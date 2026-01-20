Вывоз снега с улицы Лермонтова в Пушкинских Горах запланирован на 21 января

Завтра, 21 января, дорожные службы выйдут на улицу Лермонтова в Пушкинских Горах для уборки и вывоза снега. Об этом сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На текущей неделе дорожные службы активно расчищают улицу Новоржевскую. Вывоз снега, стартовавший на прошлой неделе, идёт в плановом режиме.

21 января запланирована масштабная уборка и вывоз снега с улицы Лермонтова. Чтобы работы прошли максимально эффективно, глава округа обращается к автовладельцам с просьбой: «Прошу водителей не оставлять на обочинах свои транспортные средства, чтобы не затруднять работу дорожных служб и максимально эффективно провести уборку территории от снега!».