Участок дороги на улице Любятовская набережная в Пскове временно перекроют

Временное ограничение движения будет действовать на улице Любятовская набережная с 27 по 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Карта: администрация города Пскова

«В связи с проведением дорожных работ с 27 по 30 января с 8:00 до 17:00 закроется для движения участок автомобильной дороги по улице Любятовская набережная от дома №1А до улицы Любятовская. Также движение будет ограничено на участке от дома №1 до дома №6 по улице Любятовская. Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.

В ночное время движение будет открыто.

