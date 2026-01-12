АвтоМир

Госавтоинспекция Псковской области раскрыла детали одного из смертельных дорожных происшествий в январе. ФОТО

0

Госавтоинспекция Псковской области раскрыла детали одного из смертельных дорожных происшествий в январе 2026 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, человек погиб в результате ДТП 2 января в 17.02 в Печорском районе.

Мужчина 1968 года рождения, управляя самоходным транспортным средством, а именно мотоблоком БЕЛАРУС-12WM, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего упал в кювет. Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, с 1 по 11 января 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли, 16 -  получили травмы различной степени тяжести.

2 января на 29-м километре  дороги Старый Изборск — Палкино – Остров мужчина 1953 года рождения за рулем «Хендэ Элантра» наехал на стоящий экскаватор Volvo. Пассажирка 1975 года рождения погибла до приезда скорой помощи.

4 января на 20-м километре дороги Лудони - Павы Боровичи погиб водитель «Шкоды Октавия», мужчина 1967 года рождения. В его автомобиль врезался водитель «Шкода Кодиак», выехавший на встречную полосу для обгона.

10 января в 07.20 в Великих Луках, на проспекте Гагарина у дома 79 водитель «Форд Фокус С-Макс», мужчина 1964 года рождения врезался в дерево. Водитель скончался на месте.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026