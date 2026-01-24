 
В Пскове оштрафовали водителя, устроившего ДТП на Рижском проспекте при движении задним ходом

В Пскове оштрафовали водителя, устроившего ДТП на Рижском проспекте при движении задним ходом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 22 января в 11.18 у дома 92 по Рижскому проспекту.

Водитель Exeed LX, мужчина 1964 года рождения совершил столкновение с Ford Focus под управлением молодого человека 2001 года рождения. Водитель Exeed двигался назад, во время маневра зацепил задним крылом стоящий «Форд».

Мужчина из Exeed привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ, оштрафован на 500 рублей.

В тот же день в 19.00 еще одно ДТП произошло на улице Льва Толстого, 19. Женщина 1990 года рождения за рулем автомашины «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомашине «Форд» под управлением молодого человека 2005 года рождения. Пострадавших нет. Участники ДТП перекрыли движение по улице. 

