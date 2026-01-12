Госавтоинспекция Псковской области раскрыла детали одного из смертельных дорожных происшествий в январе. ФОТО

Госавтоинспекция Псковской области раскрыла детали одного из смертельных дорожных происшествий в январе 2026 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, человек погиб в результате ДТП 2 января в 17.02 в Печорском районе.

Мужчина 1968 года рождения, управляя самоходным транспортным средством, а именно мотоблоком БЕЛАРУС-12WM, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего упал в кювет. Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, с 1 по 11 января 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли, 16 - получили травмы различной степени тяжести.

2 января на 29-м километре дороги Старый Изборск — Палкино – Остров мужчина 1953 года рождения за рулем «Хендэ Элантра» наехал на стоящий экскаватор Volvo. Пассажирка 1975 года рождения погибла до приезда скорой помощи.

4 января на 20-м километре дороги Лудони - Павы Боровичи погиб водитель «Шкоды Октавия», мужчина 1967 года рождения. В его автомобиль врезался водитель «Шкода Кодиак», выехавший на встречную полосу для обгона.

10 января в 07.20 в Великих Луках, на проспекте Гагарина у дома 79 водитель «Форд Фокус С-Макс», мужчина 1964 года рождения врезался в дерево. Водитель скончался на месте.