях обеспечения исполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель посетил место жительства должника. В ходе проверки имущественного положения был составлен акт описи и ареста на стиральную машину. 

После ареста стиральной машины и уведомления о возможной реализации имущества с торгов денежные средства стали поступать на депозитный счет структурного подразделения ведомства.

Вскоре положенная компенсация была полностью выплачена взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

