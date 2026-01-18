Попавший в больницу водитель ВАЗ не уступил дорогу «Мерседесу» на Индустриальной

Стало известно, как произошло столкновение «Мерседеса» с «Ладой» на улице Индустриальной в Пскове вечером в субботу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 17 января у дома № 9/1 по улице Индустриальной водитель ВАЗ 2114, молодой человек 2003 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Мерседес», под управлением мужчины 1990 года рождения.

По предварительной информации, оба водителя пострадали. Водитель ВАЗ был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось про трех пострадавших.

Информация о наличии или отсутствии опьянения, другие подробности уточняются. Следите за публикациями Псковской Ленты Новостей.