Молодого человека подозревают в угоне ВАЗ-2107 в Опочке

Молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством, выявили сотрудниками МО МВД России «Опочецкий», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Опочке вечером 16 января от дома по улице Железнодорожной был совершен угон автомашины ВАЗ-2107. Владелец легковушки обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка в кратчайшие сроки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный местный житель 2006 года рождения. Машину с техническими повреждениями обнаружили на территории города. Подозреваемый дал признательные показания. По версии следствия, угон он совершил на почве неприязненных отношений с потерпевшим.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.